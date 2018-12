Tạm Huề, Qua Mùa Lễ

Trần KhảiCuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tạm ngưng cường độ trong 90 ngày, sau khi Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình hội nghị thượng đỉnh bên lề G-20 Argentina hồi cuối tuần.Thắng lớn là ai? Theo bản phúc trình của ngân hàng Wells Fargo, qua bản tin của mạng MarketWatch hôm Thứ Hai, có nhiều công ty bán lẻ hưởng lợi hưu chiến này, trong đó nổi bật là hệ thống các tiệm Walmart Inc., Target Corp.Bản tin ghi nhận rằng TT Trump hôm Thứ Bảy đồng ý hoãn tăng thuế quan tới 25% từ mức hiện nay 10% đối với 200 tỷ đôla trị giá hàng hóa Trung Quốc. Mức tăng đó ban đầu là tính sẽ hiệu lực từ ngày 1/1/2019.Thêm nữa, Mỹ sẽ ngưng áp thuế quan đối với 267 tỷ đôla trị giá háng khác từ TQ vào Mỹ.Bản phân tích Wells Fargo hôm Thứ Hai nói rằng trong kịch bản xấu nhất, thuế quan 25% trên toàn bộ sản phẩm từ TQ sẽ có nghĩa là trung bình tăng thêm 40% giá vào các mặt hàng TQ đang bán ở các cửa tiệm bán lẻ Hao Kỳ.Trong kịch bản đỡ hơn, 25% thuế quan vào danh sách hàng ít hơn sẽ là tăng giá 10% tới 20% các nhóm hàng này, nếu không có cách giảm thiệt hại.Các công ty hưởng lợi khác cũng là Skechers USA Inc. (hãng giày), Steve Madden Ltd (trang phục thời trang và giày cho nam, nữ, trẻ em...), Fossil Group Inc (thời trang và đồng hồ)... Nhóm 3 công ty này có 60% sản phẩm đặt làm từ Trung Quốc.Riêng hãng thời trang Steve Madden đưa thiết kế sang TQ gia công tới 90% sản phẩm, theo Wells Fargo.Trong khi đó, bản tin NHK nhìn về ngành xe hơi, Mỹ sẽ hưởng lợi: Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý hạ thuế quan đối với xe hơi của Mỹ so với mức thuế 40% hiện nay. Ông Trump đã thông báo như trên trên tài khoản Twitter của mình hôm Chủ Nhật.Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã đề cập tới vấn đề thuế quan của Trung Quốc đánh vào xe hơi và nói mức thuế này quá cao. Ông nói chính phủ Mỹ sẽ sử dụng tất cả mọi biện pháp đối phó có thể.Người ta cho rằng quyết định trên của Trung Quốc là một trong những lý do tại sao Mỹ lại hoãn kế hoạch áp thêm thuế quan đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc từ tháng Giêng năm sau.Nhìn chung, vấn đề rất đa dạng... cho nên ý kiến cũng đa dạng.Bản tin VOA nhận định là “đình chiến nhưng chưa giải quyết rốt ráo xung đột.”Bên cạnh việc TQ chịu hạ thuế quan xe hơi, TQ sẽ mua thêm nông sản:“Hoa Kỳ đồng ý không tăng thuế quan cao hơn (từ 10% lên 25%) vào ngày 1/1/2019, trong khi Trung Quốc đồng ý sẽ lập tức mua thêm nông sản của các nông dân Mỹ.Hai bên còn đồng ý khởi sự thảo luận về cách giải quyết các vấn đề quan tâm, kể cả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các rào cản thương mại phi thuế quan và vấn đề tin tặc, đánh cắp thông tin trên mạng.”Bản tin cũng ghi rằng khi phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng lặp lại những phát biểu của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, Vương Nghị, hôm thứ Bảy nói rằng “mục tiêu cuối cùng là tháo gỡ tất cả các loại thuế quan”.Trong khi đó, Ông Paul Kitney, chiến lược gia chính tại Daiwa Capital Markets ở Hồng Kông, nhận định:“Đây không phải là thỏa thuận " ngừng bắn”, mà chỉ là một sự xuống thang. Các mức thuế hiện hành vẫn đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc, những sắc thuế đó vẫn còn đó.”Hoạt động công nghiệp Trung Quốc đã tăng nhẹ trong tháng 11, theo kết quả một cuộc khảo sát riêng tư hôm thứ Hai, mặc dù các đơn đặt hàng xuất cảng mới vẫn tiếp tục suy giảm trong thêm một cú giáng xuống một lĩnh vực vốn đã bị tổn thương vì xung đột thương mại Trung-Mỹ.Tờ Hoàn cầu Thời Báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hành, cảnh báo mọi người nên có những kỳ vọng thực tế.VOA ghi rằng Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng khuyến cáo nên thận trọng:Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc, William Zarit, nói rằng kết quả của cuộc họp là "khả quan ở chừng mực chúng ta mong đợi", xét các vấn đề phức tạp liên quan, tuy nhiên, ông lưu ý:"Có lẽ vấn đề khó khăn nhất để giải quyết - các chính sách kinh tế phân biệt đối xử của Trung Quốc dựa trên sự hỗ trợ của nhà nước và bảo hộ thị trường nội địa - cần được giải quyết để có một sân chơi công bằng hầu có thể duy trì mối quan hệ thương mại bền vững dựa trên sự công bằng và có qua có lại."Một quan chức cấp cao của CNOOC, tập đoàn năng lượng khổng lồ Trung Quốc, nói với Reuters:"Chính sách của ông Trump khó đoán tới mức các công ty Trung Quốc tỏ ra vô cùng thận trọng khi mua hàng hóa Mỹ dù là có hay không có thuế quan. Các rủi ro quá lớn và các công ty ngày càng tỏ ra ít chấp nhận rủi ro hơn”.