Phá Núi, Phi Cơ Gặp Nạn, Tàu Cá Chết Máy, Kẹo…

Xuân NiệmKhi phá núi, lại làm hại dân… Đó là trường hợp Hải Phòng.Báo Gia Đình VN kể: Người dân đội 7, xã Liên Khê, (Thủy Nguyên, Hải Phòng) liên tục phản kháng mạnh mẽ trước hoạt động “xẻ thịt” núi hang Bờ Hồ để khai thác đá của Công ty Nguyên Hà.Theo như phản ánh của người dân sinh sống ở đội 7, xã Liên Khê trong quá trình nổ mìn khai thác đá khu vực núi hang Bờ Hồ của Công ty Nguyên Hà (Công ty TNHH Nguyên Hà) gây bụi lớn và rung lắc ảnh hưởng tới nhà dân.Người dân địa phương không khỏi hãi hùng mỗi khi Công ty Nguyên Hà nổ mìn khai thác đá. Bụi phủ kín khu dân cư kèm theo đó là những rung lắc khi đơn vị này nổ mìn. Bức xúc và bất bình trước tác động mà Công ty Nguyên Hà gây ra, người dân địa phương không biết kêu ai chỉ biết làm đơn phán ánh với chính quyền địa phương cấp xã.Báo Giao Thông kể chuyện phi cơ tại Ban Mê Thuột không chịu giao thông nữa: Tìm thấy 1 lốp tàu bay Vietjet bị sự cố tại Buôn Ma Thuột. Cục Hàng không VN xác nhận đã tìm được 1 trong số 2 lốp của tàu bay gặp sự cố tại Buôn Ma Thuột.Tin từ Cục Hàng không VN, hiện tại, chiếc máy bay Vietjet gặp sự cố tại Buôn Ma Thuộc sau khi hạ cánh đã được kéo vào sân đỗ an toàn. Đường băng cũng được trám vá xong.“Dự kiến đường băng sẽ được đưa vào khai thác trước 12h trưa nay”, lãnh đạo Cục Hàng không VN nói và cho biết thêm: Tính đến 11h trưa nay (30/11), lực lượng chức năng mới tìm thấy 1 trong 2 chiếc lốp bị mất của chiếc tàu bay này.Bản tin TTXVN kể chuyện Biển Đông: Tàu cá chở 10 thuyền viên chết máy, trôi dạt trên vùng biển Cồn Cỏ.Đến 9 giờ ngày 30/11, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 đã lai dắt, cứu nạn cứu hộ thành công 10 thuyền viên và tàu cá ĐNA 91060 bị chết máy, trôi dạt trên biển về đến Đà Nẵng an toàn. Sức khỏe của tất cả các thuyền viên tàu cá ĐNA 91060 ổn định.Báo Hải Quan kể: Sáng ngày 27/11, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 29B 134.44 do ông Hoàng Văn Tài, sinh năm 1990, trú tại số 27 Ngõ 5 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, tỉnh Lạng Sơn điều khiển.Tại thời điểm kiểm tra trên xe đang vận chuyển 2 mặt hàng do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp gồm: 8.640 lọ kẹo sữa bó tăm loại 13 gam/lọ; 450 gói rau củ cay loại 80gam/gói.Bản tin Zing kể: Sáng 30/11, trao đổi với Zing.vn, Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội Phạm Văn Hà cho biết Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao (gồm 3 thẩm phán và đại diện VKSND Cấp cao) xét xử phiên giám đốc thẩm, đã chấp nhận kháng nghị hủy bản án sơ và phúc thẩm vụ án xe đầu kéo container đâm Innova lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.Theo quyết định giám đốc thẩm, vụ án sẽ được các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu.Báo Môi Trường & Cuộc Sống kể: Quá trình đô thị hóa và mở rộng địa giới hành chính, thủ đô Hà Nội đã trở thành 1 trong 17 đô thị lớn nhất thế giới và đang phải hứng chịu những tác động tiêu cực do biến đối khí hậu (BĐKH) gây ra. Trong đó, phát thải khí nhà kính đã ở mức báo động cao.Báo Pháp Luật kể: Vũ "nhôm" trình bày mình là tình báo viên của Bộ Công an, tuy nhiên Chủ toạ ngắt lời và cho rằng toà không hỏi về nhân thân.Phiên toà xử vụ thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại ngân hàng Đông Á (DAB) sáng Thứ Sáu (30-11-2018) được tiếp tục.Như đã thông báo trước đó, chủ toạ hỏi Vũ nhôm về các khoản tiền mà bị cáo này bị cáo buộc đã chiếm đoạt. Đó là sồ tiền 200 tỉ mua cổ phần DAB và 13,4 triệu USD mua bán với DAB.Báo An Toàn Giao Thông kể: Vào khoảng 9h30' ngày 30/11, tại Km 1710+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã xảy ra vụ TNGT hy hữu khiến một xe tải lật nghiêng, nát bét phần đầu. Vụ tai nạn khiến tài xế chỉ bị thương nhẹ.Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BKS:51D-190.31 do tài xế Phạm Thái (SN 1973, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi xe chạy tới khu vực trên, do tránh né một phương tiện khác nên mất lao sang bên trái, lật nghiêng bên lề đường, bể nát phần đầu.Báo Công Lý kể chuyện Vũng Tàu – Bà Rịa: Trong lúc bị gã "yêu râu xanh" khống chế tại vườn tràm đòi quan hệ tình dục, cô gái giả vờ đồng ý nhưng phải vào nhà nghỉ rồi lợi dụng sơ hở của đối tượng kêu cứu....Biết khó thoát được tên "yêu râu xanh" và lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên chị H. giả vờ đồng ý cho L. quan hệ tình dục với điều kiện phải ở nhà nghỉ. L. tưởng chị H. nói thật nên quay lại lấy xe máy để chở nạn nhân đi nơi khác giao cấu. Lợi dụng sơ hở này, chị H. đã bỏ chạy vào nhà dân kêu cứu và sau đó tố cáo hành vi của L. tới cơ quan công an. Nội vụ đang Công an huyện Xuyên Mộc điều tra, làm rõ.VTC News kể: Hai xe máy chở 4 người phóng với tốc độ cao va chạm với ô tô Audi, khiến 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng.Vào khoảng 1h ngày 30/11, tại ngã tư đường Phan Chu Trinh giao với đường Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một vụ va chạm xảy ra giữa hai xe máy với xe ô tô, khiến 4 người thương vong.Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe Audi 4 chỗ BKS 30E – 989xx chạy đến giữa ngã tư đường Phan Chu Chinh và Lý Thường Kiệt thì va chạm mạnh với 2 xe máy do 2 nam thanh niên điều khiển đi với tốc độ cao chở theo 2 cô gái.Báo Tuổi Trẻ kể: Đến 9h sáng 30-11, lực lượng chữa cháy Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục dập tắt đám cháy, đưa du khách, người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.Theo lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, đám cháy bùng phát lúc 7h30 sáng cùng ngày tại tầng 3 nhà hàng Việt Hoa.Ngay sau khi phát hiện đám cháy, CSGT TP Nha Trang đã phong tỏa các ngả đường vào khu vực cháy để phục vụ công tác chữa cháy....Tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi nhiều vật dụng ở tầng 3 gồm, bàn ghế, lồng đèn... và làm sập một phần mái nhà hàng.