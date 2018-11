Bệnh Bí Mật Giống Bại Liệt Lan Rộng 31 Tiểu Bang

(Xem: 121)

Bản tin Vinanet ghi rằng trong khi hồi tháng 9/2018 xuất cảng than các loại suy giảm cả lượng và trị giá, thì sang tháng 10 đã tăng mạnh trở lại, đặc biệt là về lượng tăng gấp 2,2 lần (tức tăng 122%) và trị giá tăng 84,1% so với tháng 9/2018 đạt 246,87 nghìn tấn, trị giá 30,34 triệu USD. Do vậy lượng than xuất cảng 10 tháng đầu năm 2018 trên 2 triệu tấn, trị giá 274,17 triệu USD, tăng 24,4% về lượng và tăng 24,9% trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam xuất cảng than đá phần lớn sang Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia…