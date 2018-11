“OC DRIVE 2018 Winter Toy Drive” Mở Hội Chợ Quyên Góp Đồ Chơi Cho Trẻ Em Kém May Mắn Mùa Lễ Giáng Sinh

Mời gọi góp đồ chơi.Westminster (Bình Sa)- - Tại văn phòng trường Advance Beauty College vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư 28 tháng 11 năm 2018 chúng tôi được ông Dũng Nguyễn, Tổng Giám Đốc Công Ty Thực Phẩm Tây Hồ và BS. Tâm Nguyễn Giám Đốc trường Advance Beauty College cho biết: nhóm OC DRIVE gồm có: ông Dũng Nguyễn Tổng Giám Đốc Công Ty Thực Phẩm Tây Hồ và Saigon City Market Place, BS. Tâm Nguyễn, Tổng Giám Đốc trường Advance Beauty College ông Sơn Nguyễn, Tổng Giám Đốc Công Ty 7Leave Cafeé, ông Gary Nguyễn, Tổng Giám Đốc công ty 24/7 Care At Home, ông David Trương, Tổng Giám Đốc Muri’sJewelry, Cô Linda Nguyễn, Tổng Giám Đốc Asian American Business Association of Orange County, Vince Tien, Director 24/7 Care At Home … đứng ra tổ chức ngày hội chợ quyên góp đồ chơi để tặng cho các em thiếu nhi kém may mắn nhân mùa lễ Giáng Sinh năm 2018.Hội chợ sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ AM đến 03 PM vào Chủ Nhật ngày 02 tháng 12 năm 2018 tại Historic Dowmtown Main ST (góc đường Garden Grove và đường Main) Hội chợ có chương trình vui chơi cho các em thiếu nhi, có khoản đãi thức ăn nhẹ, nước uống, các em sẽ được xem khu vực trưng bày các loại xe cũ, xe cảnh sát, xe cứu hỏa.v.v…Ban tổ chức trân trọng kính mời qúy đồng hương, đưa con em đến tham dự.Trong dịp nầy ban tổ chức kêu gọi qúy đồng hương, qúy vị mạnh thường quân, cùng các cơ sở thương mại, các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, phát lòng từ tâm cho ban tổ chức chúng tôi những món đồ chơi để chúng tôi làm qùa Giáng Sinh, chúng tôi cần khoảng 1,500 đến 3,000 món đồ chơi để tặng cho các em thiếu nhi kém may mắn trong mùa lễ giáng sinh nay.Sự tiếp tay đóng góp của tất cả quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức chúng tôi, đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau góp phần đem niềm vui đến cho các em trong mùa lễ giáng sinh.Ban tổ chức cũng xin qúy vị vui lòng cho những món đồ chơi trị giá từ $10 trở lên, những món qùa qúy vị tặng không cần gói kín, (chúng tôi không nhận những món đồ chơi cũ) xin qúy vị thông cảm.Quý đồng hương, qúy vị mạnh thường quân cần biết thêm chi tiết xin mời vào trang web: www.ocdrive.org