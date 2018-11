Nhật Ký Biển Đông:

Không Ai Chống Nổi Luật Vô Thường



Đào Văn Bình





Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Mười Một ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình Hoa Kỳ :

-Yahoo News ngày 17/11/2018: “Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Yahoo, George T. Conway- chồng của bà Kellyanne Conway- cố vấn cho Ô. Trump tại Tòa Bạch Ốc nói rằng Đảng Cộng Hòa đã trở thành đảng ‘sùng bái cá nhân’ (a personanlity cult) dưới thời Tổng Thống Donald Trump và ông thà bỏ đi Úc còn hơn bỏ phiếu cho Ô. Trump một lần nữa.”

Không biết với lời tuyên bố này có làm cho bà Kellyanne bay chức không? Hay Ô. Trump rộng lượng nói rằng, “Ồ, vợ chồng bất đồng chính kiến là chuyện thường. Ông ấy là ông ấy, còn bà trung thành với tôi là được rồi.”

Nhưng chắc chắn cặp vợ chồng này mỗi tối đi làm về sẽ lục đục , bỏ cơm bỏ nước để cãi nhau. Đã có nhiều cặp vợ chồng ly dị chỉ vì ông Cộng Hòa, bà Dân Chủ. Ô hô lưỡng đảng! Dân chủ có đấy nhưng đất nước chẻ đôi, cộng đồng thù hận và vợ chồng ly dị! Ngày xưa, nếu có vị vua bạo ngược thì người dân nổi lên chống đối chứ người dân không hề chia rẽ nhau vì chính trị. Từ ngày văn minh lập đảng, người dân trở thành kẻ thù của nhau nếu gia nhập hoặc tình cảm với hai đảng khác nhau. Đảng phái có phải là điều tốt lành cho cuộc sống không? Người ta nói rằng Lưỡng Đảng khiến đảng này kiềm chế đảng kia. Điều đó đúng, nhưng thực tế thường là “đảng này chơi sát ván, hạ bệ đảng kia” khiến đất nước rối beng, tê liệt.

- AP ngày 29/11/2018: “Thách thức Tổng Thống Donald Trump, Thượng Viện đã gửi một thông điệp mạnh mẽ là họ muốn trừng phạt Ả Rập Sê-út trong việc giết hại nhà báo Jamal Khashoggi. Bằng số phiếu 63-37, các thượng nghị sĩ đã ban hành luật kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt can dự vào cuộc chiến Yemen do Ả Rập Sê-út cầm đầu.”

Theo thống kê, từ 2015 tới nay đã có 57,000-80,000 người chết ở Yemen trong đó có 6,592 thường dân và 3,154,527 người phải rời bỏ nhà cửa. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn với sự hỗ trợ vũ khí, kế hoạch từ Hoa Kỳ và do Saudi Arabia lãnh đạo với một liên minh hùng hậu. Vào ngày 19/11/2018, trước áp lực của thế giới cũng như thiệt hại sinh mạng tốn kém của cải, Quốc Vương Salman đã phải tuyên bố sẽ hỗ trợ cho một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc chiến ở Yemen. Và phe phiến quân cũng tuyên bố không bắn hỏa tiễn vào Ả Rập Sê-út vì những nỗ lực hòa bình.

Hãy cầu mong là như vậy vì đã quá nhiều dân lành chết oan do tranh giành quyền lực giữa các hệ phái. Một số nhà bình luận thế giới cũng nói rằng Hoa Kỳ phải ngưng hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Sê-út và không nên đứng trung gian hòa giải. Sự can dự của Hoa Kỳ vào đây chỉ làm mạnh thêm thành phần khủng bố và Nhà Nước Hồi Giáo vì cả hai phe Southi lẫn Ả Rập Sê-út đều muốn lợi dụng lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo để phá rối phe bên kia.

-Tổng Hợp ngày 21/11/2018: Một người đàn ông tên Juan Lopez sau khi đòi lại nhẫn đính hôn không được đã nổ súng giết chết người yêu cũ của mình là nữ bác sĩ Da Đen Tamara O'Neal tại một bệnh viện ở Chicago. Sau đó hung thủ xông vào bệnh viện bắn 30 phát đạn giết chết thêm hai người trong đó có một cảnh sát rồi quay súng tự sát.

Theo AP ngày 23/11/2018, một người đàn ông 21 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết sau khi hung thủ nổ súng làm bị thương một trẻ vị thành niên 16 tuổi và một bé gái 12 tuổi tại một thương xá ở Alabama.

Rồi theo ABC News cùng ngày, một người đàn ông Da Đen đã chĩa súng bắn vào lưng ba người Da Đen khác đang đi bộ tại một trạm dừng của xe chuyên chở công cộng ở Texas chưa hiểu vì lý do gì. Rồi theo AP ngày hôm nay, ba người bị bắn chết, hai người tính mạng nguy kịch giữa đêm Thanksgiving (Lễ Cảm Ơn Người Da Đỏ) tại một căn nhà ở Fort Wayne, Indiana. Chưa rõ nguyên nhân của vụ thảm sát.

Chuyện nổ súng giết người ở Hoa Kỳ giống như “chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ” xảy ra như cơm bữa và quá thường tình, quá chán nản cho nên nhiều khi không muốn đưa lên bản tin làm gì nữa. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Vì lòng người quá điên cuồng, hận thù, hung bạo hay có quá nhiều súng đạn mà không có biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát? Good Morning America ngày 29/11/2018 cho biết, cứ mỗi tháng tại Hoa Kỳ có hơn một vụ thảm sát bằng súng đạn. Thảm sát được định nghĩa là có từ bốn đến hơn bốn người chết, không kể hung thủ.

