Phân Tích: Dưới 5% Cơ Hội Ngưng Xung Đột Mỹ-Trung; Cố Vấn ‘Diều Hâu’ Navaro Có Mặt Trong Hội Đàm Trump-Tập

WASHINGTON - Nhân vật “diều hâu” có mặt trong buổi dạ tiệc đối thoại giữa TT Trump và chủ tịch Tập Cận Bình là cố vấn thương mại Peter Navarro -- ban đầu, ông Navarro không có tên trong danh sách thực khách.Tuần qua, báo Hong Kong báo tin: sự hiện diện của cố vấn Navarro có thể gây phức tạp với khả năng giải quyết thân thiện chiến tranh mậu dịch giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.Nhưng, trong sắp xếp sau cùng, cố vấn Navarro là thành viên của đoàn Trump.Các nhà quan sát ngờ rằng yếu tố Navarro có thể làm tăng sự bất trắc của buổi gặp gỡ Trump-Tập tại Buenos Aires.Là tác giả tập sách “Death by China”, ông Navarro ủng hộ chủ trương cứng rắn với Beijing, đã công khai đụng độ bộ trưởng ngân khố Steve Mnuchin khi 2 ông đi Hoa Lục hồi Tháng 5. Ông Mnuchin muốn thỏa hiệp.Hôm Thứ Hai, báo New York Times đưa tin: ông Navarro theo đoàn Trump sau khi đại diện thương mại Robert Lighthizer cho phép.Các thành viên nội các Trump có mặt trong dạ tiệc thương lượng giữa TT Trump và chủ tịch Tập gồm cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, ngoại trưởng Pompeo, cố vấn kinh tế Larry Kudlow, đại diện thương mại Lighthizer.Tại Peking University, giáo sư Liang Yunxiang nhận xét: thành phần đoàn Trump cho hiểu phía Hoa Kỳ muốn đối phương nhân nhượng – ông Liang báo động: nhượng bộ nhỏ cũng sẽ làm tăng áp lực từ Washington.Theo phân tích gia Aninda Mitra của BNY Mellon Investment management, cơ hội ngưng xung đột là dưới 5% và trường hợp không đạt thỏa thuận là 30%.Trong khi đó một bản tin khác cho biết Tổng giám đốc Wang Xiaolong, phụ trách kinh tế thế giới tại Bộ ngoại giao Trung Cộng, báo tin: có tiến bộ trong thương lượng giảm căng thẳng mậu dịch với Hoa Kỳ.Ông Wang nói rõ “Khả năng đồng thuận tăng tuy vẫn còn 1 số bất đồng”, theo tin ngắn của Reuters.