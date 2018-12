Pakistan: Tấn Công Liên Tục Kiều Dân TQ

KARACHI, Pakistan - Hàng loạt vụ bạo động chống lại Hoa-kiều và cơ sở của Trung Cộng tại Pakistan đã phô bày điểm yếu trong nỗ lực của Beijing nhằm phát triển sự hiện diện của họ ở ngoài nước.Các giới chức nội bộ và phân tích gia lên tiếng sau vụ tòa lãnh sự Trung Cộng tại Karachi bị tấn công trong tháng qua nhắc nhở nguy cơ khủng bố và nhu cầu bảo vệ kiều dân và cơ sở kinh doanh của họ.Chủ mưu trong vụ tấn công lãnh sự quán Karachi là Baluchistan Liberation Army tố cáo Beijing phá hoạt tương lai của tỉnh bang tiếp giáp Afghanistan và Iran. Baluchistan là trung tâm của “hành lang kinh tế China-Pakistan”, có cảng Gwadar, cũng là nơi Trung Cộng định đặt căn cứ quân sự hải ngoại thứ nhì.Tại Buluchistan hồi Tháng 8, xe bus chở kỹ sư và công nhân Trung Cộng đi làm bị tấn công, 6 người bị thương, gồm 3 công dân Trung Cộng. Khoảng 30,000 doanh nghiệp Hoa Lục có các hoạt động hải ngoại và hơn 100 triệu người Hoa xuất ngoại hàng năm, theo tài liệu của Bộ ngoại giao.Biên bản của Bộ thương mại cho biết : đầu tư ngoại quốc năm 2017 của Trung Cộng trị giá hơn 158 tỉ MK và Beijing đang khai triển sáng kiến gọi là “Một Đai, Một Đường” trong 1 số dự án đa quốc từ châu Á tới châu Phi. Phó tổng quản lý Roy Yang của Chia Overseas Security Group (Beijing) công nhận : chưa được trang bị đầy đủ để giải quyết vấn đề an ninh liên quan với các hoạt động đầu tư ngoài nước – Roy nhận biết công nhân làm việc ngoài nước không cảnh giác về an ninh, nghĩa là cần tìm hiểu an ninh của môi trường.Báo Hong Kong cho hay : Bộ ngoại giao loan báo “giới chức ngoại giao đã giải quyết hơn 86,000 vụ trong năm qua khi kiều dân yêu cầu dịch vụ lãnh sự giúp, tăng 45% so với năm trước.Khảo sát của Peking University cho hay : 1 viên chức lãnh sự Trung Cộng phục vụ 190,000 công dân trong khi 1 viên chức Hoa Kỳ phục vụ 6000 kiều dân. Phúc trình Tháng 3 của cơ sở nghiên cứu Hoa Kỳ Rand cho thấy : Beijing lệ thuộc nước sở tại về an ninh bảo vệ kiều dân và doanh nghiệp.Tại Pakistan, chính quyền Islamabad hứa huy động 10,000 binh sĩ bảo vệ dự án cảng của “hành lang kinh tế China-Pakistan”.Trung Cộng cũng dùng công ty an ninh tư – nhưng các biện pháp của Beijing không theo kịp sự mở rộng đầu tư rộng lớn ở hải ngoại.Cũng tại cơ sở Rand, nhà nghiên cứu Timothy Heath nói “Các biện pháp hiện hành của Beijing là không thích ứng – cần vận dụng khả năng của quân đội và các sứ mạng hải ngoại đa dạng.Điển hình của hành động thiếu phối hợp là kế hoạch của Beijing di tản hàng ngàn công nhân hồi Tháng 2-2011 khi quân nổi dậy Libya tấn công và hạ bệ nhà độc tài Gadhafy. Beijing đã bắt đầu thay đổi luật, cho phép quân đội làm nhiệm vụ ngoài nước, gửi binh sĩ tham gia sứ mạng chống khủng bố quốc tế, và đã xây dựng căn cứ quân sự tại Djibouti.Hải quân Trung Cộng dự phần chống hải tặc tại Vịnh Aden với 16,000 thủy thủ ứng chiến giữa Tháng 12-2008 và đầu năm 2015.Tại China Foreign Affairs University, giáo sư Ling Shengli nói “Có thể đưa cảnh sát xuất ngoại làm việc với đồng nghiệp quốc tế”.