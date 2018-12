TC Hứa Thực Hành Thỏa Thuận Hưu Chiến Thương Mại Với Mỹ

BEIJING - Bộ thương mại loan báo: sẵn sàng hành động để thực hành thỏa thuận “hưu chiến 90 ngày” để điều đình về đối đầu mậu dịch với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thông báo ngày Thứ Tư không xác nhận hứa hẹn bỏ thuế nhập cảng với xe hơi do Hoa Kỳ sản xuất và tiếp tục mua nông sản thực phẩm gồm đậu nành.

Wall Street chứng kiến cổ phiếu giảm giá trong lúc tiếp nhận các tuyên bố mâu thuẫn từ chính quyền Trump và thiếu vắng sự xác nhận từ Beijing đưa tới hoài nghi về cơ may dàn xếp bất đồng, cụ thể về kỹ thuật và tác quyền.

Hôm Thứ Ba, Trump tự nhận là “Tariff Man” và lập lại lời đe dọa tăng thuế.

Trang mạng của Bộ thương mại ghi: sẽ khởi động các vấn đề đã thỏa hiệp càng sớm càng tốt - 2 bên đã đồng ý khung thời gian và lộ đồ đàm phán.

Tại Tsinghua University, chuyên gia Ma Hong nói “Beijing có lý do chính đáng để hành động thận trọng” – theo ông này, trì hoãn không là tín hiệu từ chối. Ông giải thích: Washington đưa ra nhiều yêu sách, không phải tất cả là hợp lý, đáp ứng sẽ không đặt căn bản trên nhịp độ của đối phương.