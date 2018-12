Biến Đổi Khí Hậu Sẽ Xóa Sổ Văn Minh Nhân Loại

KATOWICE - Hội nghị khí hậu do LHQ tổ chức tại Katowice (Ba Lan) họp từ Chủ nhật 2-12 là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ sụp đổ nền văn minh của loài người trên hành tinh này.Hội nghị được gọi bằng tên tắt COP24 diễn ra gần mỏ than Katowice đóng cửa năm 1999 sau 176 năm khai thác tập trung thảo luận đề tài hàng đầu trong nghị trình gọi là “đối sách Paris” hướng dẫn cách đo khí thải gây hiệu ứng nhà kính để báo cáo cộng đồng thế giới và trình bày phương cách giảm than khí carbonic.Trong diễn văn khai mạc, TTK-LHQ Antonio Guterres đã lưu ý các nước chịu trách nhiệm nhiều nhất sự thất bại trong việc thực hành “đối sách Paris” – Hoa Kỳ không còn là 1 phần của hiệp ước khí hậu Paris bởi TT Trump đã quyết định giải kết.Ông Guterres hô hào các nước giảm thải 45% vào năm 2030 so với mức của năm 2010, và ngưng xả thải năm 2050.Nhà lãnh đạo LHQ báo động: biến đổi khí hậu sẽ xóa bỏ nền văn minh của chúng ta.Hội nghị Katowice phổ biến kỳ này phúc trình 700 trang của “ủy hội khí hậu liên chính phủ - IPCC” nhắc nhở: nếu không hành động tích cực, nhiệt độ khí quyển sẽ tăng từ 1 đến 3 độ Celsius trước năm 2100.TT Andrzej Duda của nước Ba lan chủ nhà (lệ thuộc than đá là 80% nhu cầu năng lượng) chưa có kế hoạch từ bỏ than, nhưng hứa nỗ lực giảm xử dụng than 50% từ nay đến năm 2030.Khoa học gia Natalie Mahowald của Cornell Unviversity, là tác giả dẫn đầu phúc trình IPCC, xác quyết “đây là vấn đề sinh-tử”.