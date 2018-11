Biểu Tình, Thắp Nến, Ca Nhạc Đấu Tranh Yểm Trợ Quốc Nội

Hình ảnh trong cuộc biểu tình, thắp nến, ca nhạc đấu tranh.

Westminster (Bình Sa) -- Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, các hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông... đã liên tục biểu tình gần 6 tháng qua để yểm trợ cho đồng bào quốc nội phản đối Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng, tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam.Qúy đồng hương đã biết, trong thời gian qua gần như tất cả khắp nơi trên thế giới có người Việt cư ngụ đều đồng hành cùng toàn dân trong nước lên tiếng phản đối tà quyền cộng sản về dự luật Đặc Khu và luật An Ninh Mạng, khắp nơi đều có tổ chức những cuộc biểu tình, ký thỉnh nguyện thư phản đối…Riêng tại Nam California trong 6 tháng qua đã liên tục tổ chức những cuộc biểu tình, văn nghệ đấu tranh, thắp nến cầu nguyện, yểm trợ cho đồng bào quốc nội, duy trì ngọn lửa đấu tranh để bảo vệ quê hương.Cuộc biểu tình tuần hành, văn nghệ đấu tranh và thắp nến cầu nguyện vừa qua đã diễn ra vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018 tại khu đậu xe của Lee’s Sandwiches (góc đường Bolsa và đường Moran) với sự tham dự của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ, Cảnh Sát Quốc Gia, Hội cựu học sinh Bưởi, Chu Văn An, Hội đồng hương Bạc Liêu, Hội đồng Quảng Nam Đà Nẵng, cựu nữ sinh Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Hùng Sử Việt, Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần, Ban Hộ Niệm chùa Phật Quang, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm, một số các cơ quan truyền và đồng hương…Ngoài những thành phần kể trên còn có, Giám Mục (TL) Trần Thanh Vân, Mục Sư Lê Minh, Nghị Viên Phát Bùi, Nghị viên Thu Hà Nguyễn, Phụ tá Dân Biểu Liên Bang Lowenthall ông Lý Vĩnh Phong, các niên trưởng như: Phan Kỳ Nhơn, Phan Đa Văn, Nguyễn Văn Ức, Trần Quan An, Lê Quang Dật, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, KS. Tạ Trung, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Nguyễn Long, ông Bùi Trọng Nghĩa, chiến hữu Trần Thy Vân, ông Nguyễn Văn Kỳ, ông Phạm Văn Thuận, chị Tạ Phong Tần…Đoàn người biểu tình xuất phát từ tượng đài Đức Thánh Trần, diễn hành dọc theo Đại lộ Bolsa (Trần Hưng Đạo) do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải hướng dẫn với một rừng cờ Việt-Mỹ cùng các bảng khẩu hiệu lớn của từng đơn vị tham gia biểu tình, cùng đi cùng hô vang các câu khẩu hiệu và, mọi người tay cầm cờ, biểu ngữ, miệng hô vang các câu khẩu hiệu: “Quốc Nội Vùng Lên, Hải Ngoại Yểm Trợ - First Overthrow V.C To kick China Out – 99 Year Lease Of VN Provingces Means Invading VN – Ai bán nước? Việt Cộng!” và nhiều khẩu hiệu khác đả đảo Việt Cộng và Tàu Cộng… đoàn người biểu tình đến trước khu chợ T&K và quay ngược lại, tập trung tại khu đậu xe Lee’s Sandwiches, tại đây một số đồng hương đã có mặt để chờ đoàn biểu tình trở lại tham dự đêm thắp nến cầu nguyện và văn nghệ đấu tranh.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do chiến hữu Đinh Quang Truật phụ trách, Sau đó chiến hữu Phan Tấn Ngưu, thay mặt ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, tiếp theo ông mời ông Phan Kỳ Nhơn lên phát biểu, trong lời phát biểu ông Phan Kỳ Nhơn đã nhắc nhở mọi người hãy đề cao cảnh giác những tên tay sai Việt cộng nằm vùng phá hoại, ông kêu gọi đồng hương hãy giữ vững lằn ranh quốc cộng.Tiếp theo là lời phát biểu của GM. Trần Thanh Vân và Mục Sư Lê Minh, trong lời phát biểu GM. Trần Thanh Vân cho biết về những âm mưu của Tàu cộng và tay sai trong việc thành lập Tộc Kinh tại Paris, ông kêu gọi mọi người hãy đề cao cảnh giác. MS. Lê Minh đã cảm ơn Ban tổ chức đã liên tục tổ chức những cuộc biểu tình để giữ vững ngọn lửa đấu tranh.Sau đó là lời phát biểu của Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và KS. Tạ Trung, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, trong lời phát biểu, những vị nay đã cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn đồng hương đã tích cực tham gia những cuộc biểu tình để yểm trợ công cuộc đấu tranh của đồng bào ta trong nước cho một Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn…Tiếp tục chương trình với phần văn nghệ đấu tranh, mở đầu Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ với nhạc phẩm “Thắp Lửa Tự Do”, Câu Lạc Bộ Tình Ngệ Sĩ “Thắp Sáng Việt Nam”, Ban Tù Ca Xuân Điềm “Thanks America”, tiếp theo là phần thắp nến cầu nguyện, trong lúc nay các Ban văn nghệ tiếp tục trình diễn những bản nhạc đấu tranh, những bản tình ca quê hương với sự trình diễn của các ca sĩ: Quỳnh Hoa, Lan Hương, Xuân Thanh…Đêm văn nghệ đấu tranh và thắp nến cầu nguyện kết thúc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày.