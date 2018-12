Biểu Tình Chống Cộng Sản Xâm Nhập Qua Văn Công Đàm Vĩnh Hưng.

Lê Bình









Vào lúc 4:30pm ngày Chủ Nhật 2/12/2018 một cuôc biểu tình phản đối buổi ca nhạc có văn công Việt cộng Đàm Vĩnh Hưng tham dự đã xảy ra tại trung tâm cộng đòng Ấn Độ, 525 Los Coches St., Milpitas CA 95035. Cuộc biểu tình do Cộng Đồng Người Việt Quôc Gia Bắc California phối hợp với Nhóm Thiện Chí Milpitas tổ chức.

Có khỏang 200 người tham gia. Trong số đó có các cộng đồng và các tổ chức đến từ xa: Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai-Nam California: Ông Phan Kỳ Nhơn, Cộng đồng Sacramento: Ông Nguyễn Tất Vượng, Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Sacramento, Cộng đồng Stockton, Cộng đồng Fresno, Cộng đồng Miền Trung California, đồng hương Oakland, Hayward.









Tại địa phương người ta nhận thấy có sự hiện diện của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quôc Gia: Ông Phạm Hữu Sơn Chủ tịch, Ông Vũ Huynh Trưởng- Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Ông Nguyễn Công Khanh Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Hội Biệt Động Quân Bắc California: Ông Trần Song Nguyên và nhiều cựu quân nhân BĐQ, Lực Lượng SQ Thủ Đức: Ông Nguyễn Minh Đường, Ông Hoàng Thưởng, Liên Trường SQ Trừ Bị Bắc California: Ông Nguyễn Hứu Nhân, Ông Võ Văn Sĩ và nhiều hội viên, Hội AH Cảnh Sát Quôc Gia: Ông/bà Nguyễn Ngọc Thụy,Thái Văn Hòa,Trần Đức Túc, Học Viện CSQG: Ông Hà Đình Huy, Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh: Ông Nguyễn Trung Cao, Liên Hội Cưu chiến Sĩ VNCH Tây Bắc HK: BS Phạm Đức Vượng, Hội Quân Cảnh: Ông Nguyễn Cơ, Khu Hội Cưu Tù Nhân Chính Tri: Ông Mai Khuyên và ông Lâm Hùng Tráng, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, Bà Sơn Loan- Hội trưởng hội Phụ Nữ Việt Nam Bắc California, Thanh Niên Cờ Vàng: Ông Nguyễn Minh Huy; đặc biệt có sư tham gia tích cực của NV Milpitas Anthony Phan, cựu Ứng Cử Viên Vân Lan Trương, và nhiều cơ quan Truyền Thông Báo Chí Bắc California.









Những tổ chức, đoàn thể, và đồng hương đã hiện diện tai trước trung tâm Ấn Độ lúc 4:30pm , căng biểu ngữ, chuẩn bị âm thanh, sắp xếp khu vực đậu xe, và an ninh trật tự. Cuộc biểu tình chưa diễn ra, nhưng biểu ngữ và cờ Vàng đã giăng ra dọc theo con đường Los Coches, những biểu ngữ mang nội dung: No Communist Singer In USA. Đàm Vĩnh Hưng Is The Communist Party Member Not Allows Here! No Đàm Vĩnh Hưng, đả đảo Ban Tổ Chức và Bầu Show

Là Cánh Tay Nối Dài CSVN...v.v. Những bài ca đấu tranh đã phát ra từ loa phóng thanh, không khí rất sôi động. Các đài truyền hình phòng vấn BTC, người tham dự.

Trời không mưa nhưng gió lạnh, tuy nhiên người tham dự đến mỗi lúc một đông. Trong số người tham dự có đủ mọi thành phần: Ông bà cụ già, thanh niên nam nữ. Khoảng 5:00pm người đến đã đông, từng nhóm đã tập trung trươc lối ra vào, tiếng đả đảo vang lên; nhân viên an ninh của trung tâm đã tụ tập trước cửa ra vào. Có 8 xe của nhân viên công lực lúc 5:00pm , nhưng lúc 6:00pm còn lại 2 xe đậu im lặng tại góc đường không thấy bóng dáng cảnh sát xuất hiện.









Lúc 6:00pm , Lễ Chào Cờ khai mạc. K‎ý giả Vân Hằng hát quốc ca Hoa Kỳ, toàn thể người tham dự hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó, Ông Phạm Hữu Sơn, Cô Phan Hà (Trưởng Ban Tổ Chức) phát biểu, trình bày lý‎ do cuộc biểu tình, những diễn tiến trước khi có cuôc biểu tình…v.v. Theo đó người ta được biết văn công VC Đàm Vĩnh Hưng được một số người tổ chức Show nhạc mang chủ đề “Hưng And Hits” Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản đã biết Đàm Vĩnh Hưng đang trá hình, đội lốt ca sĩ để tuyên truyền , thực thi nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam . Những đoàn thể tham dự cũng phát biểu nói lên sự yểm trợ: Ông Phan Kỳ Nhơn (Nam CA) Ông Nguyễn Hữu Nhân (Liên Trường SQ Trừ Bị), Ông Nguyễn Minh Đường (LLSQTĐ), Anh Nguyễn Minh Huy (Thanh NIên Cờ Vàng), NV Milpitas Anthony Phan, Bà Lê Thủy (người tham dự) cô Phan Võ (Hậu Duệ VNCH Sacramento)…v.v.

Chị Vân Lan Trương đọc lá thư của hai vị Dân Biểu Tiểu Bang Ash Kalra và Kasen Chu đồng ký tên viết cho đồng hương Việt Nam . Một bạn trẻ đọc lá thư của DB Liên Bang Ro Khanna gửi đồng hương Việt Nam đang dự cuôc biểu tình…v.v.

