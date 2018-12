Cẩm Nang Gia Đình: Khi Dùng Iphone, Facebook...

Brian HoàngNhân có cô kể chuyện laptop Macbook bị hack và để cảnh báo đến các bạn dùng hàng của Apple. Cũng để cảnh báo đến những người sử dụng Facebook và để giúp các bạn tránh bị hack hay mất tài khoản FB/FB account.Bạn cần phải có Apple ID khi sử dụng hầu hết mọi món hàng của Apple để tải app, để tìm lại món hàng khi bị mất, để lưu lại hay chuyển dữ kiện... Bây giờ Apple ID còn liên kết cả các món đồ Apple ta dùng chung với nhau. Bị mất hay bị hack Apple ID là khổ lắm vì kẻ xấu có thể kiểm soát và vô hiệu hoá hay xoá hết dữ kiện trong máy của bạn. Y hệt nhà mình mà có người vào ngồi và muốn tác oai tái quái thế nào tuỳ ý.Thường thì chính chúng ta là người mở cửa mời chúng vào qua việc trả lời email hay text message của chúng. Cách này được gọi PHISHING, kẻ gian sẽ gửi cho bạn emai hay text thấy gửi từ Apple, nội dung là Apple ID của bạn đã bị Apple khoá vì bảo mật và đề nghị bạn bấm vào link để log in trở lại. Khi bạn log in dĩ nhiên với user ID và password, nó ghi lại hết, thế là chúng có tất cả dữ kiện của bạn và chúng có thể ngang nhiên chiếm Apple ID hay thay password của bạn. Chúng cũng có thể khoá phone của bạn như những người buôn bán và sửa phone bên VN hay làm để tống tiền rồi mới mở khoá. Họ khoá xong rồi gửi qua FMI đòi tiền, lời nhắn sẽ hiện trên lock screen của bạn. Phone trong tay mà bạn bị chúng nó khoá.Nếu bạn mất 1 món hàng Apple thí dụ như Iphone và chúng đã có nó trong tay, khi bạn đã dùng FMI (find my phone ON) chúng không xử dụng được phone của bạn, thế là chúng cũng gửi email hay text cho bạn nói là Apple tìm thấy Iphone của bạn ở chỗ XYZ và cho bạn link để click vào nếu muốn biết phone bạn đang lưu lạc ở đâu. Mất rồi nghe nói tìm đươc, dĩ nhiên bạn làm ngay. Khi click nó sẽ hỏi user ID và Password, bạn log in rồi thì kẻ gian sẽ tắt được FMI và có thể reset/restore để dùng phone của bạn ngon lành. Bạn sẽ thấy nơi gửi là Apple y như thật.Làm sao họ có email hay phone của bạn? Trên ebay bán đầy khoảng 20 đến 30 đô thường được biết đến dưới tên GSX report (Global Service Exchange). Chỉ cần serial number hay IMEI của Iphone là mua được rồi. Trong đó có đầy đủ chi tiết về món đồ Apple của bạn như loại gì, mua ở đâu, số serial, tên họ, số phone địa chỉ của người mua....Để tránh tiền mất tật mang dễ nhất là đừng bao giờ trả lời hay làm theo đòi hỏi trong email hay text khi họ đòi bạn log in từ link của họ. Không phải với Apple mà ngay cả FB hay bất cứ từ nơi đâu kể cả email gửi đến cứ đòi log in là xóa/delete.FB sau này còn có thêm trò Phishing bằng mấy trò câu tính tò mò của các bạn như "bao nhiêu người đang thích bạn" hay "kiếp trước bạn là ai", khi vào là “dính ngải” ngay. Các bạn thích dùng sofware hay app miễn phí, thích xem phim “nhà nghèo” hay phim lậu hay có tính tò mò nên cẩn thận.Password nên dùng ít nhất là 8 chữ và số, có cả chữ hoa lẫn chữ thường cộng thêm 1 dấu đặc biêt như # hay &..... Nên cài security 2 tầng và link với số phone của mình để kiểm tra. Tuy sẽ làm mình khó chịu vì dùng máy lạ là sẽ bị hỏi xác minh verify ngay. Nhưng bảo đảm an toàn cho mình vì kiểm tra bằng phone mà mình giữ phone trong tay thì kẻ gian làm sao trả lời được khi email, Apple ID hay FB chỉ text cho phone của mình.Brian Hoàng