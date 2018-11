Cohen: Nhận Tội Khai Man Với QH Về Vụ Nga; Trump Móc Nối Nga Khi Ứng Cử Tổng Thống

WASHINGTON - Luật sư Michael Cohen khai tại tòa hôm Thứ Năm: tỉ phú Trump nói chuyện nhiều về dự án Trump Tower tại Moscow với ông – Cohen nhận đã khai man với Hạ Viện về mục tiêu điều tra của công tố viên Mueller liên quan với Nga.Lần trước, ông khai dự án Trump Tower tại thủ đô Nga ngưng từ đầu năm 2016, trước thời gian vận động tranh cử.Hồ sơ của đoàn Mueller trình tòa liên bang ghi “Sự thật và sự kiện, như Cohen biết, là trình bày của Cohen tại các ủy ban tình báo 2 Viện là ngụy tạo và đánh lạc hướng” – tài liệu ghi tiếp: Cohen gây cảm tưởng sai lầm rằng dự án Moscow chấm dứt trước sơ tuyển ứng viên của tiểu bang Iowa, là sơ tuyển đầu tiên, với hy vọng hạn chế cuộc điều tra về “hồ sơ Nga”.Trước khi lên đường đi Argentina dự hội nghị thượng đỉnh, TT Trump tuyên bố “Cohen là con người nhu nhược – điều ông ta đang làm là tìm cách giảm án”.Cũng nhân dịp này, ông Trump nhắc nhở: Cohen bị truy tố và quy tội về những việc không liên quan với Trump Organization, theo tường thuật của CNN.Theo ông Mueller, Cohen đã khai thật.Trong khi đó bản tin của hãng thông tấn Bloomberg hôm 29 tháng 11 cho biết rằng điều phát giác chính của lời nhận tội mới của Michael Cohen là như thế này: Công Tố Viên Đặc Biệt của Bộ Tư Pháp Robert Mueller thêm một bước tới gần hơn để cho thấy mối quan hệ giữa lợi ích kinh doanh của Donald Trump tại Nga và cách cư xử của ông trong khi là một ứng cử viên tổng thống.Ngoài ra báo The New Yorker hôm Thứ Năm cho biết rằng Mueller đã đợi sau khi Trump nạp các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra Nga rồi mới đem Cohen ra tòa. Nếu câu trả lời của Trump trái ngược với lời thú tội của Cohen hôm Thứ Năm thì Trunp sẽ gặp vấn đề nguy hiểm lớn.Theo The New Yorker, chắc chắn Mueller có hỏi Trump về thương lượng với Nga và cũng chắc rằng Trump và nhóm luật sư của ông đã trả lời rồi.