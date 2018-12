Giải AFF Cup, Tát Học Trò, Chết Vì Nước, Bưởi...

Xuân NiệmVậy là vào chung kết Giải Túc Cầu AFF...Bản tin TTXVN kể rằng: Sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Phillipines trên sân Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ TP SG đã "tràn" xuống đường hò reo, hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng"...Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP SG) hôm nay rộn rã hơn với tiếng kèn, tiếng hò reo của người hâm mộ sau 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Phillipines. Cả rừng cờ đỏ sao vàng đã giương lên, bay phất phới và toả khắp các phố khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Nhật Bản cất lên.Báo Thanh Niên kể chuyện phong thủy và túc cầu: Nhằm lấy hên cho đội tuyển Việt Nam, phá ‘dớp’ chỉ hòa hoặc luôn thua trên sân Mỹ Đình tại các trận bán kết AFF Cup, ban tổ chức trận đấu giữa Việt Nam và Philippines đã có một quyết định mang tính ‘đột phá’: Cho di chuyển toàn bộ 40 quả cầu bằng đá có chằng dây xích ở khán đài B sang chỗ khác!...Chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên sáng 6.12, một quan chức của Khu liên hợp cho biết: “Đúng là ban tổ chức đã đề nghị chúng tôi dịch chuyển. Có thể họ đã đi xem thầy phong thủy và về mặt tâm linh, những quả cầu đó không tốt cho đội tuyển Việt Nam.Chúng tôi cũng cảm thấy khá có lý vì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Suốt mười mấy năm nay, bóng đá Việt Nam không thắng nổi trên sân Mỹ Đình. Dĩ nhiên, ngoài yếu tố chuyên môn cũng có thể có cả lý do nào đó thuộc về phong thủy. Vì mọi người cho rằng, quả cầu này và dây xích chặn thắng lợi của đội tuyển. Thôi thì chúng ta cứ làm mọi cách sao cho tốt nhất để đội tuyển yên tâm thi đấu. Theo tôi được biết từ năm 2004 đến 2014, Việt Nam hòa 3 trận và thua 2 ở bán kết AFF Cup.”Phải chăng, nhờ gỡ 40 tảng cầu sắt vây quanh sân vận động, đội tuyển VN mới vào chung kết nổi? Cũng lạ.Báo Người Lao Động kể chuyện tát học trò: Hiệu trưởng trả lời vòng vo câu hỏi cô giáo chỉ đạo tát học sinh là con lãnh đạo quận.Tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 6-12, bà Lê Anh Vân, Hiệu trưởng trường Quang Trung, đã trả lời một cách vòng vo trước câu hỏi cô giáo chỉ đạo tát học sinh 50 cái có phải là con của một lãnh đạo quận Đống Đa hay không,Sáng 6-12, Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, TP Hà Nội) tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về vụ việc giáo viên của trường này bị "tố" tát một học sinh lớp 2 tới 50 cái gây xôn xao dư luận.Báo Công An TP ghi lời thạc sĩ Lê Văn Thành, qua nghiên cứu cho thấy có 2/3 diện tích của TP.SG bị ảnh hưởng bởi ngập nước. Chỉ riêng trận mưa lớn cuối tháng 11 vừa qua theo tính toán chưa đầy đủ nhưng đã gây thiệt hại ước tính khoảng 200 tỷ đồng (= 8,579,400.00 USD).Trong đó, ước tính thiệt hại do di chuyển đi lại chậm, tắt máy… khoảng 100 tỷ; thất thu kinh doanh dịch vụ thương mại khoảng 30 tỷ; thiệt hại sản xuất công, nông nghiệp khoảng 20 tỷ; các bệnh truyền nhiễm, y tế phòng chống dịch 10 tỷ; hoạt động văn phòng, cơ quan đình trệ khoảng 10 tỷ và thiệt hại dọn dẹp nhà cửa, đường sá, trường học… khoảng 10 tỷ đồng.