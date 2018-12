Đại Nhạc Hội Về Nguồn 3: Góp Xây Đền Thờ Quốc Tổ Hải Ngoại

Trong Đại Nhạc Hội Về Nguồn 3.

Anaheim (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 02 tháng 12 năm 2018, Ban vận động xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương Hải Ngoại đã tổ chức buổi Đại Nhạc Hội Về Nguồn 3 gây quỹ để xây dựng đền Thờ Quốc Tổ.

Đại nhạc hội Về Nguồn 3 với sự tham dự rất đông qúy vị nhân sĩ, qúy vị mạnh thường quân, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu…

Thành phần nghệ sĩ tham gia trình diễnï có: Lệ Thu, Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Phi Khanh, Kiều Nga, Khánh Trân, Mỹ Hạnh, Thúy Anh, Leyna Thanh Nga, Nguyễn Tiến Dũng, Đồng Thanh Tâm, Bé Ivy, Hoàng Sơn, Đệ nhất MC: Việt Thảo, Quốc Thái

Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do Hải Quân Đinh Quang Truật phụ trách cùng với sự góp mặt của Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.

Sau đó, Ban hợp ca Tập Thể Chiến SĨ Tây Nam Hoa Kỳ hát bản “Hàng Hàng Lớp Lớp.”

Tiếp theo, MC Việt Thảo lên giới thiệu thành phần Ban Vận Động Gây Quỹ Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương gồm có:

Ban Điều Hành: bà Hồng Lan, (sáng lập Hội Nhân Ái Thiện Nguyện) làm Trưởng Ban; Phó Nội Vụ, ông Phó Thịnh Trương; Phó Ngoại Vu,ï kỹ sư Tạ Trung. Tổng Thư Ký, anh Phạm Minh; Thủ Quỹ hoa hậu Hạnh Lê; Trưởng Ban Truyền Thông: Ca sĩ Phi Khanh; Trưởng Ban Kỹ Thuật, HQ Đinh Quang Truật; Trưởng Ban Tài Chánh, cô Ngọc Hiền; Trưởng Ban Tiếp Tân, Cô Huỳnh Thị Ngọc (TTVH Hồng Bàng).

Ban Cố Vấn có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, ông bà chánh án Nguyễn Trọng Nho và Giáo Sư Vân Bằng, GS. Trần Văn Chi, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí…

Sau phần giới thiệu, Nghệ sĩ Quốc Thái lên cho biết lý do việc vận động xây dựng đền thờ quốc tổ hải ngoại, ông nói: “Tại hải ngoại chúng ta chỉ có bàn thờ Quốc Tổ mà chưa có Đền Thờ Quốc Tổ cho nên các vị trong Ban Cố Vấn và các bạn trẻ cũng như nhiều đồng hương đã hỗ trợ chúng tôi phải làm sao để xây dựng được một Đền Thờ Quốc Tổ tại hải ngoại,” nhân dịp nầy ông kêu gọi quý vị mạnh thường quân cũng như đồng hương khắp nơi trên thế giới, mỗi người chỉ cần góp một đồng thôi thì Đền Thờ Quốc Tổ sẽ được xây dựng. Tiếp theo nghệ sĩ Quốc Thái giới thiệu và mời Hòa Thượng Thích Nguyên Trí phát biểu.

Trong lời phát biểu Hòa Thượng cho biết, lẽ ra Hòa Thượng Thích Chơn Thành cũng có mặt tại đây nhưng vì có một sinh hoạt quan trọng của Phật Giáo nên hai vị phải chia ra mỗi vị có mặt một nơi. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí tiếp, “Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để nói lên tâm tình của chúng ta thiết tha với việc xây dựng một Đền Thờ Quốc Tổ. Thử hỏi, nếu một người ông, một người bà, một người cha mẹ của mình đang phải ở trong một túp lều hay thậm chí không có túp lều để ở mà con cháu thì ở trong các nhà thờ, chùa chiền, thánh thất xây cất rất đồ sộ, nguy nga, mà chúng ta đã ở đây trên bốn chục năm rồi mà Đền Thờ Quốc Tổ không có; mỗi năm chúng ta phải mướn nay chỗ này, mai chỗ khác để làm lễ Quốc Tổ của mình.” HT. tiếp, “Nhiều khi không đi thì đau lòng, mà đi thì mắc cỡ. Cho nên đây là vết loang đầu tiên, đại nhạc hội lần thứ 3 này để nói rõ ra rằng chúng ta cần phải làm Đền Thờ Quốc Tổ. Vì vậy thầy mong rằng mọi người kêu gọi con cháu, mỗi người góp một bàn tay để xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ tại hải ngoại, hầu sau này con cháu chúng ta có nơi thờ phụng Tổ Tiên của mình, và chứng tỏ cho người bản xứ biết, chúng ta không sang đây vì lý do kinh tế, chúng ta cần nói cho nhà cầm quyền CSVN biết rằng, chúng tôi sang đây mang theo văn hóa dân tộc, mang theo Quốc Tổ của mình, chúng tôi không bao giờ là người vong bản, mà chính các ông mới là người vong bản. Khi thế hệ chúng ta ra đi, ai là người nối tiếp để tưởng nhớ Quốc Tổ, chính là con cháu chúng ta, và nhờ có Đền Thờ Quốc Tổ sẽ nhắc nhở chúng có bổn phận đối với Quốc Tổ nên tôi kêu gọi mọi người tiếp tay với ban tổ chức để một hai năm nữa chúng ta sẽ có Đền Thờ Quốc Tổ tại đây.”

