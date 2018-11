Tu Đạo Lạ, Đóng Đinh Đầu Mẹ Để Trị Bệnh, Suýt Chết Mẹ

SAIGON -- Đóng đi vào đầu mẹ để chữa bệnh ma nhập cho mẹ... con trai bị bắt.Bản tin hôm 28/11/2018 trên thông tấn SOHA/Công An Nhân Dân có bản tin khác thường, với nhan đề “Tin theo tà đạo, đóng đinh vào đầu... trị bệnh “ma nhập”(!)”...Bản tin có hình ảnh cụ bà nằm giữa sàn nhà trong bộ dáng như đã mang thương tích.Bản tin viết:“Bà Trương bị đóng đinh vào đầu được lực lượng Công an phát hiện.“Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp” là một tổ chức tà giáo được hình thành và phát triển tại Việt Nam vào những năm 1971 do một nhóm thương gia công chức cũ do Lương Sỹ Hằng và nhiều người khác khởi xướng và lãnh đạo.Sau 30-4-1975, tà giáo này tự giải tán. Năm 1980, Lương Sỹ Hằng vượt biên trốn ra nước ngoài tiếp tục củng cố lập lại tà giáo này ở hải ngoại; đồng thời chỉ đạo số đối tượng ở trong nước khôi phục và phát triển lại tổ chức này ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An...Các hoạt động của số đối tượng “vô vi” mang nặng tính chất mê tín dị đoan như “ngồi thiền soi hồn”, “tự chữa bệnh” “mở con mắt thứ 3”...Thời gian gần đây, tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức (Long An), có một số hộ dân tham gia tà đạo trên.Trong đó, có một trường hợp, hoang tưởng rằng mẹ bị ma nhập nên trị bệnh bằng cách đóng đinh vào đầu, làm bà bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.Nhận được tin báo của người dân, lúc 13h ngày 2-11 vừa qua, Công an địa phương đã kiểm tra ngôi nhà ở ấp 3B, xã Phước Lợi, phát hiện một người phụ nữ bị trói tay, chân, đầu trùm kín bằng vải mùng và băng keo, có cây đinh sắt đâm ngang đầu...Nhận thấy tình trạng sức khỏe của người phụ nữ này đang nguy kịch, Công an địa phương nhanh chóng đưa người phụ nữ trên đến Bệnh viện Bến Lức cấp cứu; tiếp đó chuyển đến Bệnh Viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) chữa trị.Ngôi nhà trên là của Lê Dũng Tâm (31 tuổi) và vợ là Tô Thụy Ngọc Hằng (40 tuổi). Vợ chồng Tâm vừa chuyển về sinh sống từ giữa năm 2014 đến nay.Người phụ nữ bị trói và bị đóng đinh vào đầu là bà Lê Thị Trương, 58 tuổi, là mẹ ruột của Tâm. Điều ít ai nghĩ đến.Khi kiểm tra ngôi nhà, Công an địa phương phát hiện một số tài liệu có liên quan tà đạo “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp” gồm: 79 quyển sách, 23 đĩa CD, 1 ảnh chân dung Thiền sư Lương Sĩ Hằng và 2 thẻ đi dự Đại hội Vô Vi Quốc Tế tại Campuchia và Thái Lan.”Bản tin SOHA/Công an nhân dân cũng kể về cuộc thẩm vấn 2 nghi can.Bản tin ghi nhận:“Tại cơ quan Công an, vợ chồng Tâm và Hằng trình bày, năm 2014, cả hai chuyển từ TP SG về Phước Lợi sinh sống và làm công nhân.Vào khoảng năm 2015, vợ chồng Hằng được ông Tiền Kim Phát (ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) cho một quyển sách về nghiên cứu và ngồi thiền công phu theo Trường phái vô vi, cạo trọc đầu, ngồi thiền chỉ uống nước, ăn rau không ăn cơm.Năm 2016, hai vợ chồng còn được sang Campuchia dự Đại hội vô vi quốc tế.Từ tháng 8-2018, vợ chồng Hằng xin nghỉ việc để ở nhà có thời gian tập luyện và rủ mẹ ruột Tâm (bà Trương) đang sống ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang lên cùng tham gia ngồi thiền tập luyện công phu và cạo đầu.Sau khi ngồi thiền liên tục 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm, chỉ uống nước, đến ngày 31-10-2018, Tâm có biểu hiện bất thường, cho rằng, mẹ ruột bị “ma nhập” nên Tâm trị bệnh “ma nhập” cho bà.Sau đó, Tâm và mẹ lên gác trị bệnh. Còn Hằng không dám lên vì sợ. Mặc dù không dám lên gác nhưng nghe tiếng đánh đập, kêu đau của mẹ chồng, lo sợ ảnh hưởng sức khỏe nên ngày 1-11, Hằng nhắn tin cho người hàng xóm đến nhà.Tuy nhiên, khi người này đến thì bị Tâm khóa cửa, không cho vào.Đến 16h cùng ngày hôm đó, nghe chồng nói có nhiều ma trong nhà nên 2 vợ chồng khóa cửa, để lại bà Trương nằm trong nhà và bỏ về nhà mẹ ruột của Hằng ở TP Hồ Chí Minh. Đến ngày hôm sau, bà Trương được bà Hoa phát hiện, báo cho Công an đến phá cửa, đưa đi cấp cứu...Sau sự việc xảy ra, vợ chồng Tâm, Hằng đều rất hối hận vì đã tham gia tà đạo “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp”.Khi được hỏi vì sao có hành động đóng đinh vào đầu mẹ ruột thì cả hai vợ chồng không giải thích được mà chỉ cho biết, hiện cả hai không còn tham gia tà đạo này nữa vì ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình và bản thân.Hiện chiếc xe máy duy nhất của hai vợ chồng là phương tiện đi làm công nhân kiếm sống cũng phải bán lấy tiền trị bệnh cho mẹ. Giờ đây, cả hai bị mất công ăn việc làm, gia đình rơi vào cảnh khó khăn.Đối với ông Tiền Kim Phát, qua làm việc với cơ quan Công an, ông ta thừa nhận đã tham gia “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp” từ 2006 đến nay, đã từng xuất cảnh đi các nước Campuchia, Lào, Thái Lan nhiều lần để tham dự Đại hội vô vi quốc tế.Vợ chồng ông Phát thừa nhận đã cho vợ chồng Tâm sách về “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp” để nghiên cứu tập luyện.”