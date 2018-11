Garden Grove Mời Dự Chương Trình ‘Winter In The Grove’ Ngày 1 Tháng 12 Năm 2018 Sắp Tới

Vào mùa đông năm nay, Ban Phục Vụ Cộng đồng sẽ mang đến chương trình “Winter in the Grove” và được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018, tại Village Green Park, tọa lạc tại 12732 Main Street, từ 4:00 giờ chiều tới 8:00 giờ tối. Đây là là năm đầu tiên Thành phố hợp hai chương trình 'Winterfest' và 'Christmas Tree Lighting' vào một.Các chương trình và trò chơi có tại sự kiện này bao gồm một khu vực thủ công dành cho trẻ em, viết thư gởi cho ông già Noel, bounce house, và đặc biệt là hơn 40 tấn tuyết để dành chơi trượt tuyết (snow slides) với lệ phí là $5. Mọi người có thể lên online tại www.ggcity.org/reggister để mua vòng đeo (wrist band) tham gia trò chơi trượt tuyết vào ngày tổ chức sự kiện.Các thức ăn nhẹ sẽ được bán bởi những hội đoàn bất vụ lợi trong cộng đồng. Mọi người sẽ được phục vụ miễn phí nước uống cocoa nóng, được bảo trợ bởi Kiwanis of Greater Garden Grove, và bánh cookies, được bảo trợ bởi 7-Eleven.Chương trình văn nghệ sẽ được bắt đầu lúc 5:00 chiều, bắt đầu với trường Saint Columban. Vào lúc 5:30 sẽ là phần trình diễn đặc sắc bởi Christ Cathedral Academy Advance Choir; trường Trinity Christian; quán quân chương trình ‘The Voice of Garden Grove 2018’, Jessica Torres; Foundation Dance Company; và ban họp ca trường trung học Bolsa Grande High School. Sau buổi biểu diễn, Hội đồng thành phố Garden Grove sẽ thắp sáng cây Giáng sinh dài 24 foot. Chương trình sẽ có sự xuất hiện của ông già Noel và bà Claus.Để biết thêm chi tiết, xin coi tại trang