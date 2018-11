SAIGON -- Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức nguy ngập...Bản tin VOA ghi nhận: Ông Trần Huỳnh Duy Thức từ chối thức ăn trại giam, nói ‘chết cũng không nhận tội’...Ngày 28/11, thân nhân của ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án ở trại giam số 6 Nghệ An về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, xác nhận với VOA về tình trạng sức khỏe nghi “bị đầu độc” của ông vào cuối tuần rồi, đồng thời cho biết trong cuộc điện thoại về nhà hôm 27/11, ông Thức khẳng định rằng “dù có chết cũng không nhận tội”.Trong đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và lãnh đạo quản lý trại giam, luật sư của ông Thức, LS. Ngô Ngọc Trai, dẫn thông tin từ phía gia đình cho biết trong cuộc gặp hàng tháng với ông Thức vào ngày 24/11, ông cho biết trước đó 4 ngày, khi thức dậy vào buổi sáng, ông bị “chóng mặt chao đảo, đo huyết áp thì kết quả rất cao (150/110), mồ hôi tuôn ra rất nhiều, nước uống vào bị ộc ra, có lẫn một vài sợi máu tươi”.“Khi anh nằm nghỉ một chút thì bỗng rất nhiều mật vàng, mật xanh trong người trào ta, khiến quay cuồng đầu óc. Nhân viên y tế của trại giam khám, nói anh bị ‘tuần hoàn não’ và cho uống 2 viên thuốc, nhưng ngay lập tức lại trào ra hết. Đến 7h sáng, huyết áp trở lại bình thường và có thể ăn sáng, ăn trưa bình thường, nhưng cả ngày hôm đó anh rất mệt. Sáng hôm sau thì sức khoẻ anh trở lại bình thường cho đến hôm nay”, lá đơn của LS. Ngô Ngọc Trai cho biết thêm.Trao đổi với VOA tối 28/11, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em của ông Trần Huỳnh Duy Thức, xác nhận thông tin trên và cho biết:“Mặc dù ảnh không nói bị vấn đề gì, do cái gì mà ảnh bị, nên ảnh nhờ gia đình kiểm tra với bác sĩ giúp. Nhưng thông tin gia đình biết được vào buổi thăm gặp ảnh hôm thứ Bảy là ảnh nói ảnh không dám nhận cơm của trại giam, mà chỉ ăn mì gói thôi. Nếu trại giam không cho nước sôi để ăn thì ảnh ăn sống, nên gia đình biết là ảnh đang bị một vấn đề gì đó và trong trại giam đang rất gây khó khăn cho ảnh, thậm chí có thể là gây ngộ độc cho ảnh”.Vẫn theo thông tin từ phía gia đình, giám thị trại giam còn hạn chế và không cho ông Thức nhận thư, cũng không cho ông gửi thư bằng phát chuyển nhanh, thậm chí thông báo sắp tới sẽ xem xét cấm hẳn việc dùng nước sôi, đèn pin, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết.Ông Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA biết thêm:“Hôm qua, ảnh có gọi về gia đình theo tiêu chuẩn 5 phút. Do thời gian không đủ nên ảnh không nói về tình trạng sức khỏe của ảnh vào ngày hôm qua như thế nào, mà chỉ nói với gia đình rằng ‘Cho dù em có chết đi nữa thì em cũng không nhận tội đâu’, ảnh nói với chị gái như vậy thì gia đình biết rằng ảnh đang bị trong trại giam ép buộc nhận tội hay thế nào đó mà rất căng thẳng cho ảnh”.Kỹ sư-doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức bị chính quyền Việt Nam kết án 16 năm tù giam, 5 năm quản chế vào tháng 1/2010 với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.Bản tin VOA nhắc rằng trong thời gian ở tù, ông nhiều lần tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi trong trại giam, ép ông phải nhận tội để đổi lại lệnh đặc xá hay buộc ông phải đi tị nạn ở nước ngoài.“Cho tới bây giờ, gia đình biết chắc chắn rằng ảnh vẫn rất kiên định với ý chí của ảnh là không đi nước ngoài. Ý chí của ảnh không thay đổi. Ảnh không nhượng bộ, không nhận tội và cũng không xin đặc xá”, ông Tân nói với VOA.Trong bài viết thông báo về tình trạng nghi bị “đầu độc” của ông Thức trên trang Facebook cá nhân, LS. Lê Công Định nói thông tin về ông Thức “hoàn toàn phù hợp” với điều mà một nhà ngoại giao nước ngoài nói với ông gần đây rằng chính quyền Việt Nam đang dùng hình thức “tra tấn tinh thần” ông Thức nhằm buộc ông nhận tội để được trả tự do.Trong đợt kiểm điểm lần đầu tiên về tình trạng thực thi Công ước chống tra tấn tại Việt Nam trước Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc ở Geneva vào giữa tháng này, Việt Nam khẳng định không có tù nhân lương tâm, không có tình trạng biệt giam hay quản thúc tại gia và cương quyết “nghiêm trị” hành vi tra tấn.Bản tin BBC viết tương tự, kể thêm về một Thư Ngỏ bênh vực anh, và tóm lược về cuộc đời anh Trần Huỳnh Duy Thức:“Tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức là một trong số nội dung được Tiến sỹ Nguyễn Quang A đề cập tại buổi điều trần công khai hôm 10/10 về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Vietnam (EVFTA) tại Nghị viện châu Âu.Theo đó, ông Quang A cho hay tình hình nhân quyền của Việt Nam đang "xấu đi", đồng thời kêu gọi chính quyền thả tự do do ông Trần Huỳnh Duy Thức, một "doanh nhân cực kỳ thông minh" và là người "ủng hộ EVFTA"."Ông ấy là một tài sản quý giá. Đừng để tài sản quý giá đó bị lãng phí ở trong tù", ông Quang A phát biểu trước Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ, hôm 10/10.Trước đó, 32 thành viên của Nghị viện châu Âu đã gửi thư ngỏ thúc giục chính phủ Việt Nam thực hiện những bước cải thiện đáng kể trong hồ sơ nhân quyền trước khi có thể được phê chuẩn để tham gia Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA).Trong thư ngỏ này, các dân biểu châu Âu cũng êu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhiều nhà bất đồng chính kiến như Trần Huỳnh Duy Thức, ông Thích Quảng Độ; blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa, và nhiều nhà hoạt động khác...Ông Trần Huỳnh Duy Thức, sinh năm 1966, là một kỹ sư và doanh nhân theo đạo Phật, sống tại TP Hồ Chí Minh, theo hồ sơ của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khu vực châu Á - Thái Bình Dương.Ông sáng lập ra EIS, một công ty chuyên về cung cấp dịch vụ internet cho điện thoại di động ở Việt Nam có chi nhánh ở Singapore và Mỹ.Ông sau đó trở thành một nhà hoạt động và tập trung vào việc viết blog về tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam và góp ý cho chính phủ về các hướng cải cách.Ông cũng thành lập phong trào Con Đường Việt Nam, một tổ chức nhằm cổ xúy các giá trị của nhân quyền và dân chủ.Năm 2009, ông Thức bị án tù 16 năm với tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".”