-Reuters ngày 27/11/2018: “Larry Kudlow- cố vấn kinh tế của Tổng Thống Donald Trump nói rằng Ô. Trump có thể sẽ công bố những hậu quả dành cho Công Ty General Motors vì công ty này dự định cắt 14,000 công việc và đóng cửa năm nhà máy lắp ráp xe hơi tại Bắc Mỹ.”

Đây là nền kinh tế tự do. Các công ty Hoa Kỳ có quyền đóng cửa nhà máy, xây thêm nhà máy, cho công nhân nghỉ việc, di chuyển nhà máy ra ngoại quốc…hoàn toàn tự do mà chính quyền không thể can thiệp. Cho nên chưa biết biện pháp trừng phạt của Ô. Trump như thế nào. Dường như Ô. Trump đe dọa cắt bỏ quy chế ưu đãi cho Công Ty General Motors. Theo Đài CNBC, qua việc thăm dò hơn 800 công ty chế tạo, việc mở rộng chiến tranh thương mại của Ô. Trump chỉ làm giá cả gia tăng cho người tiêu thụ mà không đem lại công ăn việc làm cho các công ty chế tạo đã di chuyển ra khỏi nước.”

-Yahoo News ngày 27/11/2018: “Một chủ nhà, một cựu chiến binh ở Burlington, Vermont thức dậy sáng Chủ Nhật thấy sợ khi khám phá ra tấm biểu ngữ Trump Năm 2020: Tiếp Tục Giữ Cho Hoa Kỳ Vĩ Đại oaH ( Trump 2020: Keep America Great!) bị đốt cháy rụi.” Bầu không khí chia rẽ và thù hận chính trị lan tràn trên nước Mỹ.

-Yahoo News ngày 30/11/2018: “Vào ngày 20/11/2018, Paul Caneiro 51 tuổi đã giết bốn người, bao gồm vợ chồng người anh/em của mình, cùng hai con nhỏ, sau đó phóng hỏa đốt dinh thự của họ tại Colts Neck, New Jersey do mâu thuẫn hùn hạp làm ăn buôn bán.”

Ôi tiền bạc! Nó làm tình nghĩa vợ chồng, cha con, anh em, bạn bè, thầy trò chia lìa. Bạn thành thù, thù thành bạn. Nó làm lương tâm con người mờ tối nhưng tất cả chúng ta ai cũng mơ ước tiền bạc. Tuy nhiên lại có Ô. Sajahn Siripanno là con trai duy nhất của tỷ phú T. Ananda Krishnan giàu có thứ hai tại Mã Lai, từ bỏ tài sản của cha để lại khoảng 5 tỷ Mỹ Kim, xuất gia tu thiền ở Thái Lan để đi tìm một cuộc sống yên bình, ngày ngày ôm bình bát khất thực.” Đây cũng là tấm gương sáng cho bao ni/sư ở hải ngoại ngày nay, gây quỹ liên miên, tìm đủ mọi cách để kiếm tiền và cho rằng, chùa to, chùa đẹp, sư giàu.. là biểu hiện của chứng đạo, giải thoát và thành công trên đường tu học theo Phật.



Tình hình thế giới :

-AP ngày 20/11/2018: “Hồi Quốc đã cho triệu tập đại sứ Hoa Kỳ để phản đối việc Tổng Thống Donald Trump nói rằng Hồi Quốc đã chứa chấp Osama bin Laden - thủ lãnh của al-Qaida cho dù đã nhận nhiều tỷ Mỹ Kim từ Hoa Kỳ. Bộ trưởng ngoại giao Hồi Quốc nói rằng những lời lẽ kích động cường điệu như vậy là không thể chấp nhận được. Tân thủ tướng Hồi Quốc nói rằng họ đã phải gánh chịu con số 75,000 thương vong, tốn kém 123 tỷ Mỹ Kim bởi cuộc chiến không do họ gây ra trong khi Hoa Kỳ chỉ chi con số nhỏ xíu là 20 tỷ Mỹ Kim viện trợ.”

Quả thật Hồi Quốc “ách giữa đàng lại mang vào cổ”. Cuộc tấn công vào A Phú Hãn do Hoa Kỳ phát động năm 2001 để tiêu diệt chính phủ Taliban mà Ô. Bush Con cho rằng đã chứa chấp và không chịu giao nạp Osama bin Laden, khiến Hồi Quốc bị vạ lây. Đã 18 năm qua mà Mỹ chưa giải quyết được, dù đã phải dùng tới bom áp nhiệt của Dương Nguyệt Ánh, Mẹ Của Các Loại Bom- một loại bom nguyên tử cỡ nhỏ và tất cả các vũ khí tối tân nhất của Hoa Kỳ. A Phú Hãn được mệnh danh là “Mồ Chôn Của Các Đế Quốc” (Graveyard of Empires). Các Đế Quốc Anh, Cộng Hòa Liên Bang Sô-viết đều đã ôm đầu máu tại đây. Theo ABC News ngày 27/11/2018, “Lực lượng NATO phụ trách huấn luyện cho biết, ba binh sĩ Hoa Kỳ chết và ba bị thương trong một vụ nổ mìn trên đường ở nam A Phú Hãn.

