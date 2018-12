IMF: Nhật Có Cơ Giảm 25% GDP

WASHINGTON — Bản tin Jiji Press ghi rằng tổng sản lượng quốc dân của Nhật Bản sẽ giảm hơn 25% trong vòng 40 năm, vì dân số suy giảm, nếu không cải tổ cấu trúc trong một cách khả dụng, theo lời Quỹ Tiền Tệ IMF trong khi phổ biến kết quả một cuộc nghie6nc ứu.IMF khen ngợi Thủ Tướng Shinzo Abe về chính sách chống giảm phát. IMF cũng nói rằng Nhật nên tăng thuế tiêu thụ ít nhất 15% để có thể chi trả cho chi phí an sinh xã hội đang tăng.Tương tự, bản tin NHK ghi rằng theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của Nhật Bản có thể giảm hơn 25% trong 40 năm tới do dân số giảm.Hôm thứ Tư, IMF công bố báo cáo thường niên về kinh tế và chính sách của Nhật Bản.Theo báo cáo, Nhật Bản có thể bù đắp cho tác động của việc dân số giảm bằng cách tiếp nhận thêm người nước ngoài vào làm việc trong các lĩnh vực bị thiếu lao động.Báo cáo cũng cho biết Nhật Bản cần thu hẹp chênh lệch về tiền lương giữa lao động nam và nữ để khuyến khích phụ nữ tham gia lực lượng lao động.IMF dự đoán kinh tế Nhật Bản sẽ tăng 1,1% năm nay, nhưng sang năm sẽ tăng chậm lại còn 0,9%, một phần do tăng thuế tiêu dùng dự kiến áp dụng vào tháng 10. Theo IMF, người tiêu dùng sẽ thắt chặt hầu bao nếu Nhật Bản không có biện pháp giảm nhẹ tác động của việc tăng thuế.