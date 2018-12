Giới Tranh Đấu Không Thể Dự Các Cuộc Họp Của LHQ Vì Trump Ra Sắc Lệnh Hạn Chế Chiếu Khán Vào Mỹ Từ Năm 2017

NEW YORK - Các nhà vận động nhân quyền từ Syria, Yemen và nước khác loan báo: họ chật vật với việc tìm gặp các nhà quyết định chính sách tại Washington và New York - đó là ảnh hưởng của sắc lệnh về di trú của TT Trump ký ban hành đầu năm 2017 hạn chế nhập cư công dân 6 nước Hồi Giáo.Các cựu viên chức và chuyên gia xác nhận: số nhà hoạt động của Trung Đông đến thủ đô Hoa Kỳ và bản doanh LHQ giảm đáng kể, là hạn chế khả năng đệ đạt ý kiến, cũng là nguồn thông tin quý giá với các nhà quyết định chính sách.Nhiều người bị từ chối chiếu khán hay bị ngăn dự khán các phiên họp quan trọng của LHQ, hay tiếp cận các viên chức, các nhà lập pháp Hoa Kỳ.Nhà vận động nữ quyền Rasha Jarhum từ Yemen nói với phóng viên “Tôi muốn cổ vũ di chuyển trụ sở LHQ ra khỏi môi trường không thân thiện này”. Bà là khách mời lên tiếng tại HĐ Bảo An về tình cảnh phụ nữ tại Yemen hồi đầu tháng này – bị từ chối chiếu khán, bà phải lên tiếng qua hệ thống nối mạng video.Bà Jarhum là giám đốc sáng lập của Peace Track Initiative nói “HĐ Bảo An được biết đến như là cơ chế bảo vệ hòa bình nhưng thiếu trách nhiệm khi người như tôi bị ngăn cản phát biểu tại 1 sự kiện của HĐ”.Bà nhấn mạnh: vấn đề này phải được giải quyết nhanh chóng, không chỉ về Yemen, bởi các nhà tranh đấu của Syria, Somalia, Libya, Iraq cũng cần lên tiếng đánh động dư luận quốc tế.Chuyên gia Noah Gottschalk, là giới chức dàn xếp các chuyến đi của các phái bộ Trung Đông và châu Phi trong vài năm qua nhận rằng: khách tranh đấu giảm nhiều sau sắc lệnh di trú Tháng 1-2017 của TT Trump.Số liệu của Bộ ngoại giao không cho thấy bao nhiêu nhà hoạt động bị từ chối – nhưng, thông tin Tháng 6 từ Cato Institute cho biết: số visa tạm cấp cho khách đến từ 6 nước đối tượng hạn chế nhập cư giảm 86% trong 5 tháng tiếp theo ngày ban hành sắc lệnh Trump.Phóng viên báo tin: số chiếu khán không di trú trong 4 tháng (từ Tháng 10-2016 đến Tháng 2-2017) giảm 85%, từ Tháng 3-2017 đến Tháng 1-2018 giảm 83% và giảm 67% giữa Tháng 1 và Tháng 5-2018.Công dân Iran bị ảnh hưởng mạnh nhất, giảm 91%.