Trong cuộc vận động tranh cử, Ô. Trump nói rằng ông sẽ ra lệnh cho các tướng trình lên ông kế hoạch “diệt nhanh, diệt gọn, diệt đẹp Taliban” khiến cử tri sướng quá bẻn bỏ phiếu cho ông. Thế nhưng khi các tướng đề nghị tăng 100,000 quân nhưng ông không dám mà chỉ tăng 3000. Cuộc chiến A Phú Hãn ba đời tổng thống giải quyết chưa xong. Nếu rút quân thì chính quyền Kabul xụp đổ. Nếu ở lại thì tình hình cứ cù nhầy, tốn kém sinh mạng của cải. Đau đầu quá!

-Reuters ngày 20/11/2018: “Hãng máy bay Boeing đã hủy bỏ cuộc hội thảo với các hãng hàng không để thảo luận về hệ thống trên máy bay 737 MAX vừa rớt ở Nam Dương tháng qua. Hãng chế tạo máy bay của Hoa Kỳ đang đối mặt với sự xem xét bởi các nhà điều hành và phi công về tai nạn đầu tiên liên quan đến chiếc 737 Max- một mẫu mới nhất -nổi tiếng với chiếc thân hẹp.” Tin tức còn cho biết Boeing đã biết rõ khuyết điểm của loại máy bay này nhưng không thông báo cho các phi công biết. Cổ phần của công ty Boeing đã mất 8% do sự thiếu tin cậy vào trách nhiệm của công ty. Hiện nay gia đình 189 nạn nhân của vụ rớt máy bay đã đệ đơn kiện hãng Boeing. Có thể vì thế mà Boeing đã hủy bỏ cuộc hội thảo chăng?

-Reuters ngày 20/11/2018: “Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã chống đỡ cho lập trường của Tổng Thống Donald Trump ủng hộ Ả Rập Sê-út, thách thức áp lực của thế giới trước cái chết của ký giả Khashggi tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng rồi. Ô. Pompeo sau cuộc họp với ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã nói trong một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ chấp nhận chính sách xúc tiến những quyền lợi về an ninh của Hoa Kỳ, và như Tổng Thống Donald Trump nói hôm nay là Hoa Kỳ tiếp tục có mối giao hảo với vương quốc Ả Rập Sê-út.” Thế nhưng đích thân Tổng Thống Erdogan dấn thân trong vụ này, đã cáo buộc Hoa Kỳ nhắm mắt làm ngơ. Có thể Thổ Nhĩ Kỳ bất mãn với Ả Rập Sê-út cái gì chăng?

Như tôi đã nói từ đầu, cuối cùng rồi đô-la và dầu hỏa thắng, lý tưởng thua. Làm sao Hoa Kỳ có thể hy sinh một đồng minh chiến lược giầu mạnh như Ả Rập Sê-út chỉ để bênh vực một ký giả bị giết? Rồi đây nội vụ chìm xuồng. Khi Hoa Kỳ không làm gì hết thì thế giới cũng nín khe, có làm cũng chẳng đi đến đâu mà còn phiền lòng “xếp”. Đời là vậy. Trong khi cả thế giới Nam Mỹ, Á Châu, Phi Châu và một số đông quốc gia Trung Đông nín thinh về vụ này, chỉ có mấy “ông kẹ” của thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Gia Nã Đại là ồn ào lên. Ồn ào được cái gì? Ngoại giao là khôn khéo đặt quyền lợi của quốc gia mình lên trên hết chứ không phải lý tưởng hão hoặc bốc đồng sôi nổi. Ô. Erdogan nổi tiếng là bốc đồng, sôi nổi. Có một ông tổng thống như vậy sẽ vô cùng nguy hại cho đất nước. Trong khi Ô. Erdogan lên án Thái Tử Mohammed Bin Salman thì Tổng Thống Sissi của Ai Cập lại vui vẻ tiếp đón ông này. Tin mới nhất cho biết Tổng Thống Putin cũng sẽ gặp Thái Tử Mohammed Bin Salman bên lề Thượng Đỉnh G-20 tại Á Căn Đình vào ngày 30/12/2018 để mở rộng thêm mối bang giao giữa hai bên. Còn Hoa Kỳ hôm nay đã đồng ý bán cho Ả Rập Sê-Út hệ thống lá chắn hỏa tiễn THAAD do công ty Lockheed chế tạo trị giá 15 tỷ Mỹ Kim. Thật là một hợp đồng béo bở, tạo biết bao nhiêu công ăn việc làm cho công nhân. Còn thủ tướng Ấn Độ Modi cũng gặp Thái Tử Mohammed Bin Salman bên lề cuộc họp thượng đỉnh để bàn về gia tăng đầu tư. Rõ ràng những “ông khổng lồ” Nga, Mỹ, Ấn Độ đều vì cơm áo gạo tiền hơn là lý tưởng nhân quyền.

-Tổng Hợp ngày 22/11/2018: Thủ Tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tới Cuba sau 32 năm vào ngày hôm nay với mục đích bình thường hóa, ổn định và tiến sâu trong quan hệ song phương. Ô. Pedro Sanchez sẽ cùng Chủ Tịch Miguel Diaz - Canel tổ chức một cuộc hội thảo về thương mại tại Khách Sạn Grand Packard do một tập đoàn người Tây Ban Nha làm chủ.”

