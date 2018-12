Bản tin CafeF ghi nhận: 11 tháng xuất cảng hạt điều mang về 3 tỷ USD. Theo ước tính, xuất cảng hạt điều tháng 11/2018 đạt 32 nghìn tấn, trị giá 254 triệu USD, giảm 4,6% về lượng và giảm 10,5% về trị giá so với tháng 10/2018, tăng 0,5% về lượng, nhưng giảm 21,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 11 tháng năm 2018, xuất cảng hạt điều đạt 337 nghìn tấn, trị giá 3,071 tỷ USD, tăng 4,5% về lượng, nhưng giảm 4,3% về trị giá so với 11 tháng năm 2017.