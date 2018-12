Liên Âu: Anh Quốc Có Thể Thu Hồi Thỏa Thuận Brexit

BRUSSELS - Trưởng ban cố vấn pháp lý của Liên Âu (ECJ) nói: vương quốc UK có quyền đơn phương thu hồi thỏa thuận Brexit đã thương lượng – khả năng này mở ra 1 mặt trận mới nếu thỏa thuận không được QH vương quốc thông qua khi tổ chức biểu quyết trong tuần tới.Thủ Tướng Theresa May đang vất vả thuyết phục giới lập pháp sau khi kế hoạch Brexit của bà bị cả 2 phe bênh và chống Brexit chỉ trích – bà nhắc lại: thỏa thuận này đã được làm theo ý nguyện thể hiện qua trưng cầu dân ý.Thông tin từ ECJ gợi ý: các nhà lập pháp có thể chọn rút lại kế hoạch ly thân.Dân biểu Bảo Thủ Sam Gyimeh từ chức bộ trưởng hôm Thứ Sáu để phản đối tuyên bố “Chúng ta nên xem xét tất cả phương án”.Gợi ý của ECJ có thể giúp tránh bế tắc và hỗn loạn.Các tình huống có thể phát sinh là: ly thân hiệu lực từ ngày 29-3-2019 nếu bà May thắng phiếu biểu quyết tại QH. Nếu thua, Thủ Tướng May có thể yêu cầu 1 cuộc biểu quyết thứ nhì, thất bại kỳ này có thể đưa tới tế tắc, là hỗn loạn, tăng áp lực từ chức với Thủ Tướng May. Cũng có thể tổ chức lại trưng cầu dân ý.Phóng viên báo tin: dường như Hạ Viện đã bị thuyết phục. Đối lập có thể gây trì hoãn, thay đổi hay phá – nhưng phe hậu thuẫn bà May cương quyết bảo vệ văn bản Brexit hơn 500 trang.Bộ trưởng tư pháp Geoffrey khẳng định với QH “Thỏa thuận này là tốt đẹp nhất, bảo đảm sự ly thân với EU vào ngày 29-3, theo cách có trật tự và hợp thức”.