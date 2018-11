Ukraine Báo Động Nguy Cơ Nga Xâm Lăng; Nga Đưa Phi Đạn Vào Crimea, Trump Im Lặng Trước Cuộc Gặp Putin

WASHINGTON - TT Trump có thể nói chuyện với TT Nga bên lề hội nghị G-20.Tuần này, sau hơn 24 giờ, ông mới lên tiếng về vụ tàu Nga bắn và bắt tàu Uraine, rằng “không vui gì” và sau đó ám chỉ “không thấy lỗi ở 2 bên”. Ông nhấn mạnh “Chúng ta không thích điều đang xẩy ra dù là theo cách nào”.Các viên chức hành pháp nói “tự chế có chủ ý” là để tránh xung đột trước cuộc gặp mặt tại Argentina.Trong 1 cuộc phỏng vấn của báo Washington, ông Trump có tỏ ra cứng rắn hơn – vào dịp này, ông cho hay có thể bãi bỏ cuộc gặp mặt lãnh đạo Nga tùy theo kết quả của các phúc trình về cuộc đụng độ hải quân gần bán đảo Crimea. Ông nói “Có thể tôi không gặp – tôi không thích sự xâm lấn”.Các giới quan sát về Nga và truyền thông Nga đang quan sát.Phân tích gia nói: thể hiện nhu nhược sẽ định hình cách Putin tiếp cận đối phương, có thể làm chủ nhân Điện Kremlin cảm thấy được khuyến khích.Nhà nghiên cứu Alina Polyakova làm việc tại Brookings Insitution nhận xét: sự nín nhịn ấy có thể bị hiểu lầm là nhu nhược, là điểm thuận lợi nhất mà phía Nga hy vọng.Hôm Thứ Ba, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton loan báo: 2 nguyên thủ sẽ nói chuyện an ninh, kiểm soát vũ khí và các vấn đề vùng, là “tiếp nối các thảo luận tại Helsinki”. Ông Bolton né tránh câu hỏi “tình hình Ukraine có là đề tài thảo luận”, và cho biết Bạch Ốc hậu thuẫn tuyên bố của ĐS Haley tại HĐ Bảo An, rằng “Hành vi của Nga là trái luật và gây leo thang”.Nhưng, sự im lặng ban đầu của TT Trump khiến ĐS Haley bị chế giễu trên làn sóng truyền hình Nga – 1 phóng viên mô tả bà Haley là “có liên lạc không ổn định với cầu Captain (nối liền bán đảo Crimea với lục địa Nga), bởi chủ nhân Bạch Ốc không quy trách Moscow”.CNN tường thuật: 1 viên chức cao cấp cho hay TT không muốn nói gì về Ukraine trước buổi gặp Putin, vì muốn giữ chỗ cho buổi gặp, cũng không muốn một cuộc so tài hò hét.Phản ứng nhanh chóng từ các nước làm nổi bật sự im lặng của Bạch Ốc – thực tế này đưa ông Trump vào thế yếu trong buổi gặp Putin, theo nhận xét của cựu ĐS Steven Gifer. Cựu ĐS tại Ukraine nói “Phản ứng yếu ớt của TT Trump quyết định thái độ của Putin, giúp Putin tin có thể “lèo lái” đối phương. Ông Pifer, đang là 1 thành viên của Stanford University, nhận xét “Ít bằng chứng cho thấy TT sẽ nêu vấn đề Ukraine với Putin”.Đa số phân tích gia tin rằng vụ Ukraine không chọn thời điểm họp G-20, và mục tiêu là gây phân tâm trong nước giữa lúc dân Nga bất bình với kế hoạch cải tổ hưu liễm và kinh tế đình đốn.Đụng độ tại Hắc Hải hôm chủ nhật phô bày sự mất cân xứng lớn về sức mạnh quân sự giữa 2 lân bang – ít nhất 11 tàu Nga vây 3 tàu Ukraine, nổ súng và chiếm tàu, bắt người.TT Poreshenko báo động: xâm lăng trên bộ đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Tình hình căng thẳng thêm với loan báo của Nga về huy động phi đạn S-400 tới bán đảo Crimea cưỡng chiếm của Ukraine từ hơn 4 năm.Hồi Tháng 5, TT Putin dự lễ khánh thành cầu nối liền Crimea với lục địa Nga, củng cố quyền kiểm soát trong vùng.Theo lời TT Poreshenko, từ Tháng 9 đến Tháng 10, Nga tăng gấp 3 lần số chiến xa đặt căn cứ sát biên giới – ông báo động : Nga còn xâm lấn tiếp.