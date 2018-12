TÒA ĐÌNH CHỈ CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI KIM CHÍCH TẠI QUẬN CAM







Santa Ana, California – Tòa Thượng Thẩm phán quyết ủng hộ Quận Cam yêu cầu đình chỉ chương trình trao đổi kim chích của người nghiện ma túy do tiểu bang đề xướng.



Tòa án đã nhìn nhận sự nguy hại cho công chúng về chương trình trao đổi kim chích tại quận Cam gọi tắt là ( OCNEP) do Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California và OCNEP đề xướng trong việc thực hiện chương trình trao đổi kim chích tại quận hạt này.



Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam phát biểu: “ Vấn đề an toàn công cộng của cư dân Quận Cam là ưu tiên tối cần. Chúng tôi tranh đấu để bảo đảm các đường phố, công viên và thư viện là những nơi công cộng không trở thành nơi chứa đựng những vật dụng nguy hiểm”



Tòa án đã nhìn nhận chương trình OCNEP đã không có đủ nhân viên và khả năng cung ứng những dịch vụ đúng theo quy định , cũng như đã không cung ứng những điều kiện an toàn để thu hồi các kim chích đã được xử dụng . Chương Trình OCNEP “ đã tạo ra tình trạng thải hồi các kim chích nguy hại cho sức khỏe công chúng, và tạo ra gánh nặng cho quận hạt và các thành phố.



Giám Sát Viên Andrew Đỗ nhấn mạnh : “ Việc trao đổi kim chích gây nguy hại cho sức khỏe cư dân Quận Cam một cách nghiêm trọng. Những người nghiện ma túy đã ném các kim chích khắp cùng các cộng đồng của chúng ta, đặt các con em chúng ta vào một tình trạng hiểm nghèo.”



Hồi tháng Tám 2018, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã chấp thuận đề nghị của Giám Sát Viên Andrew Đỗ nạp đơn kiện yêu cầu tòa án đình chỉ chương trình trao đổi kim chích của tiểu bang tại 4 thành phố Anaheim, Costa Mesa, Orange và Santa Ana. Cơ Quan Phòng Chống Lũ Quận Cam và các thành phố Costa Mesa, Orange và Anaheim sau đó đồng thanh cùng nạp đơn kiện với Quận Cam.



Chương Trình đổi 20 kim sạch lấy 1 kim dơ bẫn biến thành 200 kim sạch cho một kim dơ bẩn của người nghiện ma túy.

Chương Trình Trao Đổi Kim Chích tại Quận Cam mặc dầu xử dụng tên nhằm đánh lạc dư luận quần chúng đã không cung cấp một kim sạch cho một kim dơ bẩn cho người nghiện ma túy.

Thay vào đó đã xung cấp cho một người nghiện ma túy 200 mũi kim sạch qua chương trinh cung cấp kim chích miễn phí một cách bừa bãi.



Các nhà hoạt động cho chương trình này đã nói với tờ báo OC Weekly là: “ mỗi một mũi kim chích dơ bẩn nạp vào có thể đánh đổi cho 20 mũi kim sach. Và một người có thể nhận đến 200 ống chích bất cứ lúc nào.”



Chương trình Trao đổi Kim Chích đã lạm dụng kẽ hở của Luật Tiểu Bang.

Những người ủng hộ chương trình này đã dựa vào các dữ kiện lỗi thời đã không thỏa mãn đúng với những quy định tại các địa điểm được lựa chọn buộc phải có những điều kiện cho thấy nơi đó tình trạng gây nhiễm gia tăng nhanh chóng.



Từ năm 2016 đến năm 2018, OCNEP đã phân phát hàng ngàn các ống chích miễn phí cho ít nhất 12,000 người tại Santa Ana, theo một giấy pháp do thành phố cấp phát.



Nhiều kim chích này đã năm phơi bày tại các nơi cư ngụ bất hợp pháp của người vô gia cư tại dọc bờ sông Santa Ana và Trung Tâm Thị Chính. Mùa đông này, nhân viên Quân Cam đã thu lượm 14,000 mũi kim chích , gây nguy hại vì ô nhiễm các bệnh truyền nhiễm, chỉ trong khu vực 4 dặm trên đất công cộng.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ kết luận : “ Đây là một chương trình cho thấy hoàn toàn thất bại.”



Hồi đầu năm, thành phố Santa Ana, đã đình chỉ chương trình trao đổi kim chích miễn phí gây nguy hại và có quá nhiều thị phi sau khi các phụ huynh, các nhà giáo dục và các giới công lực đã lên tiếng chỉ trích chương trình nguy hại này. Đặt biệt sự công phẫn vì có quá nhiều kim chích vất thải tại khu vực gần nơi sinh hoạt thiếu nhi.



Vì sự chỉ trích của cộng đồng, các nhà hoạt đông khai thác lỗ hổng của luật tiểu bang bằng cách tổ chức chương trình trao đổi kim chích “lưu động”. Quận Cam và các thành phố Santa Ana, Anaheim, Costa Mesa và Orange đã phản đối nhưng không có thẩm quyền để ngưng chương trình. Điều may mắn là Quận Cam đã thắng kiện, tòa án phán quyết đình chỉ chương trình OCNEP không được thực hiện chương trình nguy hại này tại các cộng đồng trong quận hạt.



Nhân Viên Làm Việc Trong Tình Trạng Thiếu An Toàn.

Chương trình trao đổi kim chích miễn phí này tạo những nguy hại lây lan từ những người nghiện ma túy sang công chúng và các công chức.



Nhân viên thư viện Santa Ana nói các kim chích này đã trở thành một vấn đề “ nguy hiểm to lớn”. Trước khi có chương trình này, các nhân viên quản thủ thư viện ít khi tìm thất các kim chích dơ bẩn. Khi chương trình này hoạt động tại Santa Ana, nhân viên mỗi tháng tìm thấy từ 40 đến 50 mũi kim chích dơ bẩn.



Quản thủ thư viện Santa Ana, bà Heather Folmar cho tờ Daily Pilot biết: “ Chúng tôi tìm thấy các mũi kim chích trên các kệ sách, cây cảnh, màn chắn cửa sổ và trong các cuốn sách. Một nhân viên vệ sinh đã bị kim đâm phải.”



Mỗi năm , có hơn 1,8 triệu mũi kim vơi rải tại San Francisco, do chương trình trao đổi kim chích hoạt động lớn nhất trong tiểu bang. Những người xử dụng phương tiện chuyên chở công cộng tại khu vực Vùng Vinh nói rằng hệ thống xe điện BART đã trở thành nơi vương vãi đầy các mũi kim chích.



Hồi đầu năm, một nhận viên của Caltrans đã bị một mũi kim chích nhiễm vi khuẫn đâm phải khi don dẹp khu lưu trú của người vô gia cư tại San Diego. Hồi tháng Ba, một nhân viên thư viện tại thành phố Seattle đã phải đưa vào y viện khẩn cấp sau khi trung phải kim dơ.



Giám Sát Viên Andrew Đỗ cương quyết: “ Quận Cam hiện đang dọn dẹp các đường phố và chúng tôi quyết tâm làm chủ các khu vực cư dân của quận hạt. Và những tiến bộ này sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi chương trình trao đổi kim dơ nguy hại này.”