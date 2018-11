CNN: Trump Tha Tội Manafort Là Phá Điều Tra Của Mueller

WASHINGTON - TT Trump vừa phóng thông điệp không nhầm lẫn và táo bạo cho cựu quản đốc tranh cử Paul Manafort, rằng sự bất chấp công tố viên đặc biệt Robert Mueller sẽ đưa tới ngày ra tù.Phát biểu của ông Trump qua báo New York Post không chỉ có ý nghĩa hảo ý với 1 thuộc cấp cũ mà là phá cuộc điều tra của đoàn Mueller, càng giống nỗ lực vận dụng quyền hạn TT để tự vệ.CNN nhận xét: có vẻ ông Trump muốn thử may rủi – phát biểu về khoan hồng Manafort có thể được diễn giải là âm mưu phá cuộc điều tra của ông Mueller.Có dấu hiệu ông Trump cảm thấy hoang mang – trong các diễn biến mới từ 5, 6 ngày qua, ông đã nộp bản giải đáp các chất vấn của đoàn Mueller.1 giải đáp xác nhận ông không hay biết sự kiện Trump Tower giữa thời gian tranh cử 2016, khi con trai, con rể của ông gặp 1 nữ luật sư Nga hứa cung cấp thông tin xấu về bà Clinton.Khi phóng viên của New York Post hỏi về khả năng khoan hồng Manafort, ông hỏi ngược lại “Sao loại bỏ?”.Các twitter suốt ngày Thứ Tư của ông Trump là về cuộc điều tra hồ sơ Nga.