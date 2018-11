Trump Lo Ngại Hồ Sơ Điều Tra Của Mueller; Khi Mueller Gặp Assange Là ‘Súng Bốc Khói’

WASHINGTON - Hành vi của TT Trump không giúp củng cố các trấn an của Bạch Ốc rằng ông không có gì phải lo về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller – hàng loạt bình phẩm và twitter gần đây ám chỉ điều ngược lại.Hôm Thứ Tư, ông dùng twitter gọi đoàn điều tra là “băng đảng DC của Mueller” tái lập các điều kiện như là “kỷ nguyên McCarthy”. Hôm trước, ông đả kích Mueller như là “công tố viên quậy đầy xung đột quyền lợi”.Trong buổi họp báo đầu tiên từ 1 tháng tại Bạch Ốc, tham vụ báo chí Sarah Sanders tuyên bố “TT không quan tâm vì không làm gì sai, không có toa rập”.Là nhân vật quyền lực nhất thế giới tự tạo ra hình ảnh là lãnh tụ tối thượng, đang ở vào thế dễ bị tổn thương, dường như đã cảm thấy bị dồn vào góc tường và ngày càng lâm nguy. Ông không có chọn lựa nào khác là chờ xem trong lúc ông Mueller xiết chặt vòng vây.Nhà báo ghi nhận: chỉ trong vài ngày, cuộc thương lượng của Manafort sụp đổ sau khi bị Mueller tố cáo khai man nhiều lần.Báo The Guardian đưa tin hôm Thứ Ba: tại tòa ĐS Ecuador London, Manafort đã gặp Julian Assange, là chủ sáng lập WikiLeaks bị tố phát tán e-mail do tin tặc Nga đánh cắp, để phá Hillary Clinton – 2 người cùng phản bác tin này.Nguồn của The Guardian là mơ hồ, khó kiểm nhận.Sau đó, CNN đã có được tài liệu là biên bản tòa án mà công tố viên Mueller định trưng ra như là bằng chứng tố cáo Roger Stone tìm kiếm thông tin từ WikiLeaks, thông qua trung gian là Jerome Corsi.Trong 1 diễn biến khác, phóng viên CNN báo tin Manafort gặp TT Lenin Moreno của Ecuador năm 2017 yêu cầu thảo luận vấn đề WikiLeaks hay Assange – đó là 1 bí mật về cuộc điều tra của đoàn Mueller mà người ngoài không biết – cho tới nay, đoàn Mueller chưa lập hồ sơ chống Trump hay phụ tá của Trump về toa rập hay về cản trở công lý.Nhưng, các diễn biến gần đây ám chỉ Mueller đào sâu các sự kiện xoay quanh chu kỳ bầu cử 2016,Phóng viên nhận xét: đoàn Mueller xác nhận Manafort khai man nhiều lần có thể buộc ông Trump tự hỏi “Mueller biết đến mức độ nào”.Assange đang ẩn núp tại sứ quán Ecuador London, công tố viên Mueller có thể tiếp cận để hỏi.Dân biểu David Cicilline (DC-Rhode Island) nói: cuộc gặp với Assange sẽ là khẩu súng bốc khói.Với đa số ghế tại Hạ Viện, khối dân biểu DC là mối đe dọa nghiêm trọng chống lại Trump và bào mòn lực che chở của phe CH tại Lập Pháp.Mặt khác, tỉ lệ cử tri không tán đồng TT Trump mới ghi nhận là 60% cũng nêu nghi vấn với tư thế của Trump giữa tập thể nghị sĩ CH mà cho tới nay luôn có vẻ là bất khả xâm phạm.