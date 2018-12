VN Cơ Nguy Cúp Điện Dài Dài Trong Năm 2019 Vì Thiếu Than Đá

SAIGON -- Cơ nguy cúp điện sắp tới... chỉ vì thiếu than đá cho nhà máy điện.Báo Tuổi Trẻ cho biết rằng Tập đoàn Điện lực VN (EVN) báo động cơ nguy sẽ cắt điện kể từ đầu năm 2019.Bản tin ghi rằng hàng loạt nhiệt điện thiếu than nhưng khó có khả năng đáp ứng, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã gửi báo cáo lên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về khả năng phải cắt điện đầu năm 2019.Hụt hàng tỉ kWh, bằng mức dùng trung bình 13 tỉnh miền Trung, viễn cảnh thiếu điện nặng nề có khả năng lặp lại.Bản tin báo Tuổi Trẻ viết: Khả năng thiếu điện cả năm 2019.Trong báo cáo gửi tới Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cuối tháng 11-2018, EVN tính toán tổng nhu cầu điện quốc gia 2 tháng cuối năm 2018 cao hơn 600 triệu kWh so với kế hoạch. Trong khi các hồ thủy điện miền Trung dù đang trong mùa lũ nhưng thực tế mực nước nhiều hồ xấp xỉ mực nước chết. Việc suy giảm khả năng cung cấp khí phục vụ phát điện từ hệ thống khí Nam Côn Sơn cũng làm sản lượng điện khí bị hụt 810 triệu kWh trong 2 tháng cuối năm.Theo EVN, để bù phần sản lượng điện thiếu hụt khoảng 2,9 tỉ kWh, cần phải huy động tối đa các nhà máy điện than hiện có trong 2 tháng cuối năm. Trong khi đó, tổng khối lượng than thiếu hụt từ đầu tháng 10 tới nay là 342.334 tấn, theo EVN, nếu tiếp tục thiếu than sẽ phải huy động thêm các nhà máy thủy điện, làm giảm mực nước dự trữ, ảnh hưởng tới việc phát điện trong năm 2019.Vì vậy, tập đoàn này cảnh báo "việc không đảm bảo cung cấp than dẫn tới phải dừng các nhà máy nhiệt điện than, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh cung cấp điện, có khả năng phải cắt điện ngay từ các tháng đầu năm 2019". EVN cũng thông tin: việc các nhà máy thủy điện không tích đủ nước năm 2019, cùng với sản lượng điện khí giảm, khiến khả năng thiếu điện trong mùa khô năm 2019 rất cao, và khả năng thiếu điện kéo dài tới hết năm 2019.