Như vậy Âu Châu đã vượt qua những cấm cản của Hoa Kỳ để “bám rễ” vào đảo quốc này sau khi Ô. Donald Trump đảo ngược chính sách bình thường hóa ngoại giao với Cuba của Ô. Obama. Hiện nay Cuba đã ban hành Luật Đầu Tư cho phép các công ty ngoại quốc làm ăn buôn bán tại đây. Chính sách cấm vận Cuba của Hoa Kỳ sau hơn nửa thế kỷ đã lỗi thời trước con mắt thế giới và đã bị Liên Hiệp Quốc nhiều đòi hủy bỏ.

-Tổng Hợp ngày 24/11/2018: Bà Thái Anh Văn –đương kim tổng thống Đài Loan tuyên bố từ bỏ chức vụ chủ tịch Đảng Thăng Tiến sau khi đảng này để mất ghế thị trưởng Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng vào tay Quốc Dân Đảng.

Chiêu bài mị dân (hứa liều, hứa bậy) là chiêu bài hấp dẫn cử tri vì người dân nào cũng mơ ước một thiên đường ảo ảnh, tức thích “uống nước đường”. Bà Thái Anh Văn được dân Đài Loan cuồng nhiệt tín nhiệm năm 2016 vì chiêu bài độc lập cho Đài Loan. Thế nhưng chuyện độc lập cho Đài Loan muôn vàn khó khăn, nếu không muốn nói là nguy hiểm. Cho nên đã hai năm qua, ước mơ vẫn dậm chân tại chỗ khiến người dân trở nên bực tức và bỏ phiếu cho đảng đối lập. Kết quả của cuộc bầu cử cho thấy nhiệm kỳ tới bà Thái Anh Văn có thể sẽ về vườn nghỉ xả hơi. Chính trị gia chân chính là người không mị dân, tức không hứa liều hứa bậy về những chuyện không thể làm được. Lãnh tụ Quốc Dân Đảng tuyên bố sẽ thành lập nhóm làm việc để cải thiện bang giao với Hoa Lục. Xin nhớ Quốc Dân Đảng là kẻ thù không đợi trời chung của Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Sau khi chạy ra Đài Loan năm 1949 lúc nào cũng kêu gào “Quang Phục Lục Địa” nhưng nay đã phải bỏ ước mơ đó để hợp tác với Bắc Kinh để may ra có thể sống sót trên hòn đảo nhỏ bé này.

-AP ngày 23/11/2108: “Ngày hôm nay, thị trưởng Tijuana vừa tuyên bố tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại thành phố biên giới của ông và nói rằng đã nhờ LHQ giúp đỡ để đối phó với khoảng 5000 dân Trung Mỹ vừa kéo tới. Thị Trưởng Juan Manuel Gastelum nói rằng chính quyền trung ương Mễ Tây Cơ cung cấp trợ giúp rất ít và sẽ không cam kết dùng tài nguyên của thành phố để đối phó với tình thế.”

Như tôi đã nói trước đây. Đối phó với một đạo quân, với quân khủng bố dễ. Nhưng đối phó với đoàn người lôi thôi lếch thếch, đàn bà tay bế tay bồng đi tìm miếng cơm manh áo, một cuộc sống khá hơn cho bản thân mình và cho con cái…rất khó. Nhìn vào đoàn người ngủ vật vờ trên đường phố, không cơm nước, không nhà vệ sinh, không chỗ che mưa nắng…thì đâu là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề nhân đạo này? Lính tráng với súng ống, gây kẽm gai bố trí ở biên giới chỉ bảo vệ an ninh cho đất nước chứ không giải quyết được vấn đề. Trong bài viết đề ngày 30/10/2018, tôi có đề nghị, “ Để xứng đáng với tư cách “lãnh đạo thế giới”, Ô. Trump nên viện trợ khẩn cấp cho Mễ Tây Cơ thành lập các trại tiếp cư để “cầm chân” đoàn người đang ùn ùn kéo vào. Đồng thời cũng viện trợ cho các nước Trung Mỹ và hứa mỗi gia đình trở về sẽ “tặng” một số tiền nhỏ để mưu sinh. Bỏ ra 1 tỷ đô-la chẳng thấm thía gì. Được tiếng nhân đạo và “tạm thời” ổn định được tình hình rồi tính sau. Biện pháp mạnh không thể thành công.” Theo AP ngày 24/11/2018, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ đạt được thỏa hiệp là di dân Trung Mỹ sẽ phải chờ ở Mễ cho đến khi Hoa Kỳ cứu xét bởi tòa án di dân. Thế nhưng cũng theo AP cùng ngày, bộ trưởng nội vụ của Mễ Tây Cơ lại lên tiếng bác bỏ chuyện có một thỏa hiệp như vậy.

-ABC News ngày 24/11/2018: “Cuộc biểu tình tại Paris của khoảng 8000 người để chống lại việc tăng giá săng dầu của Tổng Thống Macron bước qua ngày thứ tám. Paris như bị phóng hỏa. Lửa và khói bao phủ thành phố. Cảnh sát đã bắn lựu đạn cay và súng phóng nước vào đám người biểu tình.”

