Vũ Nhôm, Rác Biển, Jack Ma, Thuyền Viên…

Xuân NiệmCán bộ Vũ Nhôm hiển nhiên là đã chuẩn bị nhiều đường xuất ngoại… sau khi chôm nhiều ngàn tỷ đồng của chính phủ.Bản tin Zing kể: Vũ 'nhôm' khai có 3 tên, 2 quốc tịch… Vũ "nhôm" khai ngoài tên Phan Văn Anh Vũ, còn có hai tên là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Ngoài quốc tịch Việt Nam, Vũ "nhôm" còn có quốc tịch Antigua and Barbuda.Sáng 27/11, TAND TP.SG đưa các bị cáo: Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại DAB.Báo Dân Trí kể: Sáng 26/11, bãi biển du lịch Nha Trang (phía đông đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng) ngập rác từ thượng nguồn sông Cái Khánh Hòa đổ về sau mưa lũ.Theo ghi nhận, do mưa lớn, nước lũ trên sông Cái Khánh Hòa dâng cao đổ về hạ lưu kèm nhiều rác thải, cây cối, chai lọ... Rác từ thượng nguồn được cho là đổ về từ đêm 25/11 và tấp vào bãi biển kéo dài hàng km ngay sau đó.Nhiều du khách quốc tế như khách Nga, Trung Quốc vẫn ra biển dạo chơi bình thường bất chấp có nhiều rác sinh hoạt.Bản tin Vietnam Plus kể: Tỷ phú Jack Ma, nhà đồng sáng lập công ty có giá trị nhất của Trung Quốc, đã được chính thức xác nhận là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một bài báo đăng tải trên tờ Nhân dân nhật báo (People's Daily), với nội dung ca ngợi ông là lãnh đạo doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước.Theo Bloomberg, ông Ma là người giàu nhất Trung Quốc với giá trị ròng 38,4 tỷ USD. Ông là đồng sáng lập và chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Group Holding Ltd.Báo Người Lao Động kể: Ba thuyền viên rơi xuống biển khi tàu hàng Hải Minh 36 đâm vào đá ngầm trên vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa vừa được cứu, đưa vào bờ an toànSáng 27-11, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đóng tại Khánh Hòa, cho biết vụ việc xảy ra vào tối 26-11.Tàu Hải Minh đang hành trình đi Hải Phòng, khi đến tại vị trí cách bờ biển Nha Trang 27 hải lý về hướng Đông Bắc đã va phải bãi đá ngầm tại Hòn Trâu Nằm, khu vực Vân Phong.Báo Sao Star kể: Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.Tối 26/11, trao đổi với chúng tôi, Lê Văn Nhị, một trong 3 đối tượng tham gia đánh nữ nhân viên hàng không đã thừa nhân hành vi của mình.“Sự việc giờ cũng đã xong rồi, sai thì đã sai rồi, tôi không suy nghĩ gì cả. Nếu nữ nhân viên lịch sự hơn, mềm mỏng hơn thì không sao cả. Thế nhưng cô ấy có lời nói qua lại khiến tôi bức xúc nên mới xảy ra sự việc này”, Nhị nói.Báo Thanh Niên kể: Liên quan vụ Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi, tiến sĩ, nguyên giảng viên Trường ĐH Bạc Liêu) lừa tình hàng loạt phụ nữ, có nhiều con rơi mà Thanh Niên đã phản ánh, ngày 26.11, PV Thanh Niên tiếp tục được bạn đọc cung cấp thêm thông tin Thịnh còn có một đứa con rơi thứ 5.Theo đó, năm 2008, khi đang học thạc sĩ tại tỉnh Đồng Tháp, Thịnh đã sống chung như vợ chồng với chị H. (32 tuổi, quê Thanh Hóa). Khi đó, chị H. cùng gia đình sinh sống ở TX.Giá Rai (Bạc Liêu). Trong thời gian này, Thịnh thuê quán có quy mô lớn cho chị H. bán cà phê ở TP.Cần Thơ và tổ chức đám cưới ở quê của chị này. Năm 2010, chị H. sinh một con gái, đặt tên N.N.T.V.Bản tin TTXVN kể: Những ngày qua, hiện tượng các loại thủy sản nuôi trồng như cá, ngao, hàu tại xã Quỳnh Lập và phường Quỳnh Phương (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) chết hàng loạt chưa tìm được nguyên nhân đã gây tâm lý lo lắng và thiệt hại về kinh tế cho nông dân.Tại bãi biển xã Quỳnh Lập, xuất hiện ngao chết trắng, há miệng nằm dày đặc ở nhiều khu vực. Bãi nuôi ngao của gia đình ông Nguyễn Văn Được nằm ở bãi bồi giáp ranh với cảng cá Quỳnh Lập, có diện tích 2,5ha.Báo