Nước Biển Dâng Cao: 53 Hải Đăng Của Mỹ Có Nguy Cơ Biến Mất

Trên toàn cầu, mực nước biển đang dâng cao hơn thế kỷ trước, theo Sở Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia Hoa Kỳ (NOAA), và tỉ lệ đã gia tăng trong các thập niên gần đây.Tại New Jersey, mực nước biển đã dâng cao 1.3 feet (0.4 mét) trong vòng 100 năm qua, theo Benjamin Horton, giáo sư và chuyên gia hàng đầu về biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao tại Đại Học Rutgers University, cho biết. Đó là tốc độ nhanh hơn đối với 2,000 năm qua cộng lại, theo ông cho biết thêm.Horton và các nhà nghiên cứu tại Đại Học Rutgers khác dự đoán rằng vào năm 2050, mực nước biển tại New Jersey sẽ dâng cao thêm 1.4 feet (0.4 mét) nữa.Tim Harrison là chủ bút báo Lighthouse Digest, là báo có trụ sở tại tiểu bang Maine lưu trữ “Danh Sách Ngày Tận Thế” của 53 hải đăng trên khắp Hoa Kỳ được cho là nằm trong nguy hiểm bị mất vì các trận bão, sự xói mòn hay những nguyên nhân khác.“Các ngọn hải đăng được xây dựng với một mục đích: để cứu mạng,” theo ông cho biết. “Hiện nay đã đến lúc chúng ta phải đứng lên để bảo vệ những ngọn hải đăng này.”Mực nước biển dâng cao đã buộc nhiều ngọn hải đăng phải dời tới chỗ khác. Trong năm 1999, Sở Công Viên Quốc Gia (NPS) đã dời Ngọn Hải Đăng Cape Hatteras Lighthouse tại Buxton, North Carolina, vào đất liền 2,999 feet, làm tốn kém 11.8 triệu đô la. Vào năm 1983, Ngọn Hải Đăng Southeast Lighthouse tại Block Island, Rhode Island, bị dời vào đất liền 300 feet.Trong năm 2014 Ngọn Hải Đăng Cape San Blas Lighthouse bị dời từ bờ bán đảo dễ bị bão tại Vịnh Gulf Coast của Florida tới một công viên tại Port St. Joe. Một năm sau, Ngọn Hải Đăng Gay Head Lighthouse tại Vineyard của Martha của tiểu bang Massachusetts bị dời từ bờ vực bị xói mòn vào trong đất liền 129 feet.Các ngọn hải đăng trên khắp nước Mỹ được xem là đang bị nguy hiểm từ mực nước biển dâng cao gồm Ngọn Hải Đăng Sand Island Lighthouse tại cửa Vịnh Mobile Bay tại Alabama, Ngọn Hải Đăng Morris Island Lighthouse gần thành phố Charleston, South Carolina, và Ngọn Hải Đăng New Point Comfort Lighthouse tại Virginia.