Tăng giá săng dầu - một là dấu hiệu của ngân sách thiếu hụt. Hai là cấu kết với các tài phiệt để tăng giá- một hình thức móc ngoặc, tham nhũng. Nhưng Ô. Macron nói rằng tăng giá là điều cần thiết để không lệ thuộc vào than đá và tài trợ cho loại năng lượng có thể phục hồi được ( renewable energy sources ) như năng lượng mặt trời, thủy điện, gió v.v…



Chiến Tranh Lạnh Mới :

-Reuters ngày 17/11/2018: “Tại Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Papua New Guinea , Phó Tổng Thống Mike Pence nói rằng Hoa Kỳ sẽ không nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại và sẽ gia tăng thuế nhập cảng lên hàng hóa Trung Hoa trong khi Tổng Thống Donald Trump lúc nói rằng sẽ không có chuyện tăng thuế, lúc lại nói có. Ô. Pence cũng ám chỉ kế hoạch Một Vành Đai Một Con Đường của Hoa Lục. Thế nhưng Ô. Tập Cận Bình đã đáp trả khi nói rằng không hề có âm mưu địa lý chính trị đằng sau dự án được trình làng năm 2013 mà nó nhằm thúc đẩy việc nối liền một giải đất đai và biển cả của Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông, Âu Châu và Phi Châu. Nó không loại trừ ai. Nó không phải là nhóm độc quyền chỉ dành cho những ai là hội viên và nó không phải là cái bẫy như người ta gán ghép cho nó.”

-AFP ngày 18/11/2018: “Các nhà lãnh đạo Châu Á-Thái Bình Dương vào ngày hôm nay đã không thể hàn gắn sự bất đồng liên quan đến thương mại tại hội nghị thượng đỉnh bị khống chế bởi cuộc đấu khẩu giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa khi hai siêu cường tranh giành ảnh hưởng trong vùng. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo APEC đã không đạt được thỏa thuận về một bản tuyên bố chung khi có sự khác biệt gay gắt giữa hai siêu cường kinh tế về những luật lệ cho thương mại toàn cầu. Thủ Tướng Peter O’Neil - vị chủ nhà thừa nhận thất bại và nói rằng tôi còn nói gì đây khi có hai ông khổng lồ ở tại căn phòng này.”

Khi hai ông khổng lồ choảng nhau thì “quần hùng ngơ ngác” đưa mắt nhìn và biết nói sao đây? Thôi thì chờ xem tình hình diễn biến như thế nào. Nhưng chắc chắn đây là dấu hiệu khởi đầu của cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới.



Tình hình Trung Đông :

-AFP ngày 17/11/2018: “Tổng Thống Barham Saleh (sắc tộc Kurd) của Iraq đã thực hiện chuyến công du đầu tiên tới nước láng giềng Ba Tư vào ngày hôm nay và kêu gọi một trật tự mới trong vùng. Ô. Saleh gặp gỡ Tổng Thống Hassan Rouhani để thảo luận về thương mại, nối kết giao thông và vấn đề ô nhiễm vì bụi của khu vực biên giới giữa hai bên. Trong cuộc họp báo tại Tehran, Ô. Saleh nói rằng giờ đây là thời điểm của một trật tự mới trong vùng phù hợp với quyền lợi của tất cả các quốc gia. Chúng tôi tin rằng Ba Tư có một vai trò quan trọng với trật tự mới này.” Thế nhưng để cân bằng ảnh hưởng, tổng thống Iraq cũng đã gặp gỡ Vua Ả Rập Sê-út.

Thật là trớ trêu, trong lúc Hoa Kỳ- để chiều lòng Do Thái đã ban hành những biện pháp cấm vận nghiệt ngã để đánh gục Ba Tư trên hai bình diện kinh tế và ngoại giao thì Iraq- một quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ lại kết thân với Ba Tư. Nguyên do là vì chính quyền Iraq hiện tại do người thuộc hệ phái Shiite nắm giữ. Họ cần phải liên kết với Ba Tư để có chỗ dựa và tạo ổn định. Trước đây dưới thời Saddam Hussein (thuộc hệ phái Sunni) đã tiến hành cuộc chiến tranh thảm khốc với Ba Tư nhưng đã bị Ô. Bush Con đem quân vào đây giết đi khiến 4947 binh sĩ chết, 32,349 bị thương và tiêu tốn khoảng 3000 tỷ Mỹ Kim để thiết lập một chính quyền - mà ngày nay chính quyền đó lại kết thân với Ba Tư - kẻ tử thù của Do Thái. Ngày nay, bất cứ ai là kẻ thù của Do Thái - cũng sẽ trở thành kẻ tử thù của Hoa Kỳ kể cả Liên Hiệp Quốc. Theo AFP ngày 18/11/2018, thủ tướng Do Thái đã hoan nghênh việc Hoa Kỳ bỏ phiếu chống lại nghị quyết biểu quyết mỗi năm của LHQ lên án Do Thái chiếm Cao Nguyên Goland của Syria.

-AFP ngày 19/11/2018: “Lần đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ rút lui khỏi thỏa hiệp hạt nhân ký kết với Ba Tư, Ngoại Trưởng Anh Jeremy Hunt đã tới Tehran để bàn về thỏa hiệp này và việc trả tự do cho một công dân Anh đang bị giam. Ô. Hunt gặp Ngoại Trưởng Ba Tư Mohammad Javad Zarip nhưng cả hai không trả lời những câu hỏi của phóng viên.” Theo Reuters ngày 21/11/2018, “Ba Tư hoan nghênh các nỗ lực của Âu Châu duy trì việc giao thương với Tehran cho dù có lệnh cấm của Hoa Kỳ sau cuộc gặp gỡ được đánh giá là xây dựng với các viên chức của Anh và Pháp và cũng hoan nghênh nỗ lực của Âu Châu tiến hành giao dịch mà không cần đồng Mỹ Kim.” Cũng theo Reuters cùng ngày, Tổng Thống Ba Tư Rouhani nói rằng Ba Tư tiếp tục xuất cảng dầu thô cho dù có lệnh cấm của Hoa Kỳ

Qua sự kiện này chúng ta thấy Hoa Kỳ cô đơn trong việc tái cấm vận Ba Tư vì lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ làm tổn thương đến quyền lợi của Âu Châu.

