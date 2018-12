10 Năm Qua: 1 Triệu Vụ Ly Hôn Vì Bạo Lực Trong Gia Đình

(Xem: 33)

SAIGON -- Việt Nam báo nguy về hiện tượng kém an toàn thực phẩm... làm hại sức khỏe, làm chết người. Bản tin CafeF/VietnamPlus ghi rằng: Việt Nam thiệt hại 700 triệu USD mỗi năm do mất an toàn thực phẩm.