SGGP kể chuyện Bình Định: Người trồng hoa tết lao đao vì giống dỏm… Hàng ngàn chậu hoa cúc tết của người dân ở 2 phường Bình Định và Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đang chết dần, không phát triển được rễ vì mua phải giống dỏm. Nhiều hộ dân đã phải nhổ bỏ để thay giống mới nên chậm thời gian, nguy cơ mất vụ hoa cúc Tết Nguyên đán năm nay là rất cao.Báo Pháp Luật Plus: Độc đáo con đường nón lá ở Hà Nội…Mới đây, phố Đào Duy Từ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) như "khoách lên mình chiếc áo mới" khi được trang trí bằng hàng nghìn nón lá cùng những chiếc đèn lồng in hình nghệ thuật, đã thu hút nhiều du khách trong ngoài nước đến chiêm ngưỡng....Con phố Đào Duy Từ dài hơn 200m, khi trang trí nón lá có cảm giác giống như "Hội An thu nhỏ".Báo Tiền Phong kể chuyện tỉnh Lâm Đồng: Nước ngập mênh mông, giao thông ách tắc.TPO - Quốc lộ 27C đoạn nối Nha Trang-Đà Lạt bị cấm lưu thông. Nhiều cây cầu ở các huyện Đơn Dương và Đức Trọng (Lâm Đồng) bị ngập lụt gây ách tắc cục bộ; hàng chục căn nhà và hàng trăm héc ta rau màu hỏng hẳn gây thiệt hại lớn.Do ảnh hưởng của bão số 9, từ chiều ngày 24/11 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn khiến mực nước sông Đa Nhim, đoạn qua các huyện Đơn Dương và Đức Trọng dâng cao, ngập lụt nhiều nhà cửa, rau màu.Bản tin Vnews kể: Công dân Việt Nam sinh hoặc có hộ khẩu ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP SG được Hàn Quốc cấp thị thực 5 năm và nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần 30 ngày.Chính sách visa mới này rất thuận lợi cho công dân Việt Nam. Theo đó, nếu chứng minh được mình "xuất thân" (theo nơi sinh hoặc hộ khẩu) ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.SG, công dân VN xin thị thực đi Hàn Quốc sẽ được cấp thị thực thời hạn 5 năm, nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần 30 ngày.Sau một thời gian áp dụng, căn cứ theo tình hình thực tế, Hàn Quốc có thể mở rộng cấp thị thực dài hạn cho công dân tất cả các tỉnh thành khác của Việt Nam.Báo Đại Đoàn Kết kể chuyện học phí đại học: Tăng đến đâu là đủ?Thống kê cho thấy, trong số 23 trường đại học tự chủ hiện nay, 70% nguồn thu vẫn đến từ học phí, lệ phí là rất rủi ro, do phụ thuộc nhiều vào tình hình tuyển sinh. Gánh nặng học phí khiến nhiều gia đình có con em theo học đại học không khỏi lo lắng. Một nghiên cứu gần đây cho hay, có tới 28% sinh viên có nguy cơ bỏ học vì tăng học phí.Báo Xã Luận kể chuyện: Xã Vĩnh Thái (TP. Nha Trang) bị ngập nặng…Ngày 26-11, TP. Nha Trang có mưa nhỏ. Tuy nhiên do nước từ trên núi tràn xuống cộng với xả lũ từ tối 25-11 nên cả 5 thôn ở xã Vĩnh Thái bị ngập nặng. Đến chiều cùng ngày, hàng trăm nhà dân ở đây vẫn còn ngập nước.Báo Hà Nội Mới kể chuyện Hà Nội: Xưởng nội thất ô tô chìm trong biển lửa giữa đêm. Một xưởng kinh doanh nội thất và sửa chữa ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến hàng trăm cảnh sát PCCC căng mình dập lửa trong đêm. Vụ hoả hoạn xảy ra từ khoảng 22h ngày 26-11 tại một xưởng nội thất và sửa chữa ô tô trong khu Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội).Báo Kinh Tế & Đô Thị kể: sáng 22/11, trong khi ra thăm vườn chuối để chuẩn bị bán trong dịp Tết Nguyên đán 2019 ở thôn Trung, xã Dương Hà, chị Đỗ Thị Thủy (quê Hưng Yên) phát hiện nhiều buồng chuối bị chín rụng một cách bất thường. Qua kiểm đếm sơ bộ, có khoảng hơn 2.000 buồng chuối trong tổng số 7.000 cây chuối có quả của gia đình chị Thủy bị chín rụng với nhiều dấu hiệu nghi bị kẻ gian phun thuốc kích thích.Theo chị Thủy, nếu chuối chín do chăm sóc không đúng cách hoặc do thay đổi thời tiết thì phải chín cả vườn chứ không thể nào chín một phần được.