Ông dự kiến Hoa Kỳ sẽ lại tăng thuế quan trở lại sau 90 ngày, bất chấp những cố gắng và thiện chí của Bắc Kinh.Trong khi đó, bản tin RFI ghi một nhận định rằng TT Trump bị lừa:“Trên báo Wall Street, chuyên gia Mỹ Peter Morici (đại học Maryland), cho rằng tổng thống Donald Trump bị Tập Cận Bình đánh lừa : chủ tịch Trung Quốc chỉ hứa «chung chung», «không có gì là cụ thể»....”Trong khi một bình luận gia khác nói rằng TT Trump thắng lớn, cũng theo RFI:“Được Le Fiagaro đặt câu hỏi, chuyên gia Pháp François Godement phân tích: Mặt trận của Mỹ rất rộng. Tất cả những yêu sách kinh tế này tổng hợp lại chẳng khác nào đòi Trung Quốc thay đổi chế độ chính trị.Đây là lần đầu tiên từ năm 1972 (Nixon đi Trung Quốc), một trang sử mới đang mở ra trong quan hệ song phương Mỹ-Trung. Trung Quốc muốn Mỹ công nhận là đối tác chiến lược ngang hàng nhưng Washington từ chối.......Theo giám đốc European Council on Foreign Relations, trong một thời gian dài, do áp lực hành lang của giới xuất nhập cảng Mỹ, nhiều nhà nghiên cứu Mỹ cứ phóng đại là Mỹ lệ thuộc vào Trung Quốc. Trên thực tế, Trung Quốc cần Mỹ nhiều hơn.Tranh giành địa chính trị không phải chỉ tùy thuộc vào thương mại. Mỹ mất Biển Đông cũng vì thái độ do dự của Obama vào thời điểm tình thế không thể đảo ngược. Nói là chiến tranh thương mại, nhưng chiến lược của Hoa Kỳ là đập nát nguồn đầu tư vào Trung Quốc: giai đoạn một đã bắt đầu với phong trào rút vốn đầu tư vào Trung Quốc, chuyển sang nước khác. Cụ thể là Apple đã mở nhà máy ở Ấn độ, Brasil và những nước khác.Trung Quốc đã nhìn thấy ở Donald Trump là một tay «sát thủ lợi hại» vì tổ chức được một «ê-kíp» nhận thức Trung Quốc là kẻ thù. Donald Trump là nhà lãnh đạo thấy rõ những nhược điểm của Trung Quốc, theo kết luận của François Godement, một chuyên gia có tiếng khá thân với Trung Quốc.”Bản tin BBC cho thấy cả TT Trump và Chủ tịch Tập đều chịu sức ép nội bộ:“Các nhà phân tích chỉ ra rằng ông Tập đang chịu áp lực lớn phải trở về nước với một số thỏa thuận mà không gây ra thêm 'đau đớn' nào cho các nhà sản xuất Trung Quốc.Một vài bằng chứng cho thấy các công ty Trung Quốc đang dần gánh chịu 'nỗi đau' từ cuộc chiến thương mại, nhưng hiện tại, ở mức 10% thì họ vẫn có thể quản lý được.Tuy nhiên mức tăng 25% sẽ thay đổi hoàn toàn mọi thứ.Tương tự như phía chính quyền Tổng thống Trump.Các nhóm vận động hành lang đã gây sức ép cho ông Trump gạt qua mối bất hòa với Trung Quốc và chỉ ra rằng mức thuế cao hơn đồng nghĩa cũng sẽ dẫn đến mức giá cao hơn cho các nhà sản xuất Mỹ, từ đó cũng sẽ dẫn đến mức giá cao hơn cho những người tiêu dùng Mỹ.Trước đây, ông Trump thường gạt qua những mối bận tâm trên, nhưng thỏa thuận lần này sẽ giúp ông trông 'mạnh mẽ' hơn khi quay lại Mỹ, đồng thời cũng cho phép nhiều công ty Mỹ có thêm thời gian để tìm hiểu xem cần phải làm gì nếu như những bộ thuế quan tiếp theo đi vào hiệu lực.Phía Mỹ hóa ra lại có được những lợi thế tốt hơn trong thỏa thuận này.Tổng thống Trump đã thuyết phục được phía Trung Quốc thảo luận về những vấn đề mà chính quyền ông đang gặp phải với cách thức kinh doanh của Trung Quốc và một thỏa thuận khiến phía Trung Quốc phải mua một 'số lượng lớn' những sản phẩm nông nghiệp, năng lượng và công nghiệp từ phía Mỹ.Ngoài ra, Mỹ còn đạt được thỏa thuận trong thương vụ Qualcomm mua lại nhà sản xuất chip NXP, 'một nạn nhân' của chiến tranh thương mại.Đây là một phần quan trọng trong thỏa thuận.”...”Có những dấu hiệu cho thấy kinh tế Hoa Kỳ đang chuyển mình tái cấu trúc: Hãng GM mới mấy hôm trước loan tin cắt giảm 14,700 nhân viên tại Hoa Kỳ và Canada, và ngân hàng Wells Fargo hôm Thứ Hai cho biết hãng xe Ford chuẩn bị cắt giảm 25,000 nhân viên.Cũng có thể TT Trump chỉ hoãn 90 ngày để dân Mỹ hưởng một mùa mua sắc dịp lễ này, trước khi thắt lưng buộc bụng để tăng cường độ chiến tranh thương mãi với TQ?Tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng bạn có thể đi mua sắm ở Walmart và Target mùa này mà không quá lo lắng.