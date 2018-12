Biên Hòa: Việt Kiều Khám Bệnh, Nhà Bị Cạy Cửa, Mất 30.000 Đô

SAIGON -- Cẩn trọng... nhưng vẫn mất tiền. Chuyện xảy ra tại Biên Hòa.

Bản tin SOHA kể rằng Việt kiều Mỹ bị trộm "viếng thăm", cuỗm gần 700 triệu đồng.

Con số 700 triệu đồng trên là tương đương 30,004.10 đôla.

Bản tin kể rằng Việt kiều Mỹ đi khám bệnh trở về thì phát hiện bị mất gần 600 triệu đồng cùng gần 4.000 USD.

Ngày 5/12, Công an TP.Biên Hoà đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra truy xét vụ trộm đột nhập nhà Việt kiều Mỹ cuỗm gần 700 triệu đồng.

Ông Đỗ Lê Thành (74 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, là Việt kiều Mỹ) trình báo, sáng cùng ngày, ông khoá cửa căn nhà ở KP.2, phường Bửu Long để đi khám bệnh.

Đến 9h cùng ngày, ông Thành trở về nhà thì phát hiện có dấu hiệu bị lục lọi. Chủ nhà kiểm tra thì phát hiện bị mất gần 600 triệu đồng cùng gần 4.000 USD, giấy tờ quan trọng trong tủ đã biến mất.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra làm rõ.

Khoảng vài năm trở lại đây, ông Thành về Việt Nam và sinh sống một mình trong căn nhà trên. Số tiền gần 700 triệu đồng là ông vừa bán đất chưa kịp đi gửi ngân hàng.

Báo Công An Thành Phố kể chi tiết về số tiền bị mất:

“Theo thông tin điều tra, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Đỗ Lê Thành (ngụ số nhà 14/9, KP.2, P.Bửu Long về nhà riêng phát hiện cửa phòng ngủ bị phá khóa, đồ đạc có dấu hiệu xáo trộn.

Lúc này, ông Thành kiểm tra tủ để tài sản bên trong phòng thì phát hiện số tiền gồm: 550 triệu đồng và 3.400 USD, cùng một số giấy tờ giá trị “không cánh mà bay”...”