-AFP ngày 22/11/2108: “Nhà lãnh đạo quan trọng của người Kurd đã gặp thủ tướnh Iraq tại Baghdad hôm nay trong chuyến viếng thăm thủ đô trong hơn hai năm. Việc thăm viếng của Ô. Barzani cho thấy sự cải thiện mối liên hệ giữa Baghdad và lực lượng người Kurd mà mối liên hệ đã tồi tệ đi sau khi vùng tự trị này tổ chức trưng cầu dân ý đòi độc lập vào năm ngoái.”

-Reuters ngày 24/11/2018: “Tổng Thống Ba Tư Hassan Rouhani kêu gọi người Hồi Giáo toàn thế giới đoàn kết để chống lại Hoa Kỳ thay vì trải thảm đỏ để đón rước tội phạm”.

Theo tôi, Ô. Rouhani không nên tuyên bố như thế. Đây giống như lời kích động hay tuyên chiến. Trên chính trường quốc tế, mình là nước yếu cần tranh thủ chính nghĩa, tránh nói lời khiêu khích. Ô. Kim Jong Un giờ đây đã bỏ lối nói “nổ như tạc đạn” chẳng hạn như, “san bằng Hoa Kỳ” hoặc “cho Hoa Kỳ ăn bom nguyên tử”. Nói mà người ta hiểu ý nhưng không lộ vẻ khiêu khích, hiếu chiến mới là khôn ngoan. Nga là cũng là một đại cường, dù đang bị Mỹ và NATO chèn ép, nhưng Ô. Putin luôn luôn tự chế và không hề có lời nói nào miệt thị Ô. Trump hoặc khiêu khích Hoa Kỳ. Ô. Putin là chính trị gia rất bản lĩnh, khôn ngoan chứ không phải tầm thường như chúng ta nghĩ. Trên chính trường quốc tế giống như “Đông Chu Liệt Quốc” nay thù mai bạn là lẽ thường. Nếu dùng lời lẽ “tuyệt tình, tuyệt nghĩa” thì khó có thể nhìn mặt nhau sau này. Quả đất tròn, nếu còn sống, đi lòng vòng rồi cũng có ngày gặp nhau.

-AFP ngày 24/11/2018: “Theo nhóm theo dõi chiến tranh, những cuộc phản công của Nhà Nước Hồi Giáo trong hai ngày đã giết chết 47 chiến binh được Hoa Kỳ hỗ trợ trong khi nhóm thánh chiến này bám lấy vùng trú ẩn ở đông Syria.”



Tình hình Biển Đông :

-Tổng Hợp ngày 18/11/2018: Ngoại giao dồn dập ở Đông Nam Á với việc Tổng Thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Thủ Tướng Nga Medvedev thăm Việt Nam lần thứ hai. Tổng Thống Ram Nath Kovind đã thăm Thánh Địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) là khu di tích gồm nhiều Tháp Chàm mang vóc dáng kiến trúc Hindu (Ấn Độ Giáo) được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Việt Nam-Ấn Độ dự trù đưa kim ngạch thương mại song phương lên con số 15 tỷ Mỹ Kim vào năm 2020. Còn Ô. Medvedev nói rằng hai bên đang thúc đẩy thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên Minh Kinh Tế Á Âu trong đó có các lĩnh vực kỹ nghệ, công nghệ cao, dầu khí, giao thông vận tải và tiếp tục triển khai các dự án dầu khí sắp tới với việc tham gia của các tập đoàn lớn của hai nước như Gazprom, Zarubezhnev và PetroVietnam.

-AFP ngày 19/11/2018: “Sau khi nhận được thư của Phó Tổng Thống Mike Pence, nhà lãnh đạo tập quyền Hun Sen nói rằng sẽ không cho phép căn cứ quân sự của ngoại bang xây trên đất nước Căm Bốt khiến đánh tan lo lắng của Hoa Kỳ về một căn cứ hải quân của Hoa Lục có thể xây gần vùng biển tranh chấp. Bắc Kinh đã tung nhiều tỷ Mỹ Kim qua những chương trình cho vay dễ dãi, đầu tư và hạ tầng cơ sở vào đất nước nghèo đói Đông Nam Á này khiến kinh tế tăng trưởng nhanh và đó là điều biện minh cho việc nắm quyền 33 năm của Ô. Hun Sen biến Căm Bốt thành đồng minh thân thiết của Hoa Lục. ”

Theo tôi, nếu Ô. Hun Sen cho Bắc Kinh xây căn cứ hải quân ở Vịnh Thái Lan thì đất nước Căm Bốt sẽ bất ổn vì Hoa Kỳ và cả Việt Nam sẽ không cho phép điều này. Một căn cứ hải quân của Bắc Kinh tại đây sẽ đâm vào bụng của Việt Nam. Chắc chắn Ô. Hun Sen hiểu điều đó.

