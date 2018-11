VC Bắt Trùm Tư Bản Đỏ Trần Bắc Hà

HANOI -- Một nhà đại tài phiệt vừa bị công an bắt...Bản tin RFI kể: Cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà bị khởi tố, bắt tạm giam.Bản tin ghi rằng Cơ quan điều tra Bộ Công an vào ngày 29/11 đã thi hành lệnh khởi tố, khám xét, và bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà, Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).Truyền thông trong nước loan tin cho biết ngoài ông Trần Bắc Hà, còn có 3 bị can khác cũng bị khởi tố, bắt giam hay cấm đi khỏi nơi cư trú liên quan đến vụ án ‘Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng’ xảy ra tại BIDV.Hai ông Trần Lục Lang (Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV) và Kiều Đình Hòa (Cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) hiện cũng bị bắt tạm giam. Bà Lê Thị Vân Anh (Cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.Từ chiều ngày 28 tháng 11 trên mạng xã hội đã có tin ông Trần Bắc Hà bị bắt tại Lào.Trước đó vào cuối tháng 6/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đã khai trừ ông Trần Bắc Hà ra khỏi Đảng vì những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.UBKTTW nhận định ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV đã ‘vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.’Ông Hà cũng bị cáo buộc đã vi phạm ‘quy trình, thủ tục, thầm quyền, quy định về tín dụng trong phê duyệt chủ trương.’ Đặc biệt là việc phê duyệt cho 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) vay 4.700 tỷ đồng (con số này tương đương 202 triệu đôla Mỹ).Vào tháng 7/2018, tại phiên xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê cùng 44 đồng phạm gây thiệt hại 6.000 tỷ đồng (= 258 triệu đôla Mỹ) tại Ngân hàng VNCB, ông Trần Bắc Hà đã được tòa triệu tập nhưng vắng mặt vì lý do được nói là đi Singapore chữa bệnh.Ông Trần Bắc Hà, sinh năm 1956, bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1981 và làm Chủ tịch HĐQT vào năm 2008 cho tới khi nghỉ hưu vào tháng 9/2016.Ông Trần Bắc Hà từng được xem là một trong những lãnh đạo quyền lực của giới tài chính Việt Nam và là một trong những doanh nhân thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng dấu hiệu này có thể sẽ dẫn tới triệu hạ phe Nguyễn Tấn Dũng.Bản tin VOA ghi lời Nhà báo độc lập Võ Văn Tạo ở Khánh Hòa nhận định về vụ bắt giữ ông Trần Bắc Hà:“Việc ông Trần Bắc Hà bị bắt là chuyện không sớm thì muộn vì các dấu hiệu đã cho thấy rất rõ rồi. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng không còn làm thủ tướng chính phủ, thì những tiêu cực trong hai nhiệm kỳ của ông bắt đầu được phanh phui từ cấp thấp đến cấp cao, mà giới quan sát gọi là “đàn em, chiến hữu, sân sau” của ông Dũng.”Vào tối ngày 28/11, mạng xã hội lan truyền tin nói ông trùm ngân hàng Trần Bắc Hà, cấp dưới thân cận của ông Dũng, đã bị bắt ở nước ngoài.Nhà báo Huy Đức viết trên Facebook hôm 29/11: “Bắc Hà bị bắt hôm qua ở Pakse, Lào, khi đang đi cùng với hai người đẹp. Nửa đêm hôm qua, ông ta bị dẫn độ về Việt Nam qua cửa khẩu Lalay, Quảng Trị.”Nhà báo Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng viết: “Cánh cửa Bắc Hà, liệu có dẫn đến ngôi biệt thự 91 Nguyễn Đình Chiểu, Hồ thành?”Ngôi nhà tại 91 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, Tp. SG, được biết là tư gia của ông Nguyễn Tấn Dũng.