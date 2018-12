Hãy để dành ngày tham dự: GARCHEN RINPOCHE tại Little Saigon, Quận Cam, California (Tháng 6, 2019)

Buổi lễ gia trì đặc biệt dành cho người cao niên, người bệnh, trẻ em bệnh tự kỷ và trẻ em với nhu cầu đặc biệt.

Chương trình tổng quát của Pháp hội như sau:

** Thuyết giảng"

-- Tự tánh quang minh A Di Đà trong mỗi chúng ta

-- Pháp thân A Di Đà (Dharmakaya Amitabha)

-- Chuyển di đến pháp thân (Dharmakaya Phowa)

** Trì tụng minh chú

** Nghi quỹ A Di Đà và "Bài Nguyện Tái SInh Cực Lạc"

** Cầu an và cầu siêu

** Đại nguyện hồi hướng và cúng dường đèn để cầu nguyện hòa bình thế giới

** Sáng: Chương trình sẽ được loan báo sau

** Tối: Cơm tối/Xem phim với Garchen Rinpoche để ủng hộ quỹ Southwest Buddhafield Endowment (6g.30 - 8g.30 tối)

Chương trình pháp hội hoàn toàn miễn phí. Mọi đóng góp đều tùy hỷ. Sẽ có cơm trưa và cơm chiều (ngày 15/6 và ngày 16/6) do ban tổ chức cúng dường đến tất cả đại chúng tham dự với tất cả lòng trân quý .

ĐỊA ĐIỂM: sẽ được thông báo sau

GHI DANH: sẽ được thông báo sau

Chương trình do Viet Nalanda Foundation tổ chức và bảo trợ.

*A Di Đà không là gì khác ngoại tánh giác quang minh bên trong mỗi chúng ta." (Garchen Rinpoche)

Special blessing session for the elderly, people with illness, and children with autism and special needs.

General program of drubchen is as follows:** Teachings:-- The Inherent Nature of Luminosity Within Each of Us-- Dharmakaya Amitabha-- Dharmakaya Phowa-- Amitabha sadhana and "Prayers to Be Reborn in the Pureland of Ultimate Bliss"** Recitation of Amitabha mantra** Prayers for the living and the deceased** Great dedication and lamp offering for world peace** Morning: Program to be announced (10-11:30 am)** Evening: Dinner/Movie with Rinpoche to benefit Southwest Buddhafield Endowment (6:30-8:30 pm)All program is free to the public. All donation is heartily welcome. Lunch and dinner will be offered to all participants (June 15-16) with much love from the organizers.LOCATION: to be announcedREGISTRATION: to be announcedOrganized and sponsored by Viet Nalananda Foundation"Amitabha is none other than our own inherent awareness and luminous nature." (Garchen Rinpoche)