-Tổng Hợp ngày 20/11/2018: “Chủ Tịch Tập Cận Bình đã tới Manila trong chuyến công du hai ngày và Phi Luật Tân đã làm đủ mọi thứ để mọi việc diễn ra êm đẹp cho chuyến viếng thăm. Ô. Tập Cận Bình đã mời Ô. Duterte viếng thăm Trung Hoa vào Tháng 10, 2016 và Ô. Duterte đã mời Ô. Tập Cận Bình thăm Phi Luật Tân nhân cuộc họp của APEC vào Tháng 11 tại Lima, Peru. Đây là lần đầu tiên một chủ tịch của Trung Hoa thăm đất nước này trong vòng 13 năm. Ô. Tập Cận Bình nghỉ tại Shangri-la Hote của Thành Phố Taguig. Sau khi đặt chân tới Manila, Ô. Tập Cận Bình đã tới Công Viên Rizal để đặt vòng hoa trước mộ của BS. Jose Rizal – một anh hùng của Phi Luật Tân. Sau đó ông đã tới phủ tổng thống Malacanang để họp với Tổng Thống Duterte và nội các. Vào ngày 21/11/2018, chủ tịch Hạ Viện và Thượng Viện Phi Luật Tân đã tới thăm Ô. Tập Cận Bình tại khách sạn này và sẽ có cuộc chụp hình lưu niệm với Hội Thân Hữu Hoa-Phi trước khi ông đáp máy bay về nước.”

Chắc chắn Hoa Kỳ- một đồng minh chí cốt của Phi Luật Tân từ năm 1951 không hài lòng với chuyến viếng thăm này. Vì quyền lợi kinh tế, Ô. Duterte đã kết thân với Bắc Kinh tới mức độ nào đó mà không làm tổn thương tới mối bang giao với Hoa Kỳ. Ô. Duterte đã từng than phiền rằng làm đàn em của Hoa Kỳ từ 1951 tới giờ mà chẳng được gì cả. Ngày hôm nay Bắc Kinh hứa khoản cho vay và đầu tư khoảng 24 tỷ Mỹ Kim. Hoa Kỳ chỉ có thể ngăn chặn sức mạnh quân sự của Hoa Lục tại Biển Đông chứ không thể ngăn chặn ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Hoa Lục trên các quốc gia Đông Nam Á. Viễn tượng “tam phân thiên hạ” (Tam Quốc Chí) lù lù trước mắt nhưng không biết Hoa Kỳ có chấp nhận thực tế này, hay quyết tâm duy trì vị thế bá chủ thế giới? Thế nhưng một số nhà bình luận Hoa Kỳ cho rằng mối giao hảo Hoa-Phi không làm thay đổi cục diện Đông Nam Á. Nó chỉ là sự hợp tác để phát triển kinh tế (partner) chứ không phải đồng minh (ally). Tôi hoàn toàn đồng ý với lập luận này. Thủ tướng Nhật Bản đã thăm Phi Luật Tân. Rồi đây tổng thống Nga cũng có thể ghé thăm. Đó là chính sách ngoại giao đa phương hay trung lập - cũng giống như Việt Nam. Các quốc gia nhỏ nằm ở “vùng trái độn” hay “trọng điểm chiến lược” nên theo chính sách trung lập để vừa phát triển vừa giữ yên đất nước. Dù Phi Luật Tân có nằm dưới trướng của Mỹ thêm 100 năm nữa thì vẫn nghèo đói và lạc hậu. Thế nhưng nếu là “đồng minh” của Bắc Kinh thì Mỹ sẽ phá nát đất nước Phi. Cho nên trung lập là chiến lược hay nhất. Ô. Duterte tuy nóng nảy, thô lỗ nhưng không ngu dại như chúng ta tưởng.

- Reuters ngày 22/11/2018: “Việt Nam cực lực phản đối Bắc Kinh đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam khi cho xây dựng một kiến trúc mới có thể được dùng cho mục tiêu quân sự trên Bãi Đá Bombay (Bông Bay) tại vùng biển tranh chấp. Hình ảnh được Nhóm Think Tank “Chất Xám” của Hoa Kỳ ghi lại và phổ biến tuần vừa rồi .”

-Sputnik News ngày 23/11/2018: Trong cuộc triển lãm IndoDefence 2018 tại Nam Dương vừa qua, Việt Nam đã giới thiệu một số vũ khí, tàu chiến, máy bay không người lại mà họ tự chế tạo “Made in Vietnam” như: Khinh tốc hạm TT-400TP trang bị 16 hỏa tiễn mà họ gọi là tàu pháo cao tốc. Đặc biệt là súng cối hãm thanh, không nháng lửa, bắn đạn 50 mili-mét trang bị cho đặc công (biệt kích) và tác chiến trong thành phố. Sở dĩ Việt Nam tập trung nỗ lực phát triển khinh tốc hạm trang bị hỏa lực thật mạnh vì tình hình Biển Đông. Họ không đủ tiền để đóng những chiến hạm lớn cho nên họ tin vào học thuyết “mười con chó sói có thể giết được con sư tử”, tức khoảng năm pháo hạm di chuyển nhanh, hỏa lực mạnh có thể bắn chìm một khu trục hạm hay tuần dương hạm khổng lồ của đối phương.

-Tổng Hợp ngày 30/11/2018: Ngoại Trưởng Ri Yong Ho của Bắc Triều Tiên đã tới thăm Việt Nam mà các nhà bình luận chính trị thế giới cho rằng nhằm tìm hiểu và ứng dụng mô hình phát triển của Việt Nam. Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh nói rằng, “Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên những kinh nghiệm xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với nhu cầu của Triều Tiên.”