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Nguyễn Tuấn Hùng (49 tuổi, quê quán TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), tự xưng là Trưởng Ban Tài chính của Tập đoàn Dầu khí để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 120.000 USD.Cục CSHS – Bộ Công an ngày 6-12 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tuấn Hùng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Bản tin VietnamNet kể chuyện Bưởi Trung Quốc, bưởi Việt Nam: Cẩn thận thắp hương đồ Tàu cúng ông bà...Trên thị trường, bưởi Trung Quốc đang xuất hiện tràn ngập chợ. Vậy làm thế nào để phân biệt được đâu là bưởi Tàu, đâu là bưởi Việt để không mua nhầm?Những quả bưởi khổng lồ trọng lượng 2-3kg/quả có vỏ ngoài vàng bóng của Trung Quốc xuất hiện tràn ngập chợ Việt thời gian gần đây, giá dao động từ 25.000-40.000 đồng/quả.Báo Giao Thông kể: Đi tắm biển, nam sinh lớp 6 đuối nước thương tâm.Ngày 6/12, ông Hồ Văn Kiên, Trưởng Công an xã Vĩnh Thạch (Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ học sinh tử vong do đuối nước.Danh tính nạn nhân được xác định là em Nguyễn Ngọc Thiên Đăng (12 tuổi, trú thôn Tân An, xã Vĩnh Hiền, học sinh lớp 6A, Trường THCS Tôn Thất Thuyết).Báo Hà Tĩnh kể chuyện: Xuất hiện bệnh lạ ở "vựa hành" Thiên Lộc.Cây hành tăm và cây kiệu là một trong những sản phẩm đem lại giá trị thu nhập cao cho người dân xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, một vài vụ gần đây, cả hai loại cây này đang bị nhiễm một loại bệnh lạ, chưa rõ nguyên nhân.Bản tin VnExpress kể: Air Asia sẽ cùng Hải Âu làm hãng bay giá rẻ mới ở Việt Nam...Hãng bay mới thừa hưởng mô hình kinh doanh từ Air Asia, nằm trong phân khúc chất lượng cao nhưng giá "phải chăng".Ông Trần Trọng Kiên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu và ông Tony Fernandes, Sáng lập kiêm CEO của AirAsia vừa ký biên bản ghi nhớ để cùng xây dựng hãng hàng không giá rẻ mới tại Việt Nam. Lễ ký kết này diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Du lịch 2018.Báo Tuổi Trẻ kể: 300 người sập bẫy bán xe giá rẻ của 3 sinh viên Đà Nẵng.Từ tháng 1-2018 đến khi bị bắt, ba sinh viên Lê Ngọc Minh Hoàng, Phạm Thanh Hải, Lương Thành Quốc Huy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 300 người trong cả nước, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng....Thủ đoạn sử dụng là dùng các trang web thương mại để đăng tải tin mua bán xe máy giá rẻ. Nhiều người thấy rao bán xe máy giá rẻ trên mạng liên hệ qua điện thoại và được hướng dẫn chuyển tiền cọc, hoặc thanh toán đủ tiền mua xe.3 thanh niên sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên của nhiều người khác thông qua đối tượng trung gian. Sau khi được chuyển tiền thì họ chiếm đoạt.SGGP kể: Nhiều lỗ hổng, thất thu ngân sách từ đất đai là nghiêm trọng, “khủng khiếp”...Sáng 6-12, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức hội thảo “Kiểm toán việc quản lý sử sụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra”.Theo Tổng KTNN Hồ Đức Phớc, hiện nay, nguồn lực về đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc sử dụng đất đai nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; tham nhũng, tiêu cực, thất thu ngân sách trong lĩnh vực quản lý đất đai còn lớn…Báo Một Thế Giới kể: ông Trần Thanh Long (ngụ ấp Rạch Ruộng, xã Khánh Lộc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) có đơn gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau nhờ giúp đỡ tạo điều kiện liên hệ với Thái Lan cho ông được bảo lãnh 2 người con bị bắt ở Thái Lan.Ông Long có 2 người con đều làm ngư phủ tên là Trần Thanh Hùng (40 tuổi) và Trần Thanh Hiền (34 tuổi). Cả 2 đều là ngư phủ cho tàu cá của bà Thái Trúc Sương (45 tuổi, ngụ khóm 11, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời).Theo ông, tàu cá này xuất bến lúc 19 giờ ngày 16.10 đến ngày 26.10 thì bị cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ.