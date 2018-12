Sân Bay Việt: 2 Ông VN Đấm Nữ Tiếp Viên

HANOI -- Sân bay Nội Bài giữa Hà Nội cũng trở thành nơi cho các đại gia chứng tỏ thế lực bằng cách đấm vào mặt chị Trưởng Toán Tiếp Viên Hàng Không, và tuy làm việc trên hàng không Việt nhưng chị này lại là một công dân Thái Lan.

Báo Dân Trí kể hôm Thứ Tư 5/12/2018 rằng hai nam hành khách cố tấn công nữ tiếp viên trên máy bay.

Do thời tiết xấu, chuyến bay VJ212 từ TPSG đi Vinh (Nghệ An) phải chuyển hướng hạ cánh ở Nội Bài (Hà Nội). Bức xúc vì điều này, 2 nam hành khách đã vung tay cố đấm vào mặt nữ tiếp viên trưởng (người Thái Lan).

Thông tin từ Cục Hàng không cho biết, sáng 5/12, chuyến bay VJ212 hành trình dự kiến từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đi Cảng hàng không Vinh, do thời tiết xấu nên phải chuyển hướng hạ cánh tại Cảng HKQT Nội Bài lúc 8h40.

Trên chuyến bay, khi có thông tin thời tiết xấu, cơ trưởng chuyến bay thông báo việc hạ cánh tại Cảng HKQT Nội Bài để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Lúc này, một số người đã có phản ứng không hợp tác, giận dữ. Trong đó, 2 hành khách có hành vi gây rối trên tàu bay, có lời lẽ thô tục và cố xông vào định đấm vào mặt tiếp viên.

Sau khi máy bay hạ cánh tại Cảng HKQT Nội Bài, cơ trưởng chuyến bay quyết định từ chối vận chuyển 2 hành khách gây rối trên và bàn giao cho cơ quan chức năng tại Cảng HKQT Nội Bài xử lý.

Tuy nhiên, 2 hành khách bị từ chối vận chuyển đã không chấp hành yêu cầu của tổ bay, tiếp tục có lời lẽ thô tục, đánh vào thành tàu bay; buộc nhà chức trách và lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phải lên tàu bay để cưỡng chế, đưa 2 đối tượng gây rối rời khỏi tàu bay.

Cảng vụ hàng không và lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã bàn giao vụ việc cho Đồn Công an Nội Bài xử lý theo quy định của pháp luật.

Chuyến bay VJ212 sau đó tiếp tục bay đi Cảng hàng không Vinh, hạ cánh lúc 11h40 cùng ngày.

