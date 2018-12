Phái Đoàn Hùng Hậu TQ Tới Mỹ Thương Lượng Mậu Dịch

BEIJING - Các nguồn tin thông thoa5o cho biết : tiếp theo thỏa thuận gọi là “hưu chiến 90 ngày” đạt được hôm Thứ Bảy tại Argentina, Trung Cộng sẽ đưa 1 phái đoàn hùng hậu sang Washington trong tuần tới để mở các đàm phán mới về giao thương – thành phần phái đoàn 30 viên chức.Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Geng Shuang nói “2 bên đã làm việc khó nhọc về các mục tiêu do 2 nguyên thủ đề ra – bước kế tiếp là thúc đẩy thương luộng dựa then đồng thuận đã đạt được”. Gueng nhấn mạnh : sẵn sàng mở rộng thị trường và tăng xuất cảng thich hợp với tiến triển của cải tổ, với nhu cầu của dân chúng và thị trường quốc nội.Nếu đối thoại không đem lại thỏa hiệp, Hoa Kỳ sẽ áp dụng thuế suất nhập cảng đã đe dọa bắt đầu ngày 1-1. Thỏa thuận “hưu chiến” đã khơi hy vọng tại các thị trường tài chính, từ Shanghai, Hong Kong, tới Tokyo, Seoul và Australia.Ngoài ra, twitter sáng Thứ Hai của TT Trump báo tin : Beijing đồng ý giảm và bỏ thuế với xe nhập cảng từ Hoa Kỳ.Nhưng, không thấy Bộ thương mại và Bộ ngoại giao bình luận twitter này. Mặt khác, doanh gia Hoa Kỳ và giới phân tích báo động “xung lực có thể là vắn số” vì cuộc thảo luận bên lề hội nghị G-20 không giải quyết các vấn đề căn bản và cơ cấu.Phó chủ tịch Jake Parker của US-China Business Council phát biểu : hưu chiến là hoãn leo thang, nhưng là nơi bắt đầu các điều đình gay go. Ông nói “Đề ra các mục tiêu cụ thể có thể giải quyết trong 90 ngày – các mục tiêu trung hạn cần thảo luận và đạt được trưới cuối năm 2019”.Theo lời ông, cần 3 đến 5 năm để thương lượng các mục tiêu dài hạn. Ông nhấn mạnh : nên có đối thoại tiếp tục để bảo đảm các thỏa thuận là thay đổi tích cực, thường trực, không là nhất thời. Bộ trưởng ngân khố Steve Mnuchin tuyên bố với báo Financial Times : Beijing nên tránh các “cam kết mềm” – ông Mnuchin cho biết ; quan điểm đồng thanh của đoàn Hoa Kỳ là cần có “thỏa thuận thực”. Cựu chủ tịch Phòng thương mại Hoa Kỳ James Zimmerman nói “Lãnh tụ Xi biết TT Trump nóng lòng muốn có thương lượng – chúng ta sẽ thấy những gì xẩy ra trong 90 ngày”.Theo ông này, thỏa thuận mậu dịch có ảnh hưởng nhiều với tài sản chính trị của TT Trump hơn là những việc hỗ trợ doanh nghiệp, công nhân và người tiêu thụ trong nước.