TQ Lão Hóa, Sẽ Thiếu Thợ, Kinh Tế Giảm Gia Tăng

Chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng che khuất một sự kiện chính: sự gia tăng kinh tế đối với cả hai quốc gia sẽ chậm lại nhiều hơn năm ngoái, chỉ vì một lý do đơn giản là dân cố của 2 nước đang lão hóa nhanh chóng.Sự thách thức do tuổi già thì tồi tệ hơn tại Trung Cộng. Và không may cho người Tàu, quyết định nới lỏng chính sách một con trong tháng 1 năm 2016 có vẻ không thành công trong việc thúc đẩy sinh suất.Hãy bắt đầu với sự thật về tuổi già. Tỉ lệ dân số Mỹ ở tuổi 65 hay già hơn được dự đoán sẽ gia tăng 21% vào năm 2050 từ 13% trong năm 2010. Tại Trung Cộng, nó được dự đoán sẽ gia tăng nhanh hơn nhiều trong cùng thời kỳ nói trên, tới 24% từ 8%.Kết quả của dân số lão hóa là sự gia tăng lực lượng lao động chậm hơn. Lực lượng lao động tiềm năng tại Hoa Kỳ gia tăng 2.5% mỗi năm từ năm 1974 tới 1981. Nó sút giảm kể từ đó, bởi vì sự lão hóa, và được dự đoán sẽ chỉ gia tăng 0.5% mỗi năm trong thập niên tới.Tại Trung Cộng, tình hình còn khốc liệt hơn: Lực lượng lao động đã sút giảm gần đây. Như thế Hoa Kỳ đang chật vật với sự sút giảm nhưng vẫn có tỉ lệ gia tăng lạc quan, trong khi Trung Cộng phải đối phó với tình trạng không có gia tăng và có lẽ còn bị sút giảm.Tác động của sự gia tăng chậm trong lực lượng lao động, ngược lại, làm chậm toàn bộ sự phát triển kinh tế. Vì sự phát triển kinh tế theo số học là tổng hợp của sự gia tăng lực lượng lao động và sự gia tăng hiệu năng sản xuất lao động, việc đạt tới sự gia tăng ở mức cùng cao khi tuổi tác dân số đòi hỏi tỉ lệ gia tăng hiệu năng sản xuất cao hơn. Trong khi đó sự gia tăng năng suất cao hơn sẽ được hoan nghênh, không một ai biết thực sự làm sao để thúc đẩy nó.Vì vậy thật là giá trị trong việc chuyển chú ý của chúng ta trở lại thành phần nhân khẩu, với sự tập trung vào Trung Cộng, nơi mà sự lão hóa dân số dữ dội hơn. Yếu tố chính của việc dân số Trung Cộng lão hóa nhanh là số sinh suất thấp nơi mỗi người phụ nữ. Để tranh sút giảm trong dân số mà không cần di dân, tỉ lệ khả năng sinh sản (là, trung bình số trẻ em theo mỗi người phụ nữ trong suốt những năm sinh con của họ) cầnđược cao hơn 2 đứa.