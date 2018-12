Mất 700 Triệu Đô/Năm Vì Thực Phẩm Ô Nhiễm

SAIGON -- Việt Nam báo nguy về hiện tượng kém an toàn thực phẩm... làm hại sức khỏe, làm chết người.Bản tin CafeF/VietnamPlus ghi rằng: Việt Nam thiệt hại 700 triệu USD mỗi năm do mất an toàn thực phẩm.Bản tin ghi rằng theo Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam, Việt Nam bị thiệt hại khoảng 700 triệu USD/năm do vấn đề mất an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.Theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Việt Nam bị thiệt hại khoảng 700 triệu USD/năm do vấn đề mất an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.Thông tin này được đưa ra tại Diễn đàn An toàn thực phẩm quốc tế lần thứ 7 do IFC - một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới - tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 28 và 29/11.Bản tin CafeF/VietnamPlus ghi rằng, theo ông Ousmane Dione, năm 2017 giá trị xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam lên tới hơn 18 tỷ USD. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy Việt Nam đang không ngừng lớn mạnh ở lĩnh vực này.Nan đề là, theo bản tin: hiện nay, thị trường trong nước ngày càng không ngừng lớn mạnh, người tiêu dùng Việt Nam đang trở nên khó tính hơn trong việc lựa chọn thực phẩm. Nhu cầu về thực phẩm an toàn trở nên bức thiết bởi người tiêu dùng Việt Nam cũng muốn biết rõ về nguồn gốc thực phẩm tương tự người tiêu dùng ở các quốc gia phát triển."Điều này có nghĩa Việt Nam cần kiểm soát chặt hơn các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, có chính sách khuyến khích phát triển, hỗ trợ các đối tác, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi thực phẩm an toàn. Đây chính là những đối tác quan trọng mà Chính phủ cần chú ý nhằm giúp giải quyết nhu cầu của người tiêu dùng," ông Gabor Fluit cho hay.Bản tin ghi nhận thêm:“Song việc thiếu các tiêu chuẩn an toàn phù hợp sẽ có thể cản trở sự tăng trưởng bền vững của ngành làm giảm các cơ hội thị trường cho các nhà sản xuất thực phẩm trong nước và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.”