Cầu Sập, Bia Sài Gòn, Hoa Tết, Còi Xe…

Câu chuyện chỉ xảy ra tại thiên đường xã hội chủ nghĩa VN: Cầu vừa đổ bê tông đã sập.

Báo Kinh Tế Nông Thôn kể chuyện ở Nam Định. Cây cầu số 13 bắc qua sông ở xã Hồng Thuận (Giao Thủy, Nam Định) vừa đổ bê tông xong thì bất ngờ bị đổ sập xuống sông... may mắn không gây thiệt hại về người.

Báo Pháp Luật kể: Bia Sài Gòn chính thức biến thành công ty 100% ngoại.

Theo luật thì: Nghị định 60/2015 hướng dẫn Luật Chứng khoán quy định đối với những ngành nghề mà Nhà nước không cần nắm giữ chi phối thì tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư ngoại có thể lên tới 100%...

Với một số ngành nghề thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện như xuất khẩu lao động, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn... thì không cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần. Nghĩa là tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0%.

Bản tin VietnamPlus kể chuyện lấy giống hoa quốc tế về: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, nhằm phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới, nhiều công ty, đơn vị trên địa bàn đã nhập khẩu các giống hoa của nước ngoài để cung cấp cho người dân gieo trồng.

Cụ thể, các loại hoa được nhập khẩu là chủng loại hoa cao cấp, có giá trị kinh tế cao như hoa tulip, lyly, cát tường, cẩm chướng, lan hồ điệp…

Báo Tiền Phong kể chuyện miền cao: Bị chém thương tích 65% chỉ vì... tiếng còi xe.

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Như Anh Kiệt (SN 2000, trú tại thôn 7, xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) về tội “Giết người chưa đạt”. Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 20/4/2018, ông Phạm Thái Châu (SN 1975, cùng trú tại xã Hòa Phú) điều khiển xe mô tô, chở theo Kiệt đi từ thôn 2 (xã Hòa Phú) về nhà. Khi đi trên đường thuộc thôn 7 (xã Hòa Phú), Kiệt nghe phía sau có tiếng còi xe nên nói ông Châu dừng lại.

Cùng lúc này, Hoàng Anh Quốc (SN 1996, trú tại thôn 11, xã Hòa Phút) điều khiển mô tô đi đến và dừng lại ngay chỗ Kiệt và ông Châu, rồi xảy ra mâu thuẫn.

Bản tin BizLive kể: Hàng lậu tràn lan “siêu chợ ” điện tử… Hàng kém chất lượng bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, trong khi thông tin về người bán lại mập mờ khiến người tiêu dùng không có cơ sở để khiếu nại.

...Bộ Công Thương dự báo đến năm 2020, quy mô thị trường TMĐT ở Việt Nam ước đạt 10 tỷ USD, mua sắm trực tuyến của người dân ước tính 350 USD/năm. Tuy nhiên, các "siêu chợ" đã xuất hiện nhiều bất cập như buông lỏng quản lý chất lượng, nguồn gốc hàng hóa, tiêu chí đăng ký gian hàng khiến người tiêu dùng chịu thiệt.

Cam, quýt Đồng Tháp nguy ngập, theo báo SGGP: cây có múi như quýt hồng đặc sản, quýt đường, cam… chết tràn lan trên diện rộng.…

Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Toàn tỉnh hiện có khoảng 8.056 ha cây có múi, trong đó huyện Lai Vung là 5.215 ha (chiếm 65% diện tích); từ năm 2016 tình trạng cây có múi bị bệnh chết xuất hiện rãi rác và nhưng năm 2017 đến nay chết tràn lan khiến nhiều nông dân lo lắng. Thống kê mới nhất ở huyện Lai Vung hiện có hơn 2.000 ha cây có múi bị nhiễm bệnh, mức độ thiệt hại từ 20%- 40%, một số diện tích thiệt hại trên 50%. Cụ thể, quýt hồng có khoảng 337 ha bị hiện tượng chết vàng, chết xanh; quýt đường có 920 ha bị bệnh; cam có 812 ha bị bệnh…”.

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể chuyện Hải quan khó “kiếm tiền” hơn: Bằng việc lần đầu tiên công bố quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa của Tổng cục Hải quan, việc “phân luồng” doanh nghiệp đã trở nên minh bạch.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường nhấn mạnh tại hội thảo về bộ tiêu chí này hôm 4-12: “Bộ tiêu chí này khiến cho hải quan không thể chấm cảm tính với doanh nghiệp vì mọi tiêu chí đánh giá đều thể hiện trên bảng tính”, và nói vui rằng: “Hải quan không còn “mật”, “mỡ” gì nữa”.

Báo Doanh Nghiệp VN kể chuyện tỉnh Khánh Hòa: Giáo viên đi bè qua bán đảo dạy học vì cầu sập do mưa lũ…

Chiều 4/12, ông Nguyễn Văn Du, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, hiện nay mỗi buổi có 10-12 giáo viên đi bè vào bán đảo Bình Lập dạy học sau khi một cầu bê tông huyết mạch dài hơn 50m bị nước lũ cuốn hư hỏng, gãy đôi.

