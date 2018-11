Bộ Trưởng Quốc Phòng, Ngoại Giao Điều Trần Vụ Khashoggi

WASHINGTON - Nghị sĩ John Cornyn tiết lộ: ngoại trưởng Mike Pompeo và bộ trưởng quốc phòng James Mattis sẽ trình bày các diễn biến mới nhất về vụ Khashoggi tại Thượng Viện ngày Thứ Tư 28-11.Trước đây, nghị sĩ CH Bob Corler, là chủ tịch ủy ban đối ngoại, đã tỏ ý muốn 2 bộ trưởng và giám đốc CIA điều trần kín tại Capitol.1 phụ tá lập pháp cho biết giám đốc CIA Gina Haspel can dự hoạt động này, dự kiến bắt đầu lúc 11 giờ trưa.Theo nghị sĩ Cornyn, Thượng Viện nên biểu quyết đề luật của nghị sĩ Bernie Sanders để thu hồi mọi hậu thuẫn dành cho can thiệp quân sự do Saudi dẫn đầu tại Yemen.