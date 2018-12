Nữ Công Nhân, Túc Cầu, Tát Học Trò, Mua Sắm...

Xuân NiệmLương thấp, tìm việc khó được nhận, khi công ty co cụm là bị cắt sớm… Đó là thân phận nữ công nhân.Báo Dân Việt kể rằng các lao động nữ chưa qua đào tạo phải đối diện nhiều thách thức trong lao động - việc làm. Họ thuộc nhóm yếu thế nhất trên thị trường lao động, với tỷ lệ thất nghiệp cao, việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, tập trung chủ yếu ở nhóm nghèo…Theo ông Trần Quý Long (Viện Nghiên cứu Gia đình và giới), kết quả điều tra lao động việc làm năm 2016 cho thấy, tỷ lệ nữ giới chưa qua đào tạo là 81,6%, cao hơn nam giới (76,7%). Trong đó, tỷ lệ lao động nữ chưa qua đào tạo ở khu vực thành thị chỉ chiếm khoảng (57%) thì tỷ lệ này ở khu vực nông thôn lên đến 88%.Báo Giao Thông kể rằng vào đêm 2/12/2018, sau chiến thắng 2 -1 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Hàng nghìn người tại TP.SG cầm cờ tổ quốc, kèn... chạy xe máy dọc qua nhiều tuyến đường ở khu trung tâm.Nhiều tuyến đường như như Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Hồng Thái, Lê Trai, ngã sáu Phù Đổng kẹt cứng. Ở các ngã tư kẹt cứng, dòng người reo hò, thổi kèn và người người bày bán kèn, cờ đỏ sao vàng.Báo Sao Star kể rằng: Máy cày, xe ben cùng hàng triệu CĐV xuống đường đón bão mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam trước Philippines.Ngày 2/12/2018, trận đấu được chờ đợi nhất bán kết AFF Cup 2018 đã diễn ra giữa hai đội tuyển Việt Nam và Philippines. Ngay sau khi kết thúc trận đấu với tỉ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam, hàng ngàn cổ động viên đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng.Báo Một Thế Giới kể chuyện học sinh bị tra vấn ở Quảng Bình: Không có hành vi cầu thị sau vụ 1 học sinh lớp 6 bị cô giáo phát động phạt 231 cái tát, ban giám hiệu trường THCS Duy Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) lại bắt học trò viết lời khai. Các câu hỏi như bản hỏi cung nhưng lãnh đạo nhà trường nói đó là... phiếu điều tra....Mỗi em được phát 1/2 tờ giấy A4 do nhà trường đưa đến. Một bộ câu hỏi 19 câu gồm: 1. Cô T quy định phạt tát thời gian nào? 2. Bạn N bị tát vào thời gian nào? 3. Khi tát bạn N cô T có mặt ở lớp không? 4. Em tát vào mặt bạn N bao nhiêu cái? 5. Em tát vào bạn N mạnh hay nhẹ? 6. Bạn N có nói tục không? 7. Khi tát bạn N có khóc không? 8. Sau khi tát má bạn N có đỏ không? 9. Cô T vào đã tát được mấy bạn? 10. Cô T có bắt tát nhẹ phải tát mạnh không? Vân vân.Bản tin CafeF kể chuyện rủ nhau xài tiền: Trong thời gian diễn ra Ngày hội mua sắm Online Friday 2018 vào 7/12, hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại lên đến 100%....Năm nay, Online Friday tiếp tục có sự góp mặt của gần 3.000 doanh nghiệp tham gia với hàng nghìn sản phẩm giảm giá từ các thương hiệu như Samsung, LG, Vinamilk... Bản tin RFA kể chuyện an ninh: Ngày 30/11/2018, 8 người bị quy kết là thành viên của "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" do ông Đào Minh Quân làm lãnh đạo bị Tòa án nhân dân cấp cao tại TPSG bác bỏ kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm. Báo Công An Nhân Dân loan tin này hôm 1/12/2018.Có 4 người liên quan đến vụ án này không kháng cáo trong đó có 2 người Mỹ gốc Việt là ông Nguyen James Han và bà Phan Angel.Trước đó, vào hôm 22/8, tòa án nhân dân TPHCM tuyên 10 người thuộc nhóm "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" các mức án từ 5 năm đến 11 năm tù giam và phải chấp hành án quản chế từ 2-3 năm sau đó.Báo Người Lao Động kể: Bên cạnh một số ý kiến ủng hộ, giới chuyên môn lo ngại rằng nếu bỏ quy định kiểm dịch nhập khẩu, xuất khẩu sản phẩm thịt, trứng, sữa, mật ong đã qua chế biến sẽ gây ra nhiều hệ lụyBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đang lấy ý kiến các cơ quan chức năng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT, trong đó tập trung vào 2 phương án: giữ hay bỏ quy định kiểm dịch nhập khẩu, xuất khẩu sản phẩm thịt, trứng, sữa, mật ong đã qua chế biến.Báo SGGP kể chuyện tăng giá nhiều loại dịch vụ cảng biển.Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành hướng dẫn về khung giá một số loại dịch vụ tại cảng biển Việt Nam, trong đó nhiều mức giá được điều chỉnh tăng so với mức hiện hành, áp dụng từ 1-1-2019.Cụ thể, khung giá tại khu vực 1 (không áp dụng với cảng Lạch Huyện - Hải Phòng) đối với dịch vụ bốc dỡ từ tàu, sà lan sang bãi cảng và ngược lại được điều chỉnh tăng 10%. Khung giá đối với dịch vụ bốc dỡ từ tàu, sà lan sang sà lan, ô tô, toa xe tại cầu cảng và ngược lại, mức giá được điều chỉnh tăng 50%.Bản tin Infonet kể chuyện hy vọng lễ hội sẽ dẫn tới mưa tiền…Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn sẽ được tổ chức tại Cung Chúc Lâm - Trung tâm lễ hội Yên Tử....Hội thảo diễn ra từ 5 đến 7/12, dự kiến có sự tham gia của 400 nhà khoa học, đại diện nhiều đơn vị học thuật trong và ngoài nước tham dự. Theo ban tổ chức, có 135 tham luận trong đó 34 tham luận của các học giả đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tập trung làm sáng tỏ tư tưởng văn hóa của Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm...Ngày 7/12, giá vé cáp treo tại Yên Tử sẽ giảm 50% (chỉ còn 150 nghìn đồng); cáp treo Ngọa Vân giảm từ 180 nghìn đồng xuống 120 nghìn đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị 3 vạn suất cơm hộp để phát cho các tăng ni, phật tử về tham dự Đại lễ.Báo Tiền Phong kể: Cuối năm, xe nhập khẩu ồ ạt đổ về Việt Nam…Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng lượng xe nhập về Việt Nam trong tháng 11/2018 đạt 12.300 chiếc, gấp hai lần số lượng xe nhập về cùng kỳ năm trước 2017.Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp, xe nhập về Việt Nam cán mốc trên 10.000 chiếc/tháng. Mức tăng cao hơn gấp từ 3 - 6 lần so với cùng kỳ năm trước.Lượng xe nhập chủ yếu từ Thái Lan và Indonesia khi có tới 8.000 chiếc, chiếm 65% tổng lượng xe. Các thị trường khác như Mexico, Đức, Nhật, Trung Quốc chỉ nhập lượng khiêm tốn chưa đến 300 chiếc/tháng.Báo Pháp Luật nêu câu hỏi để trả lời: Vì sao phó chủ tịch Nha Trang bị khởi tố?Ông Lê Huy Toàn, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, Khánh Hòa, đã phớt lờ các tố cáo, mọi phát giác sai phạm....Phù phép để 98 hộ thành 380 hộ: Theo điều tra ban đầu, năm 2010 khi bắt đầu triển khai dự án khu đô thị Hoàng Long, hội đồng bồi thường hỗ trợ, cấp đất tái định cư (BTHT-CĐTĐC) do UBND TP Nha Trang thành lập xác định chỉ có 98 hộ đủ điều kiện được BTHT-CĐTĐC. Tuy nhiên, đến năm 2014, số hộ thuộc diện trên tăng ba lần (282) trong khi diện tích dự án không tăng....Đến tháng 7-2017, số hồ sơ được BTHT-CĐTĐC phê duyệt tiếp tục tăng lên, từ 77 trường hợp ban đầu đã lên đến 380 hồ sơ. Trong số này có hàng chục hộ có địa chỉ nhà ở hẻm 356 đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phước Long. Tuy nhiên, trên thực tế đường Lê Hồng Phong không hề có hẻm 356!Đa tình hay đa dâm? Bản tin Kênh 14 kể: Một nguồn tin cho biết tiến sĩ (TS) Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi), nguyên giảng viên Khoa Sư phạm, Trường ĐH Bạc Liêu ứng tuyển về Trường ĐH Công nghiệp TP HCM làm giảng viên. Ông Thịnh đang dính “scandal” lừa tình hàng loạt phụ nữ và có nhiều con rơi....Sáng 1-12, TS Nguyễn Thiên Tuế, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết kiểm tra hồ sơ tại phòng tổ chức thì cách đây nửa tháng, ông Nguyễn Văn Thịnh có nộp đơn ứng tuyển về trường theo chính sách thu hút giảng viên có trình độ TS của trường. Tuy nhiên, sau khi rà soát lý lịch thì hồ sơ ứng tuyển của Nguyễn Văn Thịnh bị loại. Lý do: kém đạo đức.Bản tin SGGP kể: Báo động việc dạy tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng....với câu hỏi “Em đã được rèn luyện kỹ năng Speaking trước khi vào trường ĐH chưa”, kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 4,26% đã được rèn kỹ năng Speaking, 78,72% rèn rất ít và 17,02% là chưa bao giờ. Việc yếu kém kỹ năng Speaking cũng dẫn tới sự thụ động và tự ti trong giờ học. Vì vậy, việc dạy kỹ năng trên lớp rất khó khăn với giảng viên do sự chênh lệch về trình độ và thái độ học tập, ảnh hưởng đến kết quả học tập và năng lực phát triển kỹ năng của môn học. Báo Chính Phủ kể: Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 4 triệu tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,34% (cùng kỳ năm 2017 tăng 9,25%).Báo Đầu Tư kể: Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá trị xuất khẩu lâm sản chính 11 tháng năm 2018 ước đạt 8,49 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2017; chiếm 23,42% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.Thị trường xuất khẩu lâm sản tập trung chủ yếu tại 5 thị trường gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm khoảng 87,33% kim ngạch xuất khẩu lâm sản.