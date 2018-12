Ninh Bình Biểu Tình Chống Xây Lò Thiêu

HANOI -- Một cuộc biểu tình dài ngày đã và đang diễn ra tại Ninh Bình... theo các bản tin trong nước.Báo Tài Nguyên & Môi Trường hôm 30/11/2018 kể về cuộc biểu tình của cư dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình: Người dân phản đối xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ.Nhiều ngày qua, đông đảo người dân phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp (Ninh Bình) đã dựng lều tập trung tại khu vực tổ 6, phường Nam Sơn, để phản đối việc Chủ đầu tư khởi công xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt - Đức tại nơi đây.Bản tin ghi rằng Dự án xây dựng nghĩa trang Khu Sơn Lạc Viên (Đài hóa thân hoàn vũ Việt – Đức) được UBND tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 25/01/2013, do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Môi trường xanh Việt – Đức làm Chủ đầu tư. Dự án có diện tích 2,9 ha, tại Thung Lang, phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp (Ninh Bình) với tổng mức đầu tư là trên 162,3 tỷ đồng từ vốn đầu tư nước ngoài. Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào quý III/2017, với công suất hoạt động 3.600 ca hỏa táng/năm và các dịch vụ, phục vụ kèm theo.Ngày 23/07/2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 958/QĐ – UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt – Đức. Theo đó, Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Việt – Đức Ninh Bình. Tổng mức đầu tư là trên 131 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của nhà đầu tư, dự án được triển khai xây dựng với tổng diện tích mở rộng trên 4,2 ha và hoàn thành trong Quý II/2020.Tuy nhiên, khi Chủ đầu tư tiến hành các bước để khởi công xây dựng dự án thì vấp phải sự phản ứng mạnh của người dân địa phương. Hầu hết những người dân sống tại phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp đều không nhất trí, đồng tình với việc xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt – Đức trên địa bàn phường.Người dân ở đây cho rằng: Quanh khu vực dự kiến xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt – Đức đã có nhiều công trình, nhà máy đang hoạt động, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân như: Bãi chôn lấp rác thải của tỉnh, các nhà máy xi măng… Vì vậy, nếu thêm dự án Đài hóa thân hoàn vũ Việt – Đức, người dân sẽ phải hứng chịu nặng nề về ô nhiễm môi trường. Mặt khác, khu vực Chủ đầu tư được giao đất để xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ hiện nay chỉ duy nhất có một con đường độc đạo để đi vào và phải đi qua rất nhiều hộ dân sinh sống và có các trường học của phường Nam Sơn.Nếu dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân và việc học tập của các cháu học sinh. Đặc biệt, là khoảng cách từ vị trí dự kiến xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ đến khu dân cư là rất gần khiến người dân không khỏi lo lắng, bất an.Trao đổi vấn đề này, đại diện lãnh đạo TP.Tam Điệp cho biết: Dự án xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt – Đức do Công ty TNHH Việt – Đức Ninh Bình làm Chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh Ninh Bình cấp phép, các thủ tục pháp lý có liên quan đầy đủ.Đây là dự án nhạy cảm và có nhiều ý kiến khác nhau, chính vì vậy mà đến nay công trình vẫn chưa khởi công xây dựng được do chưa nhận được sự đồng tình của người dân. Hiện tại người dân cử người thay phiên nhau để gác không cho chủ đầu tư đưa máy móc, công nhân vào khu vực dự kiến xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt – Đức.Báo Tài Nguyên & Môi Trường ghi nhận thêm:“Trước thực trạng người dân tập trung đông người để phản đối việc khởi công xây dựng công trình, UBND TP Tam Điệp đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi và đối thoại với người dân. “Hiện tại chúng tôi đã yêu cầu phía Chủ đầu tư dừng mọi hoạt động liên quan đến việc khởi công xây dựng dự án, để tiếp tục tuyên truyền vận động người dân. Chỉ khi nào người dân đồng tình ủng hộ thì Chủ đầu tư mới được tiếp tục triển khai xây dựng dự án”....”