Khoảng 7:00pm, đã có nhiều người Việt đến xem buổi biểu diễn, họ lái xe vào bãi đậu, đóng kín cửa, che giấu mặt khi đi ngang qua đoàn biểu tình để đi vào hội trường qua của kiểm soát của an ninh. Người biểu tình cầm loa phóng thanh trên tay hô to “đả đảo Văn Công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng”, “đả đảo văn nô Đàm Vĩnh Hưng”, “Đàm Vĩnh Hưng get out of Milpitas”, “Việtcộng Đàm Vĩnh Hưng cút khỏi San Jose”...Phần đông số khán giả này trẻ tuồi. Người tham dự biểu tình cũng phân phát một lá thư bằng Anh ngữ đến những người đi qua trên đường, những cư dân người Ấn đến trung tâm ICC. NV Anthony Phan đã vào trong hội trường va trở ra cho đồng hương biết số khách tham dự rất ít.

Cuộc biểu tình không giảm cường độ; có nhiều người vượt qua bãi cỏ để đến gần cửa ra vào hô to những khẩu hiệu. Có một thanh niên đi xem hat đã quay mặt ra đối diện đoàn biểu tình để quay phim với nét mặt khiêu khích. Nhưng không có gì đáng tiếc xảy ra. Người biểu tình xé cờ cộng sản, đạp lên cờ cộng sản, gạch mặt Hồ Chí Minh...v.v.Xen kẻ trong cuộc biểu tình là những bài ca đấu tranh.

Tưởng cũng cần biết thêm, sau ngày lễ Tạ Ơn, có tin văn công Việt cộng Đàm Vĩnh Hưng sẽ đến Bắc California để trình diễn văn nghệ, các tổ chức cộng đồng như Cộng Đồng Người Việt Quôc Gia Bắc California, Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, Cô Phan Hà (Nhóm Thiện chí Milpitas)…v.v. đã ra Thông Cáo kêu gọi đồng hương Việt Nam tham gia biểu tình chống văn công Việt cộng Đàm Vĩnh Hưng. BTC cũng tìm cách ngăn chận không để tên văn công đến trình diễn. Tuy nhiên, mọi phương cách ôn hòa đều không đem lại kết quả mong muốn. Trước khi cuộc biểu tình diễn ra, Ban Tổ Chức Biểu Tình đã tìm đủ mọi cách để điều đình nhằm kêu gọi hủy show diễn. Cô Vân Lan Trương và cô Phan Hà đã đến Toà Thị Chính Milpitas tham dự buổi họp Cộng đồng của Hội đồng thành phố để thông báo cho Hội Đồng Thành Phố, nhưng lời yêu cầu không được ghi vào nghị trình. Sau đó đại diện BTC đã trình bày cho Thị Trưởng Rich Trần biết về sự xuất hiện của văn công Việt cộng Đàm Vĩnh Hưng. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã đến gặp nhân viên điều hành ICC (Manager của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Ấn Độ) để trình bày sự việc. Đồng thời kêu gọi sự giúp sức của hai vị dân biểu gốc Ấn là Dân biểu tiểu bang Ash Kalra và Dân biểu Liên Bang Ro Khanna viết thư cho India Community Center . Cũng trong tiến trình ngăn chận sự xuất hiện của văn công Việt cộng, đại diện Ban Tổ chức biểu tình đến đài truyền hình Viên Thao gặp gỡ nhà văn Đỗ Vẫn Trọn- Giám đốc đài và xướng ngôn viên ThanhTùng, người được mời làm người dẫn chương trình cho show diễn này. MC Thanh Tùng đồng ý rút tên ra, không làm MC. Vào 2 ngày 24, 25/11/2018 BTC đã đến trước ICC phản đối. Đồng thời BTC đã đến tiệm Purple Sea Nail and Spa của ca sĩ Thu Hà (ca sĩ của chương trình), người nhận bán vé cho show diễn này. Ca sĩ Thu Hà cũng đồng ý rút tên ra không hát và trả vé lại không tiếp tay bán vé. Tuy nhiên mọi nỗ lực điều đình của ban tổ chức biểu tình đã bất thành vì sự bất hợp tác của ICC.

Nghị viên Anthony Phan cho biết ông đã lên tiếng về đêm nhạc gây xáo trộn này đến Chủ tịch của ICC. Rất tiếc là họ vẫn để cho buổi biểu diễn này diễn ra. Ông cũng cho biết, mỗi năm trung tâm Cộng đồng Ấn Độ đều xin tài chánh của Hội Đồng Thành Phố và kể từ nay Nghị viên Anthony sẽ không bao giờ ủng hộ trung tâm Ấn Độ nữa. Ông tha thiết kêu gọi những đồng bào có mặt trong cuộc biểu tình hôm nay (và đồng hương người Việt) sẽ có mặt đông đủ sau này khi hội đồng thành phố có buổi họp để ban hành nghị quyết cấm Đàm Vĩnh Hưng đến thành phố Milpitas .

Mặc dù trải qua 43 năm chiếm đóng toàn cõi Việt Nam , hơn 20 năm bang giao với Hoa Kỳ, chế dộ cộng sản Hà Nội vẫn chưa chi phối được tập thể người Việt bỏ nước ra đi tị nạn. Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi, đặc biệt tại Hoa Kỳ luôn luôn cảnh giác, mọi hình thức xâm nhập phá hoại cuôc sống bình yên của người tị nạn luôn đề cao. Các tổ chức cộng đồng luôn sát cách cùng các hội đoàn để chận đứng hoặc bẻ gãy các hình thức xâm nhập cộng đồng của nhà cầm quyên cộng sản Việt Nam .

Cuộc biểu tình kết thúc vào khoảng trước 9:00 PM