Mueller: Flynn Hợp Tác, Không Bị Đề Nghị Án Tù; Flynn Cho Tin Để Mueller Sắp Buộc Tội Ai Đó

WASHINGTON - Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn không bị đề nghị án tù – biên bản trình tòa của công tố viên đặc biệt Robert Mueller giải thích: Flynn hợp tác tích cực trong 19 lần thẩm vấn của cuộc điều tra “hồ sơ Nga”.

1 biên bản khác (đuợc tái biên) ghi cụ thể 1 số bằng chứng do Flynn cung cấp.

Văn phòng Mueller cho hay: sự hợp tác từ sớm là đặc biệt có giá trị vì bị cáo là 1 trong vài người có hiểu biết nội tình giới thân cận Trump – cũng theo biên bản Mueller, sự nhận tội và hợp tác của Flynn có ảnh hưởng với quyết định của các nhân chứng có thiện chí hợp tác.

Flynn nhận tội từ Tháng 12-2017, cũng là nhân vật tham gia hô hào “bỏ tù Hillary” khi đại hội đảng DC họp để tuyển chọn ứng viên tranh cử TT. Flynn khai: tiếp xúc với viên chức Nga theo chỉ thị từ đoàn chuyển tiếp của ứng viên đắc cử Trump. Flynn dự 1 sinh hoạt năm 2015 của cơ sở truyền thông Russia Today, được xếp ghế ngồi bên cạnh Putin.

Sau khi khai man với FBI về các tiếp xúc với Nga trong thời gian đầu của nội các Trump, quyền bộ trưởng tư pháp Sally Yates đã báo động: Flynn có thể bị “tống tiền” – nhưng, Flynn không chịu từ chức trong vài tuần.

Nhà báo nhắc lại: cựu giám đốc FBI James Comey tiết lộ rằng Trump muốn ông có thể “bỏ qua Flynn”.

Phân tích của CNN ghi: biên bản về Flynn không là thông tin bổ túc về các liên lạc đa diện giữa “thế giới Trump” và Moscow, nhưng là mở cánh cửa nhìn vào cuộc điều tra nhắm các thuộc cấp của Trump có thể đã hợp tác với hoạt động can thiệp bầu cử của Nga và 1 số phạm tội khác.

Cựu công tố liên bang Renato Mariotti nói với ký giả của CNN “Thông tin của Flynn cho phép Mueller lập hồ sơ phạm tội chống lại ai đó – chúng ta chưa biết là ai, nhưng sẽ thấy”.

Biên bản của Mueller mô tả binh nghiệp nhiều năm của Flynn là gương mẫu, nhưng các cấp cao trong chính phủ phải tuân thủ những chuẩn mực cao nhất – chính điểm này gây âu lo Trump và các phụ tá.

Tiếp theo biên bản Flynn trình tòa, đã phát sinh đồn đoán mới về các nhân vật chính gồm Trump, con trai và con rể.

Trong ngày Thứ Sáu tuần này, đoàn Mueller sẽ giải thích bằng biên bản Manafort lý do để tin rằng Manafort khai man với các điều tra viên.