Tiếp theo, Bà Hồng Lan, người đứng ra vận động Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ, cho biết từ khi ra hải ngoại, bà vẫn hằng ấp ủ hy vọng làm sao có một Đền Thờ Quốc Tổ nhưng lực bất tòng tâm, bà không biết phải làm sao, bà bèn nghĩ ra, viết một lá thư trao cho nghệ sĩ Quốc Thái. Quốc Thái đọc xong lá thư anh cho biết anh rất xúc động và hứa: “Con xin hứa với cô, con sẽ đứng bên cạnh cô để kêu gọi đồng hương khắp thế giới để xây bằng được ngôi Đền Thờ Quốc Tổ.”

Bà Hồng Lan nói tiếp, bà và Quốc Thái bắt đầu tổ chức Đại Hội Về Nguồn 2 để thăm dò ý kiến đồng hương, và Đại Hội Về Nguồn 2 rất thành công, chứng tỏ Đền Thờ Quốc Tổ tại hải ngoại rất quan trọng và cần thiết, và Đại Hội Về Nguồn 2 đã là động lức thúc đẩy ban tổ chức tiếp tục công việc gây quỹ xây Đền Quốc Tổ ngày hôm nay, và bà xin cám ơn tất cả quý vị mạnh thường quân, quý đồng hương đã hỗ trợ. Bà cho biết, năm nay bà đã trên 80 tuổi rồi, gần đất xa trời nên bà rất mong trước khi bà lìa đời, bà được nhìn thấy Đền Thờ Quốc Tổ Hải Ngoại mới yên tâm nhắm mắt.

Kỹ sư Tạ Trung, thay mặt Ban Điều Hành, cám ơn tất cả quý vị có mặt.

Giáo sư Trần Văn Chi đại diện Ban Cố Vấn cũng nói mấy lời ngắn gọn về lịch sử các đời Vua Hùng dựng nước…

Giáo sư Trần Văn Chi cũng cho biết thời Vua Đinh Tiên Hoàng đã xây dựng một Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Phú Thọ (Bắc Việt). Sau khi di cư vào Nam năm 1954, chúng ta cũng có Đền Thờ Quốc Tổ trong Thảo Cầm Viên Saigon. Nay ra hải ngoại, chúng ta cũng cố gắng xây một Đền Thờ xứng đáng để tôn vinh Quốc Tổ của mình. Đại Hội Về Nguồn lần thứ nhất do nhạc sĩ Nguyễn Hiền tổ chức. Sau khi nhạc sĩ Nguyễn Hiền mất, chúng ta có Đại Hội Về Nguồn 2 và hôm nay là Đại Hội Về Nguồn 3.

Trong Đại Hội, ông bà Lưu Sĩ Trí chủ tiệm kim hoàn Jean's Jewelry tặng một lượng vàng 9999 trị giá $1,500 để xổ số; một thanh niên trúng nhưng tặng lại cho ban tổ chức, ban tổ chức bán và cô Mai Ly chủ nhân tiệm kim hoàn Mai Ly trả $1,500 mua lượng vàng đó nhưng nhờ tài ăn nói của Việt Thảo, chủ nhân Jean's Jewelry mua lại $2,000. Chủ nhân tiệm vàng Mai Ly cho biết, cô là một tín đồ Công Giáo và cô tặng một bức tượng Phật Bà Quan Âm rất đẹp. Hòa Thượng Nguyên Trí tặng một số Phật cụ giá trị. Tất cả đều được các đồng hương mua để góp phần vào việc xây dựng đền thờ Quốc Tổ..

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ,

Trước khi chia tay nhiều đồng hương còn yêu cầu ban tổ chức tiếp tục những kỳ đại nhạc hội nữa để gây quỹ, hy vọng trong thời gian gần cộng đồng người Việt tỵ nạn sẽ có ngôi đền thờ Quốc Tổ ngay tại Thủ Đô Tỵ Nạn nầy.