Nhận Định :

Theo Yahoo News ngày 19/11/2018, “Nữ dân biểu Hồi Giáo ILhan Omar vừa đắc cử ở Minnesota (nơi đông đảo sắc dân Somalia) nói rằng bà sẽ tranh đấu để hủy bỏ lệnh cấm mang khăn trùm đầu tại phòng họp của Hạ Viện kéo dài đã 181 năm. Các dân biểu của Đảng Dân Chủ tuần rồi loan báo (vào Tháng Giêng 2019) họ sẽ thay đổi luật cấm đội mũ tại đây mà điều luật này cũng có nghĩa là cấm đội khăn trùm đầu mà bà Omar đang đội. Bà Omar còn nói rằng, không ai trùm chiếc khăn này lên đầu tôi. Đó là lựa chọn của tôi và nó được Tu Chính Án Số Một bảo vệ.” (No one puts a scarf on my head but me, Omar wrote. “It’s my choice - one protected by the First Amendment.)

Theo Luật Vô Thường, nước Mỹ ngày nay không còn là nước Mỹ hai mươi năm về trước. Và nước Mỹ hai mươi năm sau sẽ không còn là nước Mỹ ngày hôm nay. Rồi đây tôn giáo, văn hóa, tập tục của Mỹ cũng sẽ phải thay đổi hoặc bị hủy bỏ cho thích hợp với lòng người.Than khóc, tiếc thương, chống đối cũng không chống nổi Luật Vô Thường. Mà Vô Thường là do Tâm người hay lòng người thay đổ. Đó là Đạo Trời. Nhưng cái khó của nhân loại bây giờ là làm thế nào để “dân chủ đúng chỗ” và “độc tài đúng chỗ”? Theo tôi, về lâu về dài, các quốc gia dân chủ sẽ tự tan rã. Các nước độc tài sẽ chiến thắng. Nhưng rồi các nước độc tài cuối cùng cũng xụp đổ để trở thành dân chủ. Tiến trình luân hồi dân chủ- độc tài cứ như thế tiếp diễn cho đến ngày tận thế.

Chúng ta cứ tưởng “dòng đời trôi lặng lẽ”. Nhưng không, Vô Thường diễn ra từng giây từng phút trước mắt. AFP ngày 29/11/2018 cho biết, “Theo Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật và Trung Tâm Phòng Ngừa và Thống Kê Y Tế Quốc Gia, hy vọng vào đời sống của Hoa Kỳ đã giảm xuống do những cái chết vì sử dụng quá liều lượng thuốc giảm đau và thuốc an thần- đã lấy đi 70,000 sinh mạng trong năm 2017 và tự tử cũng gia tăng. Sử dụng quá liều lượng tăng 9.6% so với năm 2016, trong khi tự tử leo thang thêm 3.7%. “

Cách đây hai năm, Ô. Obama đi đâu cũng được thế giới nể sợ và tiếp đón long trọng, đặc biệt là tại Việt Nam. Ngày nay, tiếng nói của ông chẳng được lãnh tụ thế giới nào lắng nghe. Có chăng chỉ còn một số cử tri Dân Chủ luyến tiếc nhiệm kỳ của ông hay bất mãn với Ô. Trump. Nếu Ô. Obama có trở lại Hà Nội ăn bún chả thì cũng chẳng còn ai háo hức xem ông ăn uống ra sao. Chén đĩa ông ăn trước đây đã trở thành “báu vật” được chủ quán trưng bày như đồ quý giá của viện bảo tàng. Cách đây vài tháng Cộng Hòa còn kiểm soát lưỡng viện nhưng nay đã để mất Hạ Viện, nguyên do là vì lòng người thay đổi. Và có thể năm 2020 người dân lại bầu một ông/bà tổng thống khác cho thích nghi với tình thế. Người dân Hoa Kỳ “có tật” hễ không hài lòng thì thay đổi cho dù “con gà mới” chưa chắc đã tốt lành hơn “con gà cũ”, nhưng cứ thay đổi cái đã. Cho nên khẩu hiệu “Change” là khẩu hiệu rất ăn khách của chiến lược tranh cử tại Hoa Kỳ.

Ôi, Vô Thường, một quyền năng mà không một quyền năng nào chống đỡ nổi! Trái đất này rồi hủy diệt.. Hiến pháp, luật lệ, tu chính án rồi cũng theo thời gian biến dạng. Thân xác của chúng ta rồi cũng thối rữa. Mọi hận thù, yêu thương rồi cũng héo tàn. Rồi đàn ông biến thành đàn bà, đàn bà biến thành đàn ông. Hai người đàn bà hay hai người đàn ông lấy nhau cũng gọi Vợ-Chồng. Mọi định chế xã hội rồi cũng đổi thay. Ma túy trở thành hợp pháp và có khi trở thành niềm hãnh diện “chịu chơi”! Tất cả đều lui tới, tuần hoàn, quay đảo qua bốn giai đoạn. Thành-Trụ-Hoại- Diệt của Luật Vô Thường hay của cái Tâm quay đảo cũng thế.

Câu hỏi đặt ra là nhân loại mỗi ngày mỗi văn minh, tiến bộ, nhân nghĩa và đạo đức hơn? Hay nhân loại mỗi lúc mỗi hung bạo, hư đốn và đồi trụy hơn? Không ai có thể trả lời được. Đạo đức và phi đạo đức, nhân nghĩa và bất lương, dâm ô và phẩm hạnh, trí tuệ và ngu si, thật và giả, dân chủ và độc tài…như ngày và đêm lấn đuổi nhau…mãi mãi cho đến ngày tận thế. Đó là cái kiếp của cõi Diêm Phù Đề này.

Đào Văn Bình