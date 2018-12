12 Tháng, Nông Trại Phá Sản Tại Mỹ Tăng Hơn Gấp Đôi

Số nông trại khai phá sản đang gia tăng trên khắp miền trên của Trung Tây, theo sau giá bắp, đậu nành, sữa và thịt bò hạ thấp, theo một phân tích mới từ Ngân Hàng Dữ Trữ Liên Bang tại Minneapolis cho biết.Phân tích cho thấy rằng 84 nông trại khai phá sản tại Wisconsin, Minnesota, North Dakota, South Dakota, và Montana trong 12 tháng kết thúc vào tháng 6. Đó là hơn gấp đôi số lượng so với cùng kỳ trong năm 2013 và 2014.“Các mức giá hiện nay quỹ đạo của khuynh hướng hiện tại cho thấy rằng chiều hướng này chưa thấy tới mức cao điểm,” theo Ron Wirtz, phân tích gia tại Quỹ Dự Trữ Liên Bang tại Minneapolis cho biết.Sự gia tăng hồ sơ khai phá sản theo Chương 12 phản ảnh giá thấp đối với bắp, đậu nành, sữa, và thịt bò, theo báo The Star Tribune tường trình cho biết. Tình trạng này làm tồi tệ thêm đối với các nông dân kể từ tháng 6 bởi vì sự đánh thuế trả đũa đã đóng thị trường Trung Cộng đối với đậu nành và làm giảm xuất cảng sữa và thịt bò. Phá sản theo Chương 12 cho phép bãi bỏ nợ nần trong vòng 3 năm.“Các nông dân ngành bơ sữa gặp khó khăn nhiều nhất hiện nay,” theo Mark Miedtke, chủ tịch Ngân Hàng Citizens State Bank tại Hayfield, cho biết. Các nông dân trồng ngũ cốc có mức giá thấp so với 3 năm rồi nhưng lại có sản phẩm cao đã giúp họ vượt qua được. Chúng tôi đang đợi sự hồi phục. Chúng tôi đang đợi khó khăn của áp thuế qua đi.”