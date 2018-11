Pompeo: Không Có Chứng Cứ Thế Tử Saudi Giết Khashoggi

WASHINGTON - Các nhà lập pháp được nghe ngoại trưởng Mike Pompeo và bộ trưởng quốc phòng James Mattis điều trần trong ngày Thứ Tư về vụ thảm sát nhà báo Khashoggi và can thiệp của Saudi Arabia trong cuộc chiến Yemen.Cho tới nay, phản ứng của TT Trump về vụ Khashoggi là tránh trừng phạt thế tử bin Salman, là nhân vật thực quyền của vương triều Riyadh.Phóng viên cho hay: sự vắng mặt được chú ý vào dịp này là 2 nhân vật mà giới dân cử yêu cầu là giám đốc CIA Gina Haspel và giám đốc tình báo quốc gia DNI Dan Coats.Thực tế này gây bất bình các dân biểu, nghị sĩ thuộc 2 đảng muốn có giải đáp về vai trò của thế tử bin Salman trong cái chết của ông Khashoggi, cộng tác viên của Washington Post.Dù sao, cuộc điều trần kín tại Thượng Viện sẽ là lần đầu tiên để chất vấn các viên chức cao cấp trong chính quyền Trump những gì họ biết về cách và thời điểm TT Trump phản ứng về vụ Khashoggi.Tuần qua, TT Trump tái xác nhận hậu thuẫn không lay chuyển với Saudi và tỏ ý hoài nghi về kết quả phân tích của CIA ám chỉ thế tử bin Salman là thẩm quyền ra lệnh giết.Nghị sĩ Bob Corker là vị dân cử đòi hỏi giám đốc CIA hay viên chức đại diện cộng đồng tình báo dự điều trần.Bạch Ốc phản bác tin đồn bà Haspel bị ngăn cấm – cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tuyên bố hôm Thứ Ba “Chắc chắn không”. 1 viên chức tình báo phát biểu tương tự và xác nhận với ABC “Bà Haspel quyết định không dự”.Ông Corker phỏng đoán có bất đồng giữa giám đốc Haspel và TT Trump – ông giải thích: đa số nghị sĩ tin thế tử bin Salman ra lệnh giết, bà Haspel cảm thấy tương tự. Nghị sĩ Corker báo động: hậu quả chính trị là không có giám đôc Haspel điều trần, các nhà lập pháp sẽ ngả theo khuynh hướng trừng phạt Riyadh.Trong khi đó, nghị sĩ Mitch McConnell là trưởng khối đa số (hiếm khi bất đồng với Bạch Ốc) cho biết: Thượng Viện đang xem xét các phương án.Tuần qua, ông Corker và đối tác DC Bob Menendez đã khởi động cuộc điều tra về thế tử bin Salman theo hướng quy định của luật Magnitsky cho phép TT trừng phạt viên chức ngoại quốc tham nhũng hay xâm phạm nhân quyền.Đề luật Corker-Menendez yêu cầu hành pháp phúc đáp trong thời hạn 120 ngày. Đề luật này được trông đợi biểu quyết trong ngày 28-11 hay hôm sau.Sáng kiến này thu hút các nhà đồng bảo trợ gồm các nghị sĩ Mike Lee (Utah), Bernie Sanders (Vermont) và Chris Murphy (Connecticut) sẽ triệu hồi tất cả các đơn vị hậu thuẫn liên quân Saudi can thiệp tại Yemen. Phe ủng hộ đề luật Corker-Menendez tin rằng tình thế đang là thuận lợi cho họ trong khi các nhà lập pháp CH được trông đợi tham gia vì bất bình với hành xử của Riyadh.Cho tới nay, Washington chỉ thỏa thuận bán vũ khí trị giá 14.5 tỉ MK cho Riyadh, đang có phong trào vận động mạnh để ngăn cấm khi Thượng Viện họp để thảo luận và quyết định.Tin bổ túc ghi: ngoại trưởng Pompeo khẳng định “Không có bằng chứng cụ thể thế tử ra lệnh giết.Mặt khác, nghị sĩ CH Lindsey Graham phản ứng mạnh về sự vắng mặt của giám đốc CIA Haspel – ông dọa: không tham gia biểu quyết bất cứ vấn đề gì cho tới khi bà Haspel trình bày hết thông tin về vụ Khashoggi.