Pechanga Resorts Casino Giới Thiệu Chương Trình Biểu Diễn Vũ “Ước Mơ Của Tôi - My Dream” Tuyệt Vời

Bích chương.Được toàn thế giới biết đến qua màn vũ trình diễn tuyệt đẹp "Quán Tự Tại Bồ Tát" (còn được biết đến dưới nhiều tên khác như "Quán Thế m Bồ Tát" / "Phật Bà Quan m" / "Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan m"...) Đoàn Nghệ Thuật Trình Diễn Người Khuyết Tật Trung Hoa lừng danh quốc tế sẽ trở lại Pechanga với hai xuất biểu diễn vào ngày Thứ Bảy, 5 Tháng Giêng, 2019 những lúc 4PM và 8PM.Đoàn Nghệ Thuật Trình Diễn Người Khuyết Tật Trung Hoa sử dụng nét duyên dáng nghệ thuật độc đáo và hàm ý tâm linh sâu đậm, vượt lên trên mọi loại biên giới ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc, để cống hiến khán thính giả cơ hội trực tiếp cảm ngộ nét pha trộn nghệ thuật của tâm linh và yêu thương.Đoàn Nghệ Thuật Trình Diễn Người Khuyết Tật Trung Hoa được thành lập vào năm 1987 và những bộ tiết mục vũ-nhạc quy mô lớn cho “Ước Mơ của Tôi - My Dream” được soạn vào năm 2000 đã nâng đoàn lên cấp đẳng của một đoàn nghệ thuật trình diễn quốc tế. “Ước Mơ của Tôi - My Dream” và tiết mục trình diễn "Quán Tự Tại Bồ Tát" cũng đã trở thành nhãn hiệu được toàn thế giới biết đến.Chương trình biểu diễn sẽ được dàn dựng kết hợp nhiều thể loại khác biệt: nhạc xướng âm, nhạc khí cụ với nhiều bối cảnh sắc tộc và tây phương khác biệt. Các tiết mục vũ bao gồm nhiều phong cách văn hóa khác nhau, như ballet, Mỹ Châu La Tinh, hiện đại, opera, nhạc cảnh, thơ ngôn ngữ ký hiệu, những điệu múa của người mù, và những điệu múa ngôn ngữ ký hiệu. Đoàn Nghệ Thuật cũng đã thực hiện một cuốn phim tài liệu mang tựa “My Dream,” xuất bản một cuốn sách và phân phối những hình ảnh nêu lên nghệ thuật đặc biệt và cuộc đời của những nghệ sĩ khuyết tật.Một buổi trình diễn bảo đảm khó quên. Giá vé bắt đầu từ $38 và có thể mua qua điện thoại ở số (626) 458-2266 hay online ở 99concerts.com. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi (888) 810-8871 hay vào thăm www.Pechanga.com.Những show nghệ thuật tại Pechanga Theater cống hiến cái thú thưởng thức nhạc hội, thoải mái, thân thương. Rạp có 1,200 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh tối tân hoàn hảo cho mọi show. Xin hãy đến thưởng thức tài nghệ những nghệ sĩ ái mộ của mình tại Pechanga để rồi ghi nhận cảm nghiệm mức độ thoải mái mà những cơ sở khác khó theo kịp, với những dịch vụ đậu xe valet miễn phí và tự đậu xe lấy theo ý, xe đưa đón casino/resort miễn phí, những chọn lựa ăn uống ngon lành, bình dị ngay tại cơ sở, ghế ngồi thoải mái và ngồi nhìn thật rõ từ bất kỳ vị trí nào trong rạp.Về Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Cống hiến hơn 4.500 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf hạng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.***Pechanga Resorts Casino presentsThe Amazing Dance Performance of “My Dream”Internationally known for their beautiful dance performance of "Avalokitesvara Bodhisattva," the world-famous China Disabled People's Performing Art Troupe will return to Pechanga for two shows on Saturday, January 5, 2019 at 4PM and 8PM.The China Disabled People’s Performing Art Troupe uses its unique artistic charm and profound spiritual connotation that is beyond the boundaries of language, culture, and ethnic background to let everyone enjoy the artistic blend of spiritual and emotional enlightenment.Established in 1987, The China Disabled People’s Performing Art Troupe composed series of large-scale music and dance for “My Dream” in 2000, enabling the troupe to become a world-class performing arts group. “My Dream” and the performance of "Avalokitesvara Bodhisattva" have also become world renowned trademarks.The performance will be assembled with varieties of vocal music and instrumental music that covers different ethnic and western backgrounds. The dance performances include different cultural styles including ballets, Latin American, modern, opera, musical theater, sign language poetries, dances of the blind, and sign language dances. The Art Troupe also filmed a documentary film entitled “My Dream,” published a book and distributed pictures profiling the special art and life of disability actors.A guarantee evening of unforgettable performances. Tickets are starting at $38 and can be purchased by phone at (626) 458-2266 or online at 99concerts.com. For more information, please call (888) 810-8871 or visit www.Pechanga.com.Shows in the Pechanga Theater offer a comfortable and intimate concert experience. With 1,200 seats in its theater, each show features state-of-the-art and acoustically perfected sound. Enjoying favorite artists at Pechanga versus other venues proves effortless with free valet and self-parking for guests, complimentary casino/resort shuttles, gourmet and casual dining options on site, plus comfortable chairs and an up-close view from every theater seat.About Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Voted the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 4,500 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free 1-888-PECHANGA or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.