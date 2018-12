Kinh Tế VN Hốt Bạc Nhờ Du Lịch, Hàng Không Tăng Tốc

Du khách ào ạt vào VN... để đi xích lô.SAIGON -- Tiền vào ào ạt... nhờ du khách ngoại vào lũ lượt.Báo Doanh Nhân Sài Gòn đưa ra những thống kê cho thấy: Du lịch và hàng không đóng góp lớn cho kinh tế Việt Nam.Bản tin cho biết rằng mới cách nay một thập niên, chỉ có trên 30,7 triệu ghế máy bay bay đến/bay đi từ Việt Nam. Năm nay, con số đã tăng gấp 4 lần, đạt 121,07 triệu ghế.Nghiên cứu số liệu về số lượng ghế trên các loại máy bay của những chuyến bay đã lên lịch khai thác trong năm, Official Airlines Guide (OAG) - công ty chuyên về hàng không quốc tế cho biết, trong năm 2018, có tổng cộng 121,07 triệu ghế bay đến/bay đi từ các sân bay của Việt Nam, tăng 9,9% so với năm 2017. Như vậy, số ghế tăng thêm là 10,88 triệu ghế.Và trong tổng số 121,07 triệu ghế 2 chiều bay đi từ Việt Nam trong năm 2018; có đến 65% là ghế ở thị trường bay nội địa (78,89 triệu ghế).Bản tin báo DNSG cho biết mức tăng trưởng lớn nhất thuộc về nhánh các hãng hàng không chi phí thấp/giá rẻ. Năm 2008, những hãng bay này mới chỉ có cộng chung 13% tổng lượng ghế cung ứng, nhưng nay đã chiếm suýt soát 48%. Một thập niên về trước, hành khách chỉ được phục vụ 4,08 triệu ghế 2 chiều trên các chuyến bay giá rẻ, nay đã lên đến 57,65 triệu ghế, tức tăng 1.312%. Ngành hàng không giá rẻ ở Việt Nam đã tăng trưởng 4,5 lần nhanh hơn tổng thị trường cùng nhánh.Bản tin cũng ghi thống kê rằng: Chỉ sau 9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã đón nhận 11,62 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017.Trong khi 2017 đã là một năm rất thành công của ngành công nghiệp không khói Việt Nam, nhờ đón được 12,92 triệu lượt khách quốc tế, tăng 29% so với năm 2016. Năm 2016, số khách đến cũng đã tăng 26% so với năm 2015 (từ 7,94 triệu lên 10,01 triệu khách khi năm 2016 kết thúc).Theo đà tăng trưởng như hiện nay, Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới (World Travel & Tourism) dự báo đến năm 2027, ngành du lịch Việt Nam có đóng góp khoảng 9,2% GDP cả nước, cụ thể là 34,6 tỷ USD. Con số này là 9,1% GDP và 18,4 tỷ USD hồi năm 2016.Tính về hãng bay thì Vietnam Airlines vẫn là hãng hàng không lớn nhất trên thị trường nước nhà với mức tăng tải khoảng 0,7% trong năm 2018. Tuy nhiên, hãng vé rẻ lớn nhất Việt Nam là Vietjet Air vẫn không ngừng gia tăng số ghế ở mức rất cao, khoảng 22% trong 9 tháng đầu năm nay.Trong khi tổng ghế cung ứng của Vietnam Airlines vẫn ở mức 25%, nhưng năm 2017, con số này là 52%. Cộng chung 3 hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific chiếm 79% tổng lượng ghế cung ứng cho thị trường hàng không Việt Nam năm 2018.Sân bay tấp nập...Báo Doanh Nhân SG ghi nhận rằng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn là sân bay quan trọng nhất và có nhiều kết nối hàng không với thị trường khu vực và quốc tế nhất của Việt Nam với 46,22 triệu ghế 2 chiều trong năm 2018, tăng 5,8% so với năm 2017. Ở hạng nhì là sân bay quốc tế Nội Bài với lượng ghế tăng thêm khoảng 8,3% trong năm nay, đạt 32,08 triệu ghế.Cộng chung 2 sân bay này chiếm 65% tổng lượng ghế cung ứng bởi tất cả các hãng bay, tức có giảm so với thời đỉnh cao 80%, vì nay đã xuất hiện thêm 5 sân bay có mức tăng trưởng ở 2 con số, gồm Đà Nẵng (20,4%; 14,94 triệu ghế); Nha Trang (28,5%; 6,8 triệu ghế); Cần Thơ (29,9%; 1,1 triệu ghế); Phú Quốc (18,8%; 3,72 triệu ghế) và Đà Lạt (11,6%; 1,89 triệu ghế).