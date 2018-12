Tường Biên Giới: Tòa Tối Cao Bác Đơn Kiện Về Môi Trường

WASHINGTON - Quyết định hôm Thứ Hai của TCPV là thắng lợi của chính quyền Trump khi 3 tổ chức bảo vệ môi trường thiên nhiên kiện chống lại tường biên giới với lý lẽ: không tuân thủ luật về môi trường, và bị bác. Với TT Trump, tường này là trung tâm của chính sách di trú chặt chẽ hơn.Theo các hội đoàn Center for Biological Diversity, the Aninamal Legal Defense Fund và Defenders of Wildlife : tường biên giới kiên cố đe dọa các loài thực vật, môi trường sống hoang dã của động vật (gồm 1 số chủng loại chim bị đe dọa diệt chủng), tôm và bướm Quino …Ông Brian, 1 luật sư của Center for Biological Diversity, cảm thấy bất bình vì tòa tối cao không nghe điều trần, và khẳng định “tiếp tục tranh đấu”.Trong năm qua, cũng 3 hội đoàn này kiện tại San Diego sau khi Bộ nội an cho phép khởi công dự án thay mới tường biên giới tại nam California.Có tin : Bạch Ốc hô hào tòa tối cao không xét đơn kiện của 3 hội đoàn kể trên – Bộ tư pháp từ chối bình luận.