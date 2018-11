Garden Grove: Mang Niềm Vui Tới Cư Dân, Cộng Đồng Bằng Cách Tham Gia Chương Trình 'Garden Grove's Holiday Drive'

Bích chương.

GARDEN GROVE -- Các trung tâm hỗ trợ cộng đồng trong Thành phố Garden Grove đang nhận sự đóng góp cho chương trình 'Garden Grove Holiday Drive 2018' nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và tinh thần trong mùa lễ cho các trẻ em và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Các trung tâm đang nhận sự quyên góp từ bây giờ đến Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12, 2018.Hai trung tâm hỗ trợ cộng đồng tại Garden Grove là Trung tâm 'Buena Clinton Youth and Family Center' và Trung tâm 'Magnolia Park Family Resource Center.’ Cả hai trung tâm cung cấp cho cư dân Garden Grove những dịch vụ cộng đồng quan trọng, bao gồm các chương trình miễn phí hoặc với lệ phí thấp tập trung vào việc huấn luyện và tư vấn thanh thiếu niên, các dịch vụ hỗ trợ gia đình và giáo dục nuôi dạy con cái. Năm ngoái, với sự hỗ trợ từ cộng đồng, các trung tâm đã giúp đỡ hơn 300 gia đình tại Garden Grove, tặng quà đến hơn 900 trẻ em kém may mắn để có một mùa lễ hội trọn vẹn.Mọi người có thể đóng góp tiền mặt, thẻ quà tặng (gift cards), đồ chơi, đồ ăn đóng hộp, board games, và các khoản quyên góp khác được thu nhận tại các địa điểm sau đây:-- Trung tâm ‘Buena Clinton Youth and Family Center’: 12661 Sunswept Avenue.-- Trung tâm ‘Magnolia Park Family Resource Center’: 11402 Magnolia Street.-- Tòa Thị Chính Garden Grove – Recreation Counter: 11222 Acacia Parkway.Chi phiếu xin đề cho 'Garden Grove Community Foundation' và gửi về: Holiday Drive, c/o GGCF, P.O. Box 3070, Garden Grove, CA 92842. Biên nhận khấu trừ thuế có sẵn theo yêu cầu.Để biết thêm thông tin chương trình 'Garden Grove Holiday Drive 2018' hoặc các trung tâm phục vụ cộng đồng trong Thành phố, vui lòng liên lạc cô Vicky Casillas tại vickyc@ggcity.org hoặc gọi số (714) 741-5208.