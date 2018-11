Năng Lượng VN Thê Thảm: Dầu Khí Cạn, Xài Than Đá Nhiều Hơn

Trong khi thế giới văn minh tiến bộ ngày càng đầu tư và phát triển năng lượng sạch thì tại Việt Nam năng lượng dầu khí ngày càng cạn kiệt và than đá ngày càng được dùng nhiều hơn, theo bản tin của Reuters được Đài Á Châu Tự Do (RFA) trích thuật cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Giám đốc Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam, ông Oussmane Dione, nói Việt Nam cần đến 150 tỉ đô la Mỹ để phát triển ngành năng lượng từ nay đến năm 2030.“Ông Dione nói như vậy trong một cuộc họp với các viên chức nhà nước Việt Nam, và các công ty năng lượng hôm 26/11.“Theo số liệu được Giám đốc Ngân hàng thế giới đưa ra, từ năm 2010 ngành năng lượng Việt Nam đã đầu tư 80 tỉ đô la Mỹ cho việc phát triển nguồn phát điện, cơ sở hạ tầng cho chuyển tải, và phân phối. Theo ông Dione nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng 8% mỗi năm trong 10 năm tới đây.”Bản tin RFA cũng cho biết thêm rằng, “Hãng tin Reuters trích lời ông Nguyễn Văn Bình, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn khi huy động vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.“Theo Reuters, ngành năng lượng của Việt Nam đã tận dụng gần như hết công suất của thủy điện, trong khi nguồn dự trữ từ dầu và khí đốt lại đang giảm. Việt Nam gần đây từ một nước xuất khẩu than đã thành nước nhập khẩu than.“Theo Bộ thương mại Việt Nam, đến năm 2030, 53% điện năng được sản xuất từ than. Đây là một mâu thuẫn vì việc phụ thuộc vào than sẽ làm cho mục đích giảm khí thải nhà kính của chính phủ trở nên khó khăn hơn.“Ông Dione nói rằng Việt Nam cần cho khu vực tư nhân đầu tư vào ngành năng lượng.”