Theo đó, những giáo viên này thuộc trường tiểu học - THCS Cam Lập (TP Cam Ranh) đang dạy học tại 2 điểm phụ tại bán đảo Bình Lập với 174 học sinh. Trong đó, tiểu học có 10 lớp và THCS có 4 lớp. Được biết, 2 điểm trưởng phụ này cách nhau 5-6 km.

Báo Công Lý kể chuyện hi hữu: Xe chở keo “chở” luôn… cổng chào của làng.

Tối 4/12, Công an xã Quế Phong (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hi hữu, xe chở keo khi lưu thông qua cổng làng Gia Hội (thuộc thôn Gia Cát Tây, xã Quế Phong) đã “khiêng” luôn cổng làng... Do keo chất quá cao nên khi đi qua cổng làng Gia Hội thì bị vướng, khiến cổng làng gãy và mắc lên xe. Lúc này, tài xế không biết cổng làng đã “nằm” ở trên xe nên vẫn lưu thông một đoạn rồi mới dừng lại.

Báo Thế Giới Tiếp Thị kể: Một cuộc khảo sát gần đây của AmCham tới các DN Hoa Kỳ ở Trung Quốc cho thấy một phần ba đã di dời hoặc đang cân nhắc di chuyển một số cơ sở sản xuất của họ ra nước ngoài trong bối cảnh căng thẳng trong thương mại. Một cuộc khảo sát riêng biệt của các công ty nước ngoài từ các quốc gia khác cho thấy một nửa đang cân nhắc việc di dời, và Đông Nam Á là lựa chọn hàng đầu của họ.

Trung Quốc vẫn sẽ là một thành viên quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, theo người đứng đầu AmCham, việc các công ty và các nhà cung cấp di chuyển một số hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc và Việt Nam đang có được lợi ích từ một số DN đó.

Bản tin VOV kể: Lãnh đạo TP.Bạc Liêu cho biết, sẽ chỉ đạo Phòng GD&ĐT thành phố xác minh làm rõ vụ việc clip phụ huynh xúc phạm giáo viên vì cái quần short của con.

Trong 2 ngày qua, dư luận xôn xao khi một phụ huynh ở Bạc Liêu đăng lên trang Facebook cá nhân đoạn clip phê phán một thầy giáo. Nội dung clip xoay quanh vấn đề cái quần short của con bỏ quên trong trường được để lên bàn giáo viên, sau đó bị bỏ vào thùng rác.

Bản tin Gia Đình Net/Dân Trí ghi thêm: Theo nội dung clip, nữ phụ huynh chất vấn thầy giáo về chuyện giáo viên này kêu học sinh vứt một cái quần soóc của con gái nữ phụ huynh (đang học tại trường) vào thùng rác.

Theo lời giáo viên, mới đây khi vào lớp học buổi chiều thì thấy một cái quần soóc màu đen của phụ nữ để trên bàn giáo viên, thầy không biết sạch hay dơ nên kêu học sinh bỏ thùng rác...

Cuộc đối chất giữa phụ huynh và giáo viên diễn ra qua lại, có thể nói “đỉnh điểm” là ở chỗ khi giáo viên nói là: “Em thực sự không nghĩ cái quần đen cũ đó còn xài, nếu còn xài thì đã giữ lại rồi”, thì nữ phụ huynh bác lại: “Thầy đừng nói cái quần đó là cũ. Tôi nói thiệt với thầy, nếu thầy nói cái quần đó là gớm, ghê, thầy giục bỏ, chưa chắc gì cái bộ đồ thầy mặc trên người giá trị hơn cái quần của con tôi đâu nghe”.

Bản tin Zing kể: Người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến 2 mẹ con sản phụ tử vong.

Gia đình sản phụ Thêm cho rằng các y bác sĩ khoa sản bệnh viện huyện Phú Lộc đã không cho chuyển viện lên tuyến trên theo đề nghị của người nhà khiến 2 mẹ con sản phụ tử vong.

Ông Nguyễn Đình Lập, Giám đốc bệnh viện huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Thêm (24 tuổi, trú thôn Hòa mậu, xã Lộc Trì) tử vong vào đêm 3/12.

Báo Thanh Niên kể: Lực lượng chức năng huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã thống nhất phương án xử lý cảnh cáo và đưa vào hồ sơ theo dõi đối với nam thanh niên đăng tải hình ảnh giết khỉ trên Facebook.

...Chiều nay, 4.12, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Ngọc Cường, Trưởng Công an xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi xác định được người đăng hình ảnh giết hại 1 con khỉ trên mạng xã hội Facebook là anh Nguyễn Đức Chinh (27 tuổi, trú tại thôn Chương Bình, xã Thạch Thanh), đơn vị này đã phối hợp với Công an huyện Thạch Hà và Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà triệu tập nam thanh niên này lên lấy lời khai.

Báo Dân Việt kể chuyện Hậu Giang: Bí thư xã quan hệ bất chính với phụ nữ có gia đình, lộ ảnh nóng.

Ngày 4.12, ông Nguyễn Văn Y, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết đơn vị vừa bỏ phiếu kỷ luật ông LHH (Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên). Theo PLO, kết quả có 8/9 phiếu đồng ý kỷ luật ông H. bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.

...theo ông Phạm Hoàng Khâm, Chủ tịch UBND xã Xà Phiên thì xã cũng họp xem xét kỷ luật đối với bà N.T.T.N. (29 tuổi, công tác lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội của xã) với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.