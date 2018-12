Phát Minh Mới: Thử Máu Dò Ra Ung Thư Chỉ Mất 10 Phút

SYDNEY -- Một cuộc thử máu mới sẽ có thể nhận dạng bệnh ung thư trong vòng 10 phút.

Báo The Telegraph tường trình rằng cuộc thử máu mới này cho hy vọng rằng tất cả mọi loại bệnh có thể sớm bị nhận dạng dễ dàng trong khi chữa trị sẽ hiệu quả nhất, theo tin này.

Nghiên cứu về thử nghiệm mới này khám phá từ các nhà khoa học ở Đại học University of Queensland tại Úc châu.

Nhóm khoa học gia này viết trên tạp chí Nature Communications về cách thử máu mới, nói trong vòng 10 phút dò từ các mẫu nhiễm sắc thể DNA sẽ cho kết quả cụ thể.

Và phương pháp đơn giản này sẽ có thể thay cho các kỹ thuật dò tìm ung thư hiện nay.

Ged Brady, từ viện ung thư Anh quốc Cancer Research UK Manchester Institute, nói rằng phương pháp mới này là một bước tiến quan trọng để dò tìm DNA của bướu ung thư trong các mẫu máu và mở ra khả thể một thử nghiệm tổng quát hóa dựa vào máu để dò tìm ung thư.

Nhưng, theo Brady, vẫn cần thêm thử nghiệm lâm sàng để đánh giá phương pháp mới này.

Phương pháp mới chủ yếu dò tìm dị biệt trong nhiễm sắc thể của tế bào ung thư và tế bào mạnh khỏe.

Các nhà nghiên cứu khám phá rằng DNA của tế bào ung thư dính chặt vào các hạt cực vi của vàng -- như thế cho thấy có phải ung thư đang hiện diện, theo báo The Telegraph.

Thử nghiệm này chưa dùng trên người, do vậy cần